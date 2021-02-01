A101'de bu hafta indirimde neler var? A101 4 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğu

01 Şubat 2021 Pazartesi 12:57 - Güncelleme: 01 Şubat 2021 Pazartesi 12:57

A101 4 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüelin bu hafta Perşembe günü satışa sunulacak olan ürünleri arasında; Narenciye sıkacağı, desenli termos, güveç tencere, kitaplıklı masa ve örgü aparatları gibi fırsat ürünleri yer alıyor. Her Perşembe raflarını yenileyen A101 kataloğundaki ürünler ve fiyatları haberimizde yer alıyor. Peki A101'de bu hafta indirimde neler var? İşte A101'de haftanın aktüel ürünleri...

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

A101'in aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta mutfak araç gereçlerindeki ve elektronik aletlerdeki fırsatlar göze çarpıyor.

A101'e bu hafta gelen ürünler arasında ; Samsung 55TU8300 55″ 4K Curved Crystal UHD TV 5,699 TL. TOSHIBA markası ile 2 yıl Vestel servis güvenceli ücretiz montaj avantajı ile satışa sunulacak olan Toshıba 50″ Ultra HD Smart Led TV 3,699 TL. ELTON mrkası 2 yıl SUNNY servis garantili Dahili uydu alıcılı Elton 32″ Uydu Alıcılı Led TV,Reeder P13 Max 2020 Cep Telefonu 1,699 TL, Kulak İçi Kulaklık 9,95 TL. Smart TV Akıllı Kumanda 59,95 TL. Bluetooth Kulaklık 44,95 TL, Piranha Akıllı Bileklik 59,95 TL, Flavel FLV 7000 Çamaşır Makinesi 1,599 TL'den yer alıyor.

A101 marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler listesi belli oldu. Bu hafta A101'e uygun fiyata birçok mutfak eşyası, elektronik eşya, cep telefonu, televizyon, dikiş-nakış setleri, beyaz eşya ve daha birçok üründe büyük indirimler var. İşte A101'e bu hafta gelecek olan indirimli aktüel ürünlerin tamamı...

A101 aktüel katalog ürünlerinde elektrikli ev aletlerinden mutfak ihtiyaçlarına, züccaciyeden mobilyaya, tekstil ürünlerinden temizlik ürünlerine kadar sayısız üründe indirimli fiyatlar yer alıyor.