BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var? BİM 5 Şubat 2021 kataloğu

04 Şubat 2021 Perşembe 11:09 - Güncelleme: 04 Şubat 2021 Perşembe 11:09

BİM'in bu haftaki aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'in Cuma günü satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğunda birbirinden uygun fırsat ürünleri yer alıyor. BİM aktüel ürünlerde bu hafta elektroniklerde ve tekstil ürünlerindeki fırsatlar göze çarpıyor. BİM 5 Şubat 2021 kataloğunda; Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge, Selfie Işığı ve Telefon Tutucu Tripod, Nostaljjik Radyo, Gaming Klavye ve Kütahya Porselen 68 Parça Çift Dekorlu Kare Yemek Takımı dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. İşte haftanın aktüel kataloğu.

BİM 5 ŞUBAT 2021 KATALOĞU

BİM aktüel ürünlerde bu hafta; Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge, Selfie Işığı ve Telefon Tutucu Tripod, Sunset Nostaljjik Radyo & Işıldak, Polosmart Versus Gaming Klavye, HP H2800 Stereo Kulaklık, Mıknatıslı Şarj ve Data Kablosu, Mikrofonlu Kablolu Kulaklık, ONYO FM Transmitter & 2 Usb Girişli Şarj, Masaüstü Mutfak ve Tamir Seti, Lisanslı Müzik Seti, Kadın - Erkek Mıknatıslı Kol Saati, Citywood Ahşap Bloklar, Kütahya Porselen 68 Parça Çift Dekorlu Kare Yemek Takımı, Heifer Işıklı Cam Su Isıtıcı, Lüks Post Halı 60x90 cm, Soley Lüks Emboss Battaniye, Casilda Home Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Örtüsü, Soley Mermer Desenli Banyo paspası kaçırılmaz fırsatla geliyor.

BİM aktüel ürünlerde bu hafta mutfak ihtiyaçları ve tekstil ürünleri doğrultusundaki indirimler kaçırılmaz fırsatla müşterinin beğenisine sunuluyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı BİM aktüel kataloğu bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek BİM aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. BİM aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak. Bu Cuma BİM'de; Lüks Post Halı 60x90 cm 59,90 TL, Casilda Home Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Örtüsü 69,90 TL, Püsküllü Koltuk Örtüsü 170x210 cm 21,90 TL, Lüks Kırlent 45x45 cm 49,90 TL, Soley Mermer Desenli Banyo Seti 2'li 27,90 TL, Masa Örtüsü 150x150 cm 9,95 TL, Mutfak Önlüğü, Tutaç ve Eldiven 14,90 TL, Kurulama Bezi 3'lü 6,95 TL, Fermuarlı Erkek Sweatshirt 39,90 TL, Kadın Desenli Polar Pijama Altı 16,90 TL, Kadın Termal Tayt 16,90 TL, Ponponlu Ev Botu 24,90 TL, Kadın Ev Çorabı 2'li 8,95 TL, Kadın Kol Çanta 19,90 TL, Kadın El Cüzdanı 13,90 TL, Kadın Taşlı Tüylü Terlik 14,90 TL'den satışa sunulacak.

BİM'de bu hafta satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğunda; Kumtel Dinamik Ankastre Set 999 TL, Abdullah Efendi Keyif Türk Kahvesi Makinesi 199 TL, Fakir Chaiwan Çay Makinesi 199 TL, Heifer Işıklı Cam Su Isıtıcı 99,90 TL, Fakir Termoslu Filtre Kahve Makinesi 149 TL, Hisar Optima Çelik Çaydanlık 129 TL, Fanuslu Pasta Seti 7 Parça 59,90 TL, Dikdörtgen Sunum Tabağı 9,95 TL, Desenli Tepsili Oval Kase 3'lü 21,90 TL, Desenli Oval Tabak 2'li 24,90 TL, LAV Salata Kasesi 13,90 TL, LAV Tatlı Kasesi 2,95 TL, LAV Çay Bardağı 6'lı 11,90 TL, LAV Şekerlik 6,95 TL, Bloom Sürahi 9,95 TL, Paşabahçe Kulplu Bardak 2'li 7,95 TL, Paşabahçe Uzun Meşrubat Bardağı 4'lü 16,90 TL, Kare Melamin Kaydırmaz Tepsi 24,90 TL, Saklama Kabı Çeşitleri 3,95 TL, Kapaklı Silikon Buzluk 4,95 TL, Kahve Bardağı 2,50 TL, Yumurta Pişirici ve Sunumluk 7,95 TL, Via Dante Anti Stress Yastık 49,90 TL, Anti Stress Çift Kişilik Yorgan 129 TL, Soley Lüks Emboss Battaniye 129 TL'den satışa sunulacak.

BİM'e bu hafta gelecek ürünler arasında ayrıca; ; Kütahya Porselen 68 Parça Çift Dekorlu Kare Yemek Takımı 479 TL, Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 549 TL, Fakir Termoslu Filtre Kahve Makinesi, Kumtel Dinamik Ankastre Set , Selfie Işığı ve Telefon Tutucu Tripod 139 TL, Yüz Takipli Telefon Tutucu 119 TL ,4 Kapaklı Tek Çekmeceli Dolap, Sunset Nostaljjik Radyo & Işıldak 99,90 TL, Polosmart Versus Gaming Klavye 54,90 TL, Taşınabilir Şarj Aleti 20.000 mAh 89,90 TL, HP H2800 Stereo Kulaklık 79,90 TL, Mıknatıslı Şarj ve Data Kablosu 24,90 TL, 4 Kapaklı Tek Çekmeceli Dolap 199 TL, Akım Korumalı & 3 Usb Girişli Priz 59,90 TL, Mikrofonlu Kablolu Kulaklık 9,95 TL, Kadın - Erkek Mıknatıslı Kol Saati 29,90 TL, Polosmart 4K HDMI Kablo 24,90 TL'den raflarda yerini alacak.