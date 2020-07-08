08 Temmuz 2020 Çarşamba 10:34 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 10:34

ŞOK market 8 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta temizlik malzemelerinden züccaciye ürünlerine, tekstilden gıdaya kadar geniş yelpazede ürünler yer alıyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta da birbirinden ucuz ürünler yer alıyor. ŞOK markette bu hafta neler indirimde? Özellikle plaj çantaları, su arıtma cihazı, çelik çaycı ve mutfak araç gereçlerinin yoğunlukta olduğu ŞOK aktüel kataloğundaki ürünler haberimizde.

ŞOK 8 TEMMUZ 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK aktüelin 8-14 Temmuz tarihleri arasında satışa sunulacak olan aktüel kataloğundaki ürünler aşağıdaki gibidir. Her hafta Çarşamba günleri ŞOK Aktüel Ürün İndirim Kataloğu yayınlanıyor. Bir hafta boyunca geçerli olan indirim kataloğunda birbirinden kaliteli ürünler en uygun fiyatla vatandaşların alımına sunuluyor. ŞOK aktüelde bu hafta saklama kapları ve dondurma çeşitleri de indirimli olarak satışa sunulacak.

ŞOK marketin 8-14 Temmuz 2020 tarihleri arasında satışa sunulan aktüel ürünler kataloğundaki dikkat çeken ürünlerin başında; 12 cm Sos Tava Çeşitleri 14,95 TL, Paşabahçe 4 mevsim Kapaklı Kavanoz 4.99 TL, Harvest Plastik Kapaklı Kavanoz 19.95 TL, Harvest 2 lt Plastik kapaklı kavanoz 16 95 TL, Marina Su Bardağı 3,50 TL, Değişik renklerde Seramik kaplamalı Çok Amaçlı Renkli Bıçak 4,99 TL, Plastart 1.7 lt Erzak Kabı 3.95 TL, Erzak kabı 7,99 TL, Patates Soğan 14 lt Saklama Kabı 14,95 TL, Üçsan Plastik markalı Dikdörtgen 1 lt Kilitli Saklama Kabı 5.99 TL, Titiz Dekoratif Sabunluk 3.99 TL, Dokuma Plaj Çantası 19,95 TL, Kadın-Erkek Bermuda Kapri Şort 29,95 TL, Kaliteli %100 Pamuktan üretilmiş olan yine değişik beden ve renk seçenekleri ile Kadın Basic T-Shirt 15,95 TL, Kız Çocuk Kolsuz Elbise 13,95 TL, Gezer Markalı 36-44 numara seçenekli Kadın-Erkek Sandalet Çeşitleri 34,95 TL'ye yer alıyor.