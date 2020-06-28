ŞOK'a bu hafta neler geliyor? ŞOK aktüel ürünler 1 Temmuz 2020 kataloğu yayınlandı!

28 Haziran 2020 Pazar 17:40 - Güncelleme: 28 Haziran 2020 Pazar 17:40

ŞOK aktüel ürünlerin bu hafta satışa sunulan indirim kataloğu yayınlandı. Her Çarşamba raflarını yenileyen ŞOK marketin aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Müşteriler 'ŞOK'a bu hafta neler geliyor?' sorusuna yanıt arıyor. ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek indirimler var. ŞOK 1 Temmuz 2020 aktüel kataloğundaki ürünler raflarda yerini aldı. ŞOK aktüel ürünler indirim listesi haberimizde.

ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı! ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta şampuan ve yumuşatıcılardaki indirim fırsatları göze çarpıyor. Her çarşamba birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden ŞOK marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler listesi belli oldu. ŞOK aktüelin bu haftaki kataloğunda piknik malzemeleri ve tatil ihtiyaçlarında kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor.

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan ŞOK market zincirlerinin aktüel indirim kataloglarında bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor.

ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. ŞOK aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; 3 Ayaklı Lambader 59,90 TL. Silindir camlı sarkıt avize 34,95 TL, Lüks Mangal 39,95 TL. Bio 2 kg Mangal Kömürü 12,95 TL. Bio Büyük Izgara Teli 12,95 TL. Pikniklerde kolaylık sağlayacak 32 Parça Piknik Seti 19,95 TL. Piknik Sepeti 22,95 TL. Termos Piknik Çantası 19,95 TL. Kullan At Piknik Örtüsü 4,99 TL. Desenli 1.2 lt Termos 22,50 TL. Şemsiye 69,90 TL. Şemsiye Bidonu 29,95 TL'den satışa sunulacak.

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