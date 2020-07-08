BİM cuma kataloğunda bu hafta neler var? BİM'e Dji Tello Drone geliyor! BİM aktüel 10 Temmuz 2020 kataloğu

08 Temmuz 2020 Çarşamba 11:54 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 11:54

BİM' Cuma aktüel ürünler indirimleri için milyonlarca müşteri heyecanla gelecek ürünleri bekliyor. BİM aktüel 10 Temmuz 2020 kataloğunda bu hafta kaçırılşmayacak fırsatlart yer alıyor. Özellikle Dji Tello Drone şimdiden büyük ilgi görüyor. 499 TL'den satışa sunulacak olan Dji Tello Drone'un özellikleri ve tanıtım videosu haberimizin içerisinde yer alıyor. Peki BİM cuma kataloğunda bu hafta neler var? İşte BİM'e cuma günü gelecek olan aktüel indirimli ürünler...

Her hafta binlerce müşteriye uygun fiyatlı alışveriş keyfi sunan BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri bu hafta başlıyor! Birbirinden ucuz fiyatlarla satışa sunulacak olan ürünler, Cuma günü itibarıyla BİM mağazalarındaki raflarda yerini alacak. Haftanın en dikkat çeken ürünü ise son zamanların popüler teknoloji ürünü Dji Tello Drone oluyor. İşte BİM aktüel 10 Temmuz 2020 kataloğundaki indirimli ürünler.

Polosmart Smartfit Akıllı Bileklik 59,90 TL. Ahşap Görünümlü Mutfak Gereçleri 4,95 TL. Meyve Desenli Minder 21,90 TL. Meyve Desenli Mutfak Havlusu 3'lü 11,90 TL. Bahçe / Plaj Şemsiyesi 89 TL. Bahçe / Plaj Şemsiyesi Bidonu 29,90 TL. Su Geçirmez Telefon Kılıfı 14,90 TL. LAV Dondurmalık 3'lü 7,95 TL. Paşabahçe Latte Bardağı 2'li 12,90 TL. Dynamic Su Geçirmez Torba 29,90 TL.

Tek Kullanımlık Seccade 10 Adet 19,90 TL. Tek Kişilik Çok Amaçlı Yatak Örtüsü 34,90 TL. Çift Kişilik Çok Amaçlı Yatak Örtüsü 44,90 TL. Kapaklı Kase Seti 3'lü 14,90 TL. Voit Aynalı Yüzücü Gözlüğü 69,90 TL. Kadın Spor Sandalet 19,90 TL. Kadın Günlük Terlik 12,90 TL. Plaj Çantası 6,95 TL. Kadife Plaj Havlusu 19,90 TL. Dijitsu Ayaklı Vantilatör 119 TL. Işıklı Scooter 149,90 TL. Üçgen Cam Kase 13 cm 2,50 TL. Üçgen Cam Kase 17 cm 4,50 TL. Üçgen Cam Kase 26 cm 9,95 TL. Kadın Deniz Kıyafeti 49,90 TL.

Masa Üstü Fan 22,90 TL. İkili Plaj Havlusu Mandalı 4,50 TL. Çift Kişilik Kapitone Yastık Alezi 34,90 TL. Erkek Günlük Terlik 12,90 TL. Baskılı Çocuk Terlik 12,90 TL. Bambu Havlu Set 2'li 14,90 TL. Kapaklı Silikon Buzluk 3,95 TL. Çiftli Ayakkabı Rampası 2,95 TL. Elif'in Düşleri Kız Çocuk Elbisesi 19,90 TL. Elif'in Düşleri Kız Çocuk Tişört 14,90 TL. Elif'in Düşleri Kız Çocuk Tayt 16,90 TL. Rafadan Tayfa Erkek Çocuk Şort 13,90 TL.

Rafadan Tayfa Erkek Çocuk Atlet 13,90 TL. Rafadan Tayfa Erkek Çocuk Tişört 14,90 TL. Baskılı Çocuk Şort 14,90 TL. Erkek Şort 19,90 TL. Erkek Deniz Şort 19,90 TL. Akıncı Baskılı Erkek Tişört 16,90 TL. Erkek Çocuk Keten Ayakkabı 14,90 TL. Kız Çocuk Taşlı Ayakkabı 14,90 TL. Çocuk Deniz / Plaj Ayakkabısı 21,90 TL. Barbie Deniz Kızı Bebek 34,90 TL. El Arabalı Plaj Seti 14,95 TL

Dji Tello Drone

• Ağırlık: 80 g

• Uçuş Süresi: 13 dk

• Mesafe: 100 m

• Maksimum hız: 19 km/h

• Çözünürlük: 720p/2592x1936

• Pil: 1100 mAH

• Cep Telefonuyla Kontrol Edilme

• EZ Shot Modu 360 Derece Çekim Modu

• 13 Dakika Kadar Uçuş Süresi

• Otomatik Kalkış / İniş

• Sıçrama Modu

DJI TELLO DRONE TANITIM VİDEOSU





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