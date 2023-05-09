A101'de bu hafta neler var? A101 11 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğu

A101 11 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğundaki fırsat ürünleri belli oldu. A101'de bu hafta perşembe günü için hazırlanan katalogta; Elektronik ve Teknoloji Ürünleri, Beyaz Eşya ve Elektrikli Ev Aletleri, Bahçe ve Balkon Eşyaları, Mutfak ve Züccaciye, Tekstil ve Giyim ürünleri, Bisiklet Akülü Araba ve Temel ihtiyaç grubunda özenle seçilmiş birçok fırsat ürünü yer alıyor. A101 aktüel ürünlerde bu hafta; SEG Silver 9 KG Çamaşır Makinesi 6899 TL fiyattan satışa sunulacak. Peki A101'de bu hafta başka neler var? İşte A101 11 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101'in 11 Mayıs Perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler belli oldu. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Televizyon, Midi Fırın, çamaşır makinesi, ankastre set, Yağsız Fritöz Airfryer, Homend Royaltea Çay Makinesi, kilim, Tencere gibi ürünlerde sürpriz indirimler var.

A101'de bu hafta; Elektronik ve teknoloji, Beyaz Eşya ve Elektrikli Ev Aletleri, Bisikletler, Kamp ürünleri Tekstil ve Giyim, Züccaciye ve mutfak, Çok amçalı Ev eşyaları, oyuncaklar ve Temel ihtiyaç kategorisinde kampanyalı ürün fırsatları yer alıyor.

A101 Aldın Aldın etiketi ile hazırlanmış olan kataloğun ilk sayfasında 4 farklı fiyat ve boyutta televizyon yer alıyor. Bu ürünler; Samsung 40″ Full HD Smart TV 7,499 TL, Toshıba 50″ Ultra HD Smart TV 7,599 TL, Onvo 50″ Ultra HD Android Smart Led TV 5,999 TL, Onvo 42″ Full HD Android Smart Led Tv 4,099 TL'den satışa sunulacak.

A101 kataloğunda yer alan elektronik ürünlerin devamında ise Reeder markası ile 2 yıl Türkiye servis garantili yüz tanıma ve parmak izi okuyucu, 4 GB Ram ve 64 GB dahili hafızalı Reeder P13 Blue Max Lite 2022 Cep Telefonu 2,599 TL, Sunny 9W Led Ampul 21,95 TL, Go Smart 128 GB Smart USB Bellek 109 TL, Piranha 7896 Kablosuz Hoparlör 139 TL'den satılacak.

A101'de bu hafta Beyaz Eşya grubunda yer alan büyük indirim ve avantajlarla satışa sunulacak ürünler ise; 15 program, hızlı yıkama, ön yıkama 1000 devirli SEG 9 KG Silver Çamşır Makinesi 6,899 TL, SEG İnox Bulaşık Makinesi 6,899 TL, Çift kapılı, 471 litre net iç hacimli, SEG İnox No-Frost Buzdolabı 12,499 TL, Goodwest 3'lü Ankastre Set 3,999 TL, FLAVEL Büro Tipi Buzdolabı 2,899 TL fiyattan sipariş bekliyor olacak.

A101 Aktüel 11 Mayıs 2023 Kataloğu kampanyalarında yer alan elektronik kapsamındaki fırsat ürünleri sırasıyla şöyle; Arzum Cookart Eco Midi Fırın 1299 TL, Kiwi Stand Mikser 1299 TL, Homend Royaltea Çay Makinesi 579 TL, Dijital Baskül 129 TL, Kiwi 5 Litre Yağsız Fritöz Airfryer 1399 TL, Kiwi Türk Kahvesi Makinesi 199 TL, Aprilla Saç Kesme Makinesi 159 TL, Arzum Violet Epilasyon Aleti 299 TL, Fakir Lexus Sakal Şekillendirme Makinesi 249 TL, Kiwi Ayaklı Kırışık Giderici 599 TL'den satılacak.

A101 aktüel ürünler kataloğundaki çok amaçlı ev eşyaları grubundaki fırsatlarda ise; Erinöz Morus Salıncak 3,999 TL, Erinöz Tavus Katlanır Salıncak 2999 TL, Erinöz Alüminyum Oturma Grubu 7,999 TL, Katlanabilir Kamp Sehpası 199 TL, Rattan Görünümlü Elit Tabure 47,95 TL, Rattan Görünümlü Masa 449 TL, Ahşap Kollu Katlanabilir Plaj/Piknik Sandalyesi 169,95 TL, Katlanabilir Kamp Sandalyesi 129,95 TL, Rattan Görünümlü Defne Koltuk 189,95 TL, Rattan Görünümlü Örgü Sehpa 77,95 TL, İzolasyonlu Piknik Sepeti 129,95 TL, Katlanabilir Kamp Taburesi 49,95 TL, Orkide Saksı 12,95 TL'den A101 market şubelerinde satışa sunulacak.

A101'de bu hafta; Küçük Makyaj Organizeri 25,95 TL, Büyük Makyaj Organizeri 69,95 TL, Kadife Taç ve İncili Toka Çeşitleri 19,95 TL, Dolu 12V Kumandalı Akülü Araba 2999 TL, 26 Jant Tek Amortisörlü Bisiklet 1999 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor.

A101 Aktüel bu hafta merakla beklenen Tekstil ve Giyim grubu fırsatlarında Anneleriniz için hediyelik ürünlerinde yer aldığı; Çift Kişilik Baskılı Pike Takımı 349 TL, Tek Kişilik Pamuk Nevresim Seti 239 TL, Çift Kişilik Pamuk Nevresim Seti 299 TL, Koltuk Örtüsü 79,95 TL, Pamuklu Desenli Paspas 39,95 TL, Pamuklu Desenli Banyo Klozet Takımı 139 TL, Silk&Blue Bayan Saçaklı Düğmeli Yarım Kollu Pijama Takımı 119 TL, Bayan Viskon Dokuma Etek 49,95 TL,

Pamuklu Çift Taraflı Dokuma Kilim 89,95 TL, Silk&Blue Bayan Fitilli Kısa Kol Crop 49,95 TL, Silk&Blue 2'li Bayan Beli Dantelli Hipster 32,95 TL, Silk&Blue Bayan V Yaka Kısa Kol Crop 39,95 TL, Silk&Blue 2'li Düz Renk Bato 29,95 TL, Silk&Blue 2'li Dantel Detaylı Bato 32,95 TL, DoReMi Bayan Suba Çorap 8,95 TL, DoReMi Bayan Soket Çorap 9,95 TL, JUNO Bayan Kot Terlik 49,95 TL fiyatlı ürünler A101 kataloğu listesinde yer alacak.

A101 11 Mayıs kataloğunda Anneler günü için özel seçilmiş olan Züccaciye ve Mutfak grubu ürünleri ise; TAÇ Granit Derin Tencere 399,95 TL, TAÇ Kapaklı Sahan 249,95 TL, TAÇ Granit Basık Tencere 399,95 TL, TAÇ Bella Döküm Tencere 399,95 TL,

TAÇ Bella Döküm Basık Tencere 399,95 TL, TAÇ Bella Döküm Tava 249,95 TL, Lines Granit Tava 249,95 TL, Orta Boy Metal Çaydanlık 349,95 TL, Güral Porselen 12 Parça Fincan Takımı 159,95 TL, Güral Porselen Tekli Ürünler 29,95 TL, TAÇ Döküm Kek Kalıbı 199,95 TL, Fırın Kabı Çeşitleri 2'li 99,95 TL,

Keramika Anneler Günü Kupa ve Çerezlik 24,95 TL, Keramika Pasta Tabağı 24,95 TL, Bambu Tabaklı Borosilikat Kupa 39,95 TL, Nehir Adriana Sade 89 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 2999 TL, Nehir Maksi Sade 30 Parça Çatal Kaşık Takımı 649 TL, Nehir Maksi Sade 36 Parça Çatal Kaşık Takımı 899 TL, Brita Aluna XL Filtreli Sürahi 279,95 TL, Brita MAXTRA ve 2'li Yedek Filtre 149,95 TL, Desenli Termos 49,95 TL, Silikon Servis Gereçleri 14,95 TL, Silikon Tepsi Tutacağı 17,95 TL, Silikon Nihale 17,95 TL olarak raflarda yerini alacak.

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