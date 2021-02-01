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Ekonomi

A101'de bu hafta indirimde neler var? A101 4 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğu

A101'in perşembe günü için hazırlanan indirim kataloğu yayınlandı. A101'de bu hafta indirimde olan ürünler arasında 3 ayrı televizyon yer alıyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı A101 aktüel ürünler kataloğunda; Midi fırın, çay makinesi, elektrikli süpürge, bulaşık makinesi ve çamaşır makinesi dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Peki A101'de bu hafta indirimde neler var? İşte haftanın fırsat ürünleri

01 Şubat 2021 Pazartesi 12:57 - Güncelleme: 01 Şubat 2021 Pazartesi 12:57
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A101 4 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüelin bu hafta Perşembe günü satışa sunulacak olan ürünleri arasında; Narenciye sıkacağı, desenli termos, güveç tencere, kitaplıklı masa ve örgü aparatları gibi fırsat ürünleri yer alıyor. Her Perşembe raflarını yenileyen A101 kataloğundaki ürünler ve fiyatları haberimizde yer alıyor. Peki A101'de bu hafta indirimde neler var? İşte A101'de haftanın aktüel ürünleri...

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

A101'in aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta mutfak araç gereçlerindeki ve elektronik aletlerdeki fırsatlar göze çarpıyor. 

A101'e bu hafta gelen ürünler arasında ; Samsung 55TU8300 55″ 4K Curved Crystal UHD TV 5,699 TL. TOSHIBA markası ile 2 yıl Vestel servis güvenceli ücretiz montaj avantajı ile satışa sunulacak olan Toshıba 50″ Ultra HD Smart Led TV 3,699 TL. ELTON mrkası 2 yıl SUNNY servis garantili Dahili uydu alıcılı Elton 32″ Uydu Alıcılı Led TV,Reeder P13 Max 2020 Cep Telefonu 1,699 TL, Kulak İçi Kulaklık 9,95 TL. Smart TV Akıllı Kumanda 59,95 TL. Bluetooth Kulaklık 44,95 TL, Piranha Akıllı Bileklik 59,95 TL, Flavel FLV 7000 Çamaşır Makinesi 1,599 TL'den yer alıyor.

A101 marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler listesi belli oldu. Bu hafta A101'e uygun fiyata birçok mutfak eşyası, elektronik eşya, cep telefonu, televizyon, dikiş-nakış setleri, beyaz eşya ve daha birçok üründe büyük indirimler var. İşte A101'e bu hafta gelecek olan indirimli aktüel ürünlerin tamamı...

A101 aktüel katalog ürünlerinde elektrikli ev aletlerinden mutfak ihtiyaçlarına, züccaciyeden mobilyaya, tekstil ürünlerinden temizlik ürünlerine kadar sayısız üründe indirimli fiyatlar yer alıyor.

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A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta ayrıca; Flavel FLV5000 BM Bulaşık Makinesi 1,649 TL, 7 kilo yıkama kapasiteli Flavel FLV 7000 Çamaşır Makinesi 1,599 TL, Fantom Cyclone Elektrikli Süpürge 439 TL. Kiwi Elektrik Isıtmalı Sefer Tası Beslenme Çantası 119 TL, Arzum AR2003 Cookart Eco Midi Fırın 399 TL, Arzum Eco Çay Makinesi 259 TL, Arzum Starmix El Mikseri 99,95 TL, Aprilla Şarjlı Saç, Sakal Düzeltici ve Vücut Bakım Cihazı 99,95 TL, Singer Expert Ütü 199 TL, SİNGER Overlok Makinesi 999 TL, Kiwi Portatif Dikey Ütü 159 TL, Sonic Yüz Temizleyici 34,95 TL, Kitaplıklı Masa 229 TL, Minderli Ahşap Ayakkabılık 109,95 TL, Sandalye 64,95 TL, Duş Seti 17,50 TL, Plastik Kaplı 3 Katlı Banyo Raf Çeşitleri 22,50 TL, Banyo Klozet Takımı 2 Parça 29,95 TL, Kaymaz Taban Saçaklı Oval Banyo Halısı 29,95 TL, Piranha Akım Korumalı 3USB Girişli Uzatma Kablosu 49,95 TL'den satışa sunulacak.

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