ŞOK 3 Şubat 2021 aktüel ürünler satışta! ŞOK'ta bu hafta neler var?

01 Şubat 2021 Pazartesi 12:08 - Güncelleme: 01 Şubat 2021 Pazartesi 12:08

ŞOK marketler zincirinin bu hafta için hazırlanan fırsat kataloğu yayınlandı. Her hafta raflarını yenileyen ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Bu çarşamba satışa sunulan ŞOK aktüel ürünler arasında; Aspiratör, Kiwi Blender Set, oyuncak çeşitleri, kek kalıbı ve narenciye sıkacağı indirimli fiyattan satılacak. Peki ŞOK'a bu hafta neler gelecek? İşte 3 Şubat 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu.

ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. ŞOK aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK'un bu hafta için hazırladığı aktüel kataloğundaki indirimli ürünler Çarşamba günü raflarda yerini alacak. Her hafta raflarını yenileyen ŞOK marketin aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. ŞOK aktüel ürünlerde; Inox Aspiratör, Kiwi Blender Set, Elektrikli Izgara, Tost Makinesi, Teba Elektrikli Çelik Su Isıtıcı, Çelik Cezve Çeşitleri, Gezer Çocuk Kar Botu, GOKIDY Yazar Kasa, Soft Kırılmaz Arabalar, Silikon 12’li Kek Kalıbı, Kurabiye Seti, Kristal Narenciye Sıkacağı dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor.

ŞOK'TA BU HAFTA İNDİRİMDE NELER VAR?

ŞOK'ta bu hafta oyuncaklar arasında; GOKIDY Hemen Anlat oyun 14,95 TL, 4’lü Oyun Hamuru Seti 7,99 TL, Niloya Sürpriz Yumurta 2,99 TL, Kırılmaz oyuncak Arabalar 14,95 TL, GoKidy Sayıları Öğreniyorum Puzzle 12,95 TL'den raflarda yerini alacak.

ŞOK 3 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu haftanın fırsatlarında; Gıda, kişisel bakım, temizlik ürünleri, mutfak malzemeleri kapsamındaki ürünler uygun fiyattan satışa sunulacak. ŞOK'ta bu hafta mutfak ürünlerinde de kaçırılmaz fırsatlar yer alıyor. Peki ŞOK'ta bu hafta İndirimde başka neler var? İşte bu hafta ŞOK'a gelecek olan indirimli aktüel ürünler.

Haftanın fırsatlarında ayrıca Çelik Cezve Çeşitleri 11,95 TL, Siyah Desenli Yuvarlak Tepsi 9,99 TL, LAVA Döküm Tava 99,90 TL, 6’lı Çay Bardağı seti 12,95 TL, Silikon 6’lı Muffin Kalıbı 6,99 TL, Silikon 12’li Kek Kalıbı 16,95 TL, Desenli Yuvarlak Tepsi 9,99 TL, Silikon Çok Amaçlı Maşa 9,99 TL, Silikon Yumurta Fırçası 5,99 TL, Silikon Spatula Çeşitleri 3,99 TL, Silikon Kevgir 9,99 TL, Silikon Kepçe 6,50 TL, Kristal Narenciye Sıkacağı 5,99 TL, Kare ve Dikdörtgen Borcam Taşıma Kabı 14,95 TL, Kurabiye Seti 14,95 TL, Yaylı Çırpıcı 6,99 TL, Kurabiye Kalıbı 17,95 TL, Büyük Kek Kalıbı 16,95 TL, Dikdörtgen Kenarlı Fırın Matı 24,95 TL, Titiz Tek Fiyat Plastik Ürünler 5 TL, Sofra Bezi 6,99 TL, Gezer Çocuk Kar Botu 34,95 TL, Gezer Kız-Erkek Çocuk Ev Botu 14,95 TL, Gezer Kız-Erkek Çocuk Ev Babeti 9,99 TL, Kadın Tek Alt 14,95 TL'den satılacak.

ŞOK Market 3 Şubat 2021 kampanyasında ayrıca; ŞOK'ta bu hafta; Alpına Inox Aspiratör 129 TL, Kiwi Blender Set 159 TL, Sinbo Elektrikli Izgara 119 TL, Sinbo Tost Makinesi 159 TL, Teba Elektrikli Çelik Su Isıtıcı 69,90 TL'den satışa sunulacak.