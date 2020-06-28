BİM'e bu hafta Salı günü neler gelecek? BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta (30 Haziran 2020)

28 Haziran 2020 Pazar 17:14 - Güncelleme: 28 Haziran 2020 Pazar 17:14

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. BİM aktüelde bu hafta deterjanlarla müşterilerinin yüzünü güldürecek. BİM'e gelecek aktüel ürünlerde bu Salı dondurulmuş ürünler geldi. Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda deterjan çeşitleri ve güneş kremleri dikkat çekiyor. BİM'e bu salı gelen aktüel ürünler kataloğundaki sürpriz indirimler tatilcileri sevindirecek. İşte 30 Haziran BİM'e gelen aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünlerde bu salı:

Artmatik 10 kg Toz Deterjan 39,90 TL

ABC 2.5 lt Yüzey Temizleyici 9,95 TL

Porçöz 1000 ml Leke Çıkarıcı 9,95 TL

Quickdish Temizlik Bezi 3,95 TL

Mr.Green Perforeli Bez 7,95 TL

Parex Comfort Sünger 5,95 TL

Wellnax Araç Kokusu 5,95 TL

Wellnax 50 gr Wc Blok 4,95 TL

Wellnax Çekmece Dolap Kokusu 5,95 TL

Miss 2×1 lt Sıvı Bulaşık Deterjanı 12,90 TL

Banlif Bambu Saplı Keten Banyo Süngeri 9,95 TL

Koruma 100 gr Hijyen Sprey Kolonya 9,90 TL

Anatolia Daphne 170 gr Bitkisel Sabun 3,95 TL

Marc 750 ml Banyo Mutfak Temizleyici 8,95 TL

Porçöz 400 ml Çamaşır Makinesi Temizleyici 8,95 TL

Deep Fresh 100 adet Antibakteriyel Islak Havlu 7,95 TL

Bind Activit Premium Bulaşık Makinesi Tableti 19,90 TL

Fakir 1000 ml El ve Cilt Dezenfektanı ve Askı Aparatı 29,90 TL

Domestos 1850 ml Ultra Çamaşır Suyu ile 1500 ml Cif Krem 24,90 TL

Garnier Ambre 50F 200 ml Solaire Koruyucu Güneş Spreyi 54,90 TL

Garnier Ambre 30F 200 ml Solaire Koruyucu Güneş Spreyi 54,90 TL

Garnier Ambre 200 ml Solaire Bronzlaştırıcı Güneş Yağı 39,90 TL

Diadermine 50 ml Lift Güneş Koruyucu Gündüz Kremi 36,90 TL

Rituel De Beauty Güneş Sonrası Nemlendirici Maske 4,95 TL

Hawaian Tropia 200 ml Bronzlaştırıcı Güneş Yağı 39,90 TL

Nivea Sun 200 ml Bronzlaştıcı Güneş Yağı Spreyi 42,90 TL

Nivea Sun 150 ml Nemlendirici Güneş Kremi 42,90 TL

Nivea Sun 30F 200 ml Güneş Kremi 49,90 TL

Tokalon 200 ml Bronzlaştırıcı Güneş Yağı 15,90 TL

Tokalon 50F 150 ml Koruyucu Güneş Kremi 22,90 TL

Tokalon 50F 60 ml Güneş Koruyucu Yüz Kremi 16,90 TL

Tokalon 200 ml Havuç & Kakao Yağı 10,90 TL

BİM HAKKINDA

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. BİM ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır.

Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 750 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2019 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde beş yeni bölge merkezinin yanısıra 766 (+29 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %12 oranında büyüme kaydeden BİM, 2019 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 7.438 (FİLE ile 7.531) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

BİM Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da faaliyetlerini sürdürmektedir. BİM, Fas'ta 2019 yılında 55 yeni mağaza açarak 497 mağazaya ulaşmıştır. İkinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da ise 2019 yılı sonunda 320 mağazası bulunmaktadır.

BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.