A101'de dondurulmuş balık fırsatı Aldın Aldın! A101 aktüel ürünler 2 Temmuz 2020 kataloğu yayınlandı

28 Haziran 2020 Pazar 18:15 - Güncelleme: 28 Haziran 2020 Pazar 18:15

A101 aktüel ürünlerin perşembe günü satışa sunulacak olan indirim kataloğu yayınlandı. Her Perşembe raflarını yenileyen A101'in aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Müşteriler 'A101'e bu hafta neler geliyor?' sorusuna yanıt arıyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı A101 aktüel ürünler kataloğuyla bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek. A101 dondurulmuş balık müşterilerin beğendikleri fırsatlar arasında yer alıyor. İşte A101 18 Haziran 2020 kataloğu

A101 aktüel ürünlerde bu hafta; HI-LEVEL markası ile 2 yıl garantili 400 hz, 3 adet HDMI girişi, 2 adet USB girişli, kablosuz görüntü aktarma, Dahili Wifi ve HD Uydu alıcısı ile son sistem teknoloji özellikleri barındıran HI-Level 43″ Full HD Android Smart Led TV 1549 TL. Samsung markası ile Bluethooth 5.0, Android ve IOS uyumlu, tek şarjla 6 saat kesintisiz müzik keyfi sunacak olan Samsung Galaxy Buds Kablosuz Kulaklık 499 TL. Logitech 2 yıl garantili Kablosuz Klavye Mause Set 119 TL. Logitech Kablosuz Mause 54,95 TL. indirimli fiyatları ile A101 2 Temmuz 2020 kataloğu içerisindeki yerlerini almış diyebiliriz. A101 dondurulmuş balık ile müşterilerinin beğenisini kazanacak. A101'de dondurulmuş balık fırsatı Aldın Aldın fırsatı ile 800 gram temizlenmiş levrek 23,95 TL'den satışa sunulacak.

A101 aktüel ürünlerde bu Hafta bahçe ve balkonlarınızda kullanabileceğiniz 2 yıl garantili 2adet kırlent ve kol dayama elciği, panama boncuk elyaf dolgulu, 10 cm yıkanabilir sünger, 240 kg taşıma kapasiteli Antrasit ve Krem rengi seçenekleri ile satışa sunulacak olan Yatarlı 3 Kişilik Salıncak 1499 TL'den raflarda yerini alacak.

A101 aktüel ürünler kataloğunda her perşembe birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden fırsatlar Aldın Aldın sloganıyla raflarda yerini alıyor. A101 marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler listesi belli oldu. Bu hafta A101'e televizyon, taşınabilir çocuk parkı, tava çeşitleri, beyaz trend sandalye, 8 raflı çok amaçlı dolap ve kamp çadırı kaçırılmaz fırsatla geliyor. İşte A101'e bu hafta gelecek olan indirimli aktüel ürünlerin tamamı...

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