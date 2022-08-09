A101'de bu hafta neler var? A101 11 Ağustos 2022 aktüel ürünler kataloğu

A101 aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri belli oldu. A101'de bu hafta için hazırlanan indirimli ürünlerde Beyaz eşya grubunda harika fırsatla yer alıyor. A101 aktüel ürünlerde bu hafta; 12V Akülü Araba, Triathlon Plastik Kaykay, Masa Üstü Fan, 9 KG çamaşır yıkama kapasiteli SEG Çamaşır Makinesi gibi ürünler indirimli olarak satışa sunulacak. Peki A101'de bu hafta başka neler var? İşte A101 11 Ağustos 2022 aktüel ürünler kataloğu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101'in 11 Ağustos Perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Teknolojiden Beyaz Eşyaya, Elektrikli Ev Aletlerinden Elektronik ürünlere, Spor ürünlerinden Mutfak ve Züccaciyeye, Ev Tekstil ve giyimden Çocuklar için hazırlanan oyuncaklara kadar sürpriz indirimler var.

A101'de bu hafta; Teknoloji ürünleri, Beyaz Eşya, Elektrikli Ev Aletleri, Televizyon çeşitleri, mini döküm ürünler, cep telefonu, Mutfak ürünleri, Züccaciye, Ev Tekstili ve giyim ürünleri indirimli olarak satışa sunulacak.

A101'de bu hafta Samsung 58″ 4K Crystal UHD TV 10599 TL, Vestel servis garantili Toshıba 43″ Ultra Hd Smart Tv 5299 TL, Hı-Level 50″ Ultra HD Android Smart TV 4899 TL, Sunny garantili Hı-Level 43″ Full HD Android Smart Led Tv 3499 TL'den satışa sunuluyor.

Ayrıca 2 GB Ram ve 32 GB dahili hafıza 6.26″ Reeder P13 Blue 2022 Cep Telefonu 1599 TL, GoSmart 64 GB Smart USB Bellek 69,95 TL, IPS ekranlı 1 GB Ram ve 16 GB hafızalı Alcatel 1T10 Tablet 749 TL, Osram Sinek Kovucu Ampül 69,95 TL, Piranha Tripot Telefon Tutucu 19,95 TL, Mercusys Kablosuz Ağ Genişletici 159 TL'den satışa sunulacak.

A101'de bu hafta beyaz Eşya grubunda; 4 program ve 12 kişilik bulaşık yıkama kapasiteli SEG Bulaşık Makinesi 3499 TL, 15 programlı ve 15 dakika hızlı program, ön yıkama, zaman erteleme 1000 devir 9 KG yıkama kapasiteli SEG Çamaşır Makinesi 3999 TL, SEG Mekanik Silindirik 65 Litre Termosifon 1899 TL, Hyundai EC-107 Alkali Detox 7 Filtreli Su Arıtma Cihazı 1799 TL'den satılacak.

A101 11 Ağustos 2022 aktüel ürünler kataloğunda Aprilla ABS Akıllı Banyo Baskülü 169 TL, Sunny Lateafe Çay Makinesi 279 TL, Arzum Starmix El Mikseri 239 TL, Arzum Perry Saç Kurutma Makinesi 219 TL, Aprilla Şarjlı Profesyonel Saç-Sakal Kesme Makinesi 279 TL, Kiwi Klipsli Masa Üstü Fan 129 TL, Aprilla Saç Düzleştirici 139 TL, Sinbo Ayaklı Vantilatör 399 TL, Fantom Elektrikli Süpürge 849 TL olacak.

A101'de bu hafta Bisiklet, Spor ve egzersiz grubunda çok çeşitli ürünlerde yer alıyor.

A101 aktüel ürün kataloğunda; Çift Amartisörlü 26 Jant Bisiklet 1.299 TL, Katlanabilir Bisiklet 2.499 TL, Bisiklet 16 Jant 799 TL, Bisiklet 12 Jant 289 TL, Alüminyum 27,5 Jant Bisiklet 2.899 TL, Bisiklet Taşıma Aparatı 199 TL, MGS Oyuncak Kale ve Pota 149 TL, Dolu 4 Çocuk İçin Piknik Masası 269 TL,Dolu Oyuncak Su Kaydırağı 529 TL,

Dolu Römorklu Pedallı Traktör 599 TL, Dolu Sahara 12V Akülü Araba 1.499 TL, Triathlon Işıklı Paten 229,95 TL, Triathlon Ahşap Kaykay 169,95 TL, Triathlon 2 Tekerlekli Işıklı Kaykay 239,95 TL, Triathlon Plastik Kaykay 149,95 TL, Triathlon Işıklı Scooter 219,95 TL, Altıs Dikey Kondisyon Bisikleti 899 TL, Triathlon Pilates Topu 99,95 TL, Triathlon Egzersiz Tekerleği 79,95 TL, Mama Sandalyesi 189,95 TL'den müşteriye sunulacak.

A101 Aktüel 12 Ağustos 2022 kataloğundaki tekstil grubundaki ürünlerde; Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 49,95 TL, Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 69,95 TL, Silk&Blue Bayan Fitilli İp Askılı Büstiyer 49,95 TL, Silk&Blue Bayan Dantelli Toparlayıcı Sütyen 34,95 TL, Silk&Blue Bayan Straplez Sütyen 39,95 TL, Silk&Blue Bayan Fitlli Slip 2'li 34,95 TL, Keçeli Ütü Masası Kılıfı 19,95 TL, Sandalye Minderi 14,95 TL olarak raflarda yerini alacak.

A101 11 Ağustos 2022 tarihli Aldın Aldın kataloğunun son ürün kategorisi ise Züccaciye ve Mutfak grubu. İşte A101'de bu hafta için hazırlanan mutfak ürünleri; Keramika Pasta Tabağı 16,50 TL, Keramika Mermer Desenli Kahvaltı Tabakları 11,50 TL, Luminarc Opal Makarna Tabağı 24,95 TL, Lisanslı Bardak 12,95 TL, Meyve Pipetli Bardak 12,95 TL, Desenli Termos 34,95 TL, Piknik 32 Parça Seti 69,95 TL, Dondurma 3'lü Kase 27,50 TL, Ayaklı 6'lı Kahve Yanı Su Bardağı 22,95 TL, Kiwi Kıyma ve Salça Makinesi 599 TL, Borosilikat 3'lü Kupa 34,95 TL olarak yer alıyor.