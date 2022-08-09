İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ağustos 2022 Salı / 12 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9613
  • EURO
    18,3852
  • ALTIN
    1033.72
  • BIST100
    2789.97
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • BİM'de bu hafta cuma neler var? BİM 12 Ağustos 2022 aktüel ürünler kataloğu
Ekonomi

BİM'de bu hafta cuma neler var? BİM 12 Ağustos 2022 aktüel ürünler kataloğu

BİM'in bu hafta Cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta Drone, cep telefonu, katlanır bisiklet, pervaneli duş başlığı, Çamaşır ve bulaşık makinesi gibi fırsat ürünleri yer alıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu cuma Kumtel Vantilatör ve Masaüstü Mandallı Şarjlı Fan gibi serinletici ürünlerinde indirim fırsatları yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta başka neler gelecek? İşte BİM 12 Ağustos 2022 aktüel ürünler kataloğu

9 Ağustos 2022 Salı 12:56 - Güncelleme:
ABONE OL

BİM 12 Ağustos 2022 aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri belli oldu. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM'e bu cuma elektronik ev aletleri, cep telefonları, mutfak eşyaları ve teknoloji kapsamındak, ürünlerde özel indirimler var. Cuma günü satışa sunulacak olan BİM aktüel kataloğunda bu hafta; Anahtar, araba ve telefon gibi eşyalara takılabilen Akıllı Takip Cihazı Smart Tag 229 TL'den satışa sunulacak. Peki BİM'de bu hafta neler var? İşte BİM aktüel kataloğunun fırsat ürünleri

BİM 12 AĞUSTOS 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM 12 Ağustos 2022 aktüel ürünler kataloğunda; Teknoloji, Mutfak ürünleri, Bisiklet, Tekstil ve Elektrikli Ev Aletleri grubunda muhteşem ürünler uygun fiyattan satışa sunulacak. BİM'de bu hafta telefon aksesuarları ve sıcak havalarda ihtiyaç duyulan vantilatör dikkat çekiyor. Ayrıca Su Geçirmez Bluetooth Hoparlör 69 TL fiyatıyla Cuma gününden itibaren BİM Market reyonlarında müşterilerin alımına sunulacak.

BİM'DE BU HAFTA NELER VAR?

BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulan aktüel ürünler kataloğunda Teknoloji ve Elektrikli Ev Aletleri grubunda fırsat ürünleri yer alıyor. 12 Ağustos BİM Aktüel kataloğunda öne çıkan fırsat ürünü Katlanabilir Vitesli Bisiklet oluyor. İşte 12 Ağustos 2022 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM 12 Ağustos 2022 aktüel ürünler kataloğunda; Android cihazlarla kontrol edebilme, havada sabit kalma, otomotik iniş ve kalkış özelliği gibi bir çok fonksiyona sahip olan Corby Smart Drone 699 TL fiyattan satılacak.

BİM'de bu hafta cep telefonlarında indirim var. 4 GB Ram ve 64 GB dahili hafızalı güçlü bataryası ile dikkat çeken Xiaomi Redmi 10 Cep telefonu 4199 TL ve 3 GB Ram ve 64 GB dahili hafızalı, parmak izi okuyucu ve yüz tanıma özelliği ile Xiaomi Redm 9C Cep Telefonu 3150 TL'den satışa sunulacak.

BİM'de bu hafta; Samsung Akıllı Takip Cihazı Smart Tag 229 TL, Su Geçirmez Bluetooth Hoparlör 69 TL, Polosmart Powerbank 125 TL, Spiral Sarma Şarj Kablosu 39,50 TL, JBL C50 Kulaklık 109 TL ve Şarjlı Sinek Öldürücü Raket 109 TL olarak raflarda yerini alacak.

Elektrikli Ev aletleri grubunda ise; Phılıps Buharlı Ütü 649 TL, Phılıps Erkek Bakım Seti 199 TL, Fakir Erkek Bakım Seti 449 TL, Fakir Carina Düzleştirici 149 TL, Hassas ölçüm, LCD ekranlı Fakir Dijital Baskül 149 TL, Fakir Buharlı Temizleme Makinesi 399 TL'den yer alıyor.

Ayrıca; Katlanır Vitesli Bisiklet 2599 TL, Kumtel Vantilatör 329 TL, Masaüstü Mandallı Şarjlı Fan 199 TL, Pervaneli Duş Başlığı 59 TL, Büyük Buz Aküsü 6,90 TL, Solar Led Işık Zincir 59,90 TL, Dynamıc Pilates Topu ve Pompası 99,90 TL, Plastik Koltuk 169 TL, Pense 69 TL, Kanguru 69 TL fiyatlarıyla müşterinin alımına sunulacak.

BİM aktüel kataloğunun züccaciye ürünü kapsamında; Chef's Krep 26 cm 67,50 TL, Chef's Karnıyarık Tenceresi 26 cm 139 TL, Chef's Sahan 20 cm 59 TL ve Karma Mutfak Ürünleri 14,50 TL olacak.

BİM'in züccaciye mutfak kapsamındaki ürünleri bu kadarla da kalmıyor. LAV marka ürünlerde; Derin Kase 2010 cc 39,50 TL, Derin 12 Parça Çay Seti 79,50 TL, Derin Kase 200 cc 6'lı 42,50 TL, Derin Sosluk - Reçellik 6'lı 29,50 TL, Kilitli Saklama Kabı 375 cc 23,50 TL, Kilitli Saklama Kabı 400 cc 24,50 TL, Kilitli Saklama Kabı 720 cc 29,50 TL, Kilitli Saklama Kabı 1150 cc 39,50 TL, Sude Meşrubat Bardağı 3'lü 29,50 TL ve Sude Su Bardağı 3'lü 27,50 TL olarak yer alacak.

BİM'de bu hafta cuma günü hazırlanan katalogta mutfak için gerekli ürünlerde; Keysmart 4 Kumtel Airfryer Yağsız Fritöz 1.399 TL, Fakir Blender Seti 589 TL ve Kumtel Cam Set Üstü Ocak 899 TL'den yer alırken,

BİM 12 Ağustos kataloğundaki beyaz eşya grubunda ise; Programlı Bulaşık Makinesi 3.499 TL ve Keysmart 8 Kg Çamaşır Makinesi 3.899 TL'den sipariş bekliyor olacak.

ŞOK aktüelde bu hafta neler var? ŞOK 10 Ağustos 2022 kataloğu

BİM'de bu hafta; Desenli Saklama Kabı Çeşitleri 9,75 TL, RAKLE Desenli Cam Kupa 18,50 TL, İp Askılı Telefonluk 27,50 TL, Makyaj Çantası 37,50 TL, Defter 14,50 TL, Dolgulu Keten Görünümlü Kırlent 39,50 TL'den satışa sunulacak.

BİM 9 Ağustos 2022 aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta salı neler var?

Bu Cuma BİM'de satılacak olan oyucak grubundaki fırsat ürünlerinde; farklı renklerde Oyuncak Bebek Beslenme Seti 89 TL, Karma Traktörler 59,50 TL, İnşaat Aracı 42,50 TL, Köpük Çıkarıcı Asa 9,50 TL, Benim İlk Yapıştırma Kitaplarım 17,50 TL'den satılacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.