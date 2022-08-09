BİM 12 Ağustos 2022 aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri belli oldu. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM'e bu cuma elektronik ev aletleri, cep telefonları, mutfak eşyaları ve teknoloji kapsamındak, ürünlerde özel indirimler var. Cuma günü satışa sunulacak olan BİM aktüel kataloğunda bu hafta; Anahtar, araba ve telefon gibi eşyalara takılabilen Akıllı Takip Cihazı Smart Tag 229 TL'den satışa sunulacak. Peki BİM'de bu hafta neler var? İşte BİM aktüel kataloğunun fırsat ürünleri

BİM 12 AĞUSTOS 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM 12 Ağustos 2022 aktüel ürünler kataloğunda; Teknoloji, Mutfak ürünleri, Bisiklet, Tekstil ve Elektrikli Ev Aletleri grubunda muhteşem ürünler uygun fiyattan satışa sunulacak. BİM'de bu hafta telefon aksesuarları ve sıcak havalarda ihtiyaç duyulan vantilatör dikkat çekiyor. Ayrıca Su Geçirmez Bluetooth Hoparlör 69 TL fiyatıyla Cuma gününden itibaren BİM Market reyonlarında müşterilerin alımına sunulacak.

BİM'DE BU HAFTA NELER VAR?

BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulan aktüel ürünler kataloğunda Teknoloji ve Elektrikli Ev Aletleri grubunda fırsat ürünleri yer alıyor. 12 Ağustos BİM Aktüel kataloğunda öne çıkan fırsat ürünü Katlanabilir Vitesli Bisiklet oluyor. İşte 12 Ağustos 2022 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM 12 Ağustos 2022 aktüel ürünler kataloğunda; Android cihazlarla kontrol edebilme, havada sabit kalma, otomotik iniş ve kalkış özelliği gibi bir çok fonksiyona sahip olan Corby Smart Drone 699 TL fiyattan satılacak.

BİM'de bu hafta cep telefonlarında indirim var. 4 GB Ram ve 64 GB dahili hafızalı güçlü bataryası ile dikkat çeken Xiaomi Redmi 10 Cep telefonu 4199 TL ve 3 GB Ram ve 64 GB dahili hafızalı, parmak izi okuyucu ve yüz tanıma özelliği ile Xiaomi Redm 9C Cep Telefonu 3150 TL'den satışa sunulacak.

BİM'de bu hafta; Samsung Akıllı Takip Cihazı Smart Tag 229 TL, Su Geçirmez Bluetooth Hoparlör 69 TL, Polosmart Powerbank 125 TL, Spiral Sarma Şarj Kablosu 39,50 TL, JBL C50 Kulaklık 109 TL ve Şarjlı Sinek Öldürücü Raket 109 TL olarak raflarda yerini alacak.

Elektrikli Ev aletleri grubunda ise; Phılıps Buharlı Ütü 649 TL, Phılıps Erkek Bakım Seti 199 TL, Fakir Erkek Bakım Seti 449 TL, Fakir Carina Düzleştirici 149 TL, Hassas ölçüm, LCD ekranlı Fakir Dijital Baskül 149 TL, Fakir Buharlı Temizleme Makinesi 399 TL'den yer alıyor.

Ayrıca; Katlanır Vitesli Bisiklet 2599 TL, Kumtel Vantilatör 329 TL, Masaüstü Mandallı Şarjlı Fan 199 TL, Pervaneli Duş Başlığı 59 TL, Büyük Buz Aküsü 6,90 TL, Solar Led Işık Zincir 59,90 TL, Dynamıc Pilates Topu ve Pompası 99,90 TL, Plastik Koltuk 169 TL, Pense 69 TL, Kanguru 69 TL fiyatlarıyla müşterinin alımına sunulacak.

BİM aktüel kataloğunun züccaciye ürünü kapsamında; Chef's Krep 26 cm 67,50 TL, Chef's Karnıyarık Tenceresi 26 cm 139 TL, Chef's Sahan 20 cm 59 TL ve Karma Mutfak Ürünleri 14,50 TL olacak.

BİM'in züccaciye mutfak kapsamındaki ürünleri bu kadarla da kalmıyor. LAV marka ürünlerde; Derin Kase 2010 cc 39,50 TL, Derin 12 Parça Çay Seti 79,50 TL, Derin Kase 200 cc 6'lı 42,50 TL, Derin Sosluk - Reçellik 6'lı 29,50 TL, Kilitli Saklama Kabı 375 cc 23,50 TL, Kilitli Saklama Kabı 400 cc 24,50 TL, Kilitli Saklama Kabı 720 cc 29,50 TL, Kilitli Saklama Kabı 1150 cc 39,50 TL, Sude Meşrubat Bardağı 3'lü 29,50 TL ve Sude Su Bardağı 3'lü 27,50 TL olarak yer alacak.

BİM'de bu hafta cuma günü hazırlanan katalogta mutfak için gerekli ürünlerde; Keysmart 4 Kumtel Airfryer Yağsız Fritöz 1.399 TL, Fakir Blender Seti 589 TL ve Kumtel Cam Set Üstü Ocak 899 TL'den yer alırken,

BİM 12 Ağustos kataloğundaki beyaz eşya grubunda ise; Programlı Bulaşık Makinesi 3.499 TL ve Keysmart 8 Kg Çamaşır Makinesi 3.899 TL'den sipariş bekliyor olacak.