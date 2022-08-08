ŞOK'a bu hafta gelecek olan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta televizyon, beyaz eşya, züccaciye ve tekstil ürünleri satışa sunulacak. 10 Ağustos ŞOK kataloğunda; Paslanmaz Çelik Su Sürahisi, Kahve Filtre Kağıdı, Borcam Kare Tepsi ve terlik gibi çeşitli ürünler yer alıyor. Peki ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var? İşte 10 Ağustos ŞOK kataloğu 2022

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK aktüel ürünler kataloğunda Beyaz eşya, Tekstil ve giyim ürünleri, züccaciye, mutfak ürünleri ve Teknoloji ürünleri göze çarpıyor.

ŞOK'ta ayrıca; Thebike Elektrikli Katlanır Bisiklet 11500 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor.

ŞOK'ta bu hafta televizyon çeşitleri dikkat çekiyor. Dijitv 55″ Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart Led TV 8339 TL, Dijitv 43″ HD Uydu Alıcılı Full HD Smart Led TV 4499 TL, Djitv 32″ HD Ready Uydu Alıcılı Led TV 2449 TL, Dijitv 24″ HD ready uydu Alıcılı Led TV 2299 TL, Onvo 32″ Android Smart Led TV 2499 TL fiyatıyla müşteriye sunulacak.

ŞOK aktüel kataloğundaki beyaz eşya kategorisinde; Altus No-Frost 6 Çekmeceli Dikey Derin Dondurucu 5099 TL, Altus AL 305 Tezgah Altı Mini Buzdolabı 2499 TL, Altus AL 413P Bulaşık Makinesi 4029 TL, Finlux Büro Tipi Buzdolabı 2649 TL, 8 KG çamaşır yıkama kapasiteli Finlux Konfor Çamaşır Makinesi 4999 TL'den satılacak.

ŞOK aktüel ürünler kataloğunun mutfak eşyaları ve züccaciye bölümünde ise; Keramika Line 8 parça Kahve Takımı 99,95 TL, Paslanmaz Çelik Su Sürahisi 59,95 TL, Paşabahçe Borcam Kare Tepsi 49,90 TL, Emely Sebze Bıçağı 12,95 TL, Lava Döküm Tava 199 TL, Saplı Çay Süzgeci 12,95 TL, Demlik İçi Çay Süzgeci 2,50 TL, Alüminyum 10'lu Kase 9,99 TL, Kahve 40'lı Filtre Kağıdı 12,95 TL, Ahşap 100'lü Karıştırıcı 6,99 TL, Çöp Şiş 100'lü set 7,99 TL, Desenli Kavanoz Kapağı 0,99 TL olarak raflarda yerini alacak.

ŞOK kataloğunun bu hafta Çarşamba günü için hazırlanan ev tekstili ürünlerinde ve tekstil ürünlerinde Tek Kişilik Pike 79,95 TL, Çift Kişilik Pike 99,95 TL, Kadın Şort 64,95 TL, Kadın Kuşaklı Şort 49,95 TL ve Erkek Şort 74,95 TL'den satışa çıkıyor.

ŞOK'ta eğitici ve öğretici oyuncaklar kapsamında; Gokidy İbrikli Kum Kova Seti 24,95 TL, Asa Köpük 9,99 TL, Hot Wheels Tekli Arabalar 24,95 TL, Cars Arabalar 24,95 TL'den satışa sunulacak.