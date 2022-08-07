BİM'de bu hafta salı neler var? BİM 9 Ağustos 2022 aktüel ürünler kataloğu

BİM 9 Ağustos 2022 aktüel ürünler satışa sunuldu. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM aktüel ürünler broşüründe bu hafta aşure günü için hazırlanmısş ürünler var. BİM'e bu hafta kişisel bakım, takı ve iç giyim grubunda çok çeşitli fırsat ürünleri de yer alıyor. Peki BİM'e bu salı başka neler gelecek? İşte BİM aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri

BİM'DE BU HAFTA NELER VAR?

BİM aktüel ürünler kataloğunda; Pırlanta Puantiyeli Büstiyer, Fiskobirlik Kavrulmuş İç Fındık, Saban Aşurelik Buğday ve Diadermine Yüz Temizleme Köpüğü gibi fırsat ürünleri ve çok daha fazlası Salı gününden itibaren BİM Market reyonlarında müşterilerin alımına sunulacak. İşte 9 Ağustos 2022 BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM 9 AĞUSTOS 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM Aktüel Ürünler kataloğunda aşurelik ürünlerde çok çeşitli fırsat ürünleri dikkat çekiyor. BİM'de bu hafta aşure malzemelerinde;

Nar 49,90 TL, Antep Fıstıklı Pekmezli Muska 200 gr 22,50 TL, Antep Fıstıklı /Nar Aromalı Fitil Lokum 150 gr 22,50 TL, Cevizli Pekmezli Muska 200 gr 17,50 TL, Hazır Aşure 200 gr 9,90 TL, Fiskobirlik Kavrulmuş İç Fındık 250 gr 39,50 TL, Simbat Soyulmuş Çiğ Badem 150 gr 32,50 TL, Gürsoy Kıyılmış İç Fındık 100 gr 14,50 TL

Tariş Tek Lokmalık Kuru İncir 300 gr 24,50 TL, Tariş Küp Kesik İncir 150 gr 9,50 TL, Saban Aşurelik Buğday 1000 gr 13,75 TL, Simbat Kırık Ceviz İçi 250 gr 39,50 TL, Tariş Kuru Meyve Karışımı 250 gr 19,50 TL, Simbat Kuru Kayısı Aşurelik 200 gr 27,50 TL, Seğmen Karanfil 20 gr 11,50 TL, Seğmen Dolmalık Fıstık 20 gr 17,50 TL, Seğmen Kuş Üzümü 75 gr 5,25 TL, Seğmen Çubuk Tarçın 75 gr 19,50 TL,

Yurdum Haşlanmış Konserve Nohut & Fasulye 830 gr 12,50 TL, Tuzsan Salamura Tuz 3 Kg 11 TLEfor Üzüm Sirkesi 2 Litre 12,50 TL, Ece Alüminyum Kase 10'lu 8,75 TL, Ece Kapaklı Aşure Kabı 6'lı 12,50 TL, Eyüp Sabri Tuncer Gül Suyu 350 ml 17,50 TL, Eyüp Sabri Tuncer Sprey Kolonya 150 ml 14,50 TL ve O'cup Aşure Kasesi Desenli 8'li 17,50 TL'den satışa sunulacak.

BİM'de bu hafta bujiteri kapsamında hazırlanmış ürünlerde ise; Pırlanta Puantiyeli Büstiyer 79 TL, Casilli Düğme Detaylı Sütyen 39 TL, Casilli Düğme Detaylı Boxer 24,50 TL, Angie El Kremi ve Dudak Yağı Seti 24,50 TL, Angie Kadın Parfüm 50 ml 34,50 TL,

Mediwell Dudak Koruyucu 2'li 19,50 TL, Makeover Yüz Paleti 19,50 TL, Makeover Sıvı Allık 19,50 TL, Gloss Küpe 16,50 TL, Gloss Yüzük 14,50 TL, Gloss Bileklik 22,50 TL, Golden Rose Lip Gloss 24,50 TL, Golden Rose Oje 13,50 TL, Golden Rose Renkli Maskara 29,50 TL, Sempatic Taç Toka Seti Çocuk 14,50 TL,

Naturalove Çocuk Yan Toka 2'li 14,50 TL, Naturalove Taç Çeşitleri 19,50 TL, Naturalove Kurdelalı Toka 19,50 TL, Naturalove Piliseli Fular 19,50 TL, Diadermine Biome Micellar Su 400 ml 47,50 TL, Yüz Temizleme Köpüğü 150 ml 47,50 TL, Privacy Deodorant 150 ml 24,50 TL, Naturalove Çift Taraflı Yüz Temizleme Fırçası 22,50 TL olarak raflarda yerini alacak.