ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 10 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK'a bu hafta gelen aktüel ürünler satışa sunuldu. ŞOK'ta bu hafta için hazırlanan katalogta Beyaz Eşya, Teknoloji ürünleri, Elektrikli Ev Aletleri, Mutfak Dolapları, Ev Eşyaları, Züccaciye ürünleri ve giyim grubunda çeşitli ürünler yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta beyaz eşya grubunda Michael Kors Jet Set Charm Bej-Kahve Çanta 4499 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Ayrıca Yui Maxi Cooker Airfryer 3599 liradan satılacak. Peki ŞOK'ta bu hafta başka neler var? İşte ŞOK 10 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında yer alan; YUİ markası ile seramik kaplama ve led ekrana sahip Yui 3'ü 1 Arada Saç Şekillendirici 559 TL, Yui Seramik Su Dalgası Wag Saç Maşası 329 TL, Yui Saç Şekillendirici Derin Wag Maşa 349 TL, Yui Maxifry Pro Smart Airfryer Sıcak Hava Fritöz 2,889 TL, Yui Maxi Cooker Airfryer ve Düdüklü Tencere 3,599 TL, Yui NoMapzone Özellikli Akıllı Robot Vacuum Map Süpürge 7,999 TL, Yui 2 Litre Cam Hazneli 4 Bıçaklı Rondo 529 TL fiyatla satışa sunulacak.

ŞOK 28 Aralık aktüel ürünler kataloğundaki elektronik ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. Mobil Uygulama desteği, dijital göstergeli Yui Akıllı Yağ Ölçer Fonksiyonel Bluetooth Tartı Baskül 269 TL fiyattan satışa sunulacak.

ŞOK'ta bu hafta "Çarşamba Fırsatlarını Şok Seviyoruz" etiketi ile Elektrikli Ev Aletleri Grubundan; Phılıps Smoothie Blender 1,249 TL, Phılıps 7500 serisi Buharlı Ütü 1,799 TL, Awox Vite Kıyma Makinesi 1,199 TL, Awox Orion Siyah Tost Makinesi 439 TL, Fakir Base Türk Kahve Makinesi 649 TL, Arzum Çay Makinesi 679 TL, Arzum Nuvo Saç Düzleştirici 449 TL, Arzum Clean Compact Cyclone Süpürge 1,799 TL, Dokunmatik dijital kontrol paneli ve 5.5 litre kapasiteye sahip Onvo Airfryer 1,699 TL,

Chantale Kadın Düğmeli Pijama Takımı 199 TL, Chantale 2'li Desenli Slip 29,95 TL, Ribanlı 2'li Bota Slip 39,95 TL, Minimizer Sütyen 89,95 TL, Kadın Cüzdan 69,95 TL, Telefonluk 99,95 TL, Kadın Kol Çantası 149 TL, Kadın Omuz Çantası 99,95 TL, Polaris Kadın Ayakkabı 219 TL, Esem Kadın Tokalı Terlik 159 TL, Kadın Yüksek Taban Bantlı Terlik 74,95 TL'den sipariş bekliyor olacak.

Şok Marketin hazırldığı kampanyalarının devamında giyim grubunda harika ürünler var. Michael Kors Jet Set Çanta 5499 TL, Michael Kors Jet Set Charm Bej-Kahve Çanta 4499 TL, Michael Kors Maeve Bej-Siyah Çanta 5499 TL, Michael Kors Sienna Kahve Çanta 6599 TL, Michael Kors Jet Set Charm Siyah Çanta 3299 TL, Michael Kors Suluvan Kahve Çanta 6599 TL,

Şok Aktüel 10 Mayıs kataloğu ile müşterilere sunulacak ürünlerinin devamında; Columbia Forward Kadın Rüzgarlık 999 TL, Columbia Arcadıa Kadın Yağmurluk 1499 TL, Columbia Waterrıght Erkek Yağmurluk 1799 TL, Columbia Powder Lite Erkek Yelek 1999 TL fiyattan satışa sunulacak.

Şok Aktüel 10 Mayıs 2023 Kataloğunda Züccaciye ve mutfak grubunda yer alan fırsatları ise; Esse Black Die Cast 2'li Tava Seti 299 TL, Esse Black Die Cast Gözleme Tavası 299 TL, Esse Üniversal 2'li Silikon Tutacak 24,95 TL, Esse Black Die Cast 2'li Tava ve Sahan Seti 299 TL, Parıltı Kızartma Tenceresi 299 TL, Parıltı Rose Model Çaydanlık Takımı 399 TL, Parıltı Emaye Tava 249 TL, Keramıka 13 Parça Kahvaltı Takımı 349 TL, Naz 6 Kişilik Kahve Fincan Takımı 299 TL, Borosilikat Cam Demlik 134 TL,TL olacak. Şok 10 Mayıs 2023 Çarşamba tarihli kataloğu ile bu hafta içeriğinde Temel ihtiyaç grubunda tüm reyonlarda karşınıza harika ürünler beklentilerinizi boşa çıkarmayacak.