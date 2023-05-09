BİM'de bu hafta cuma neler var? BİM 12 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğu

BİM'in bu hafta Cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bim 12 Mayıs 2023 aktüel kataloğu ile indirim reyonlarında yer alacak kampanya ürünleri belli oldu. BİM'de bu hafta; Tezgah altı buzdolabı, televizyon, katlanabilir scooter ve robot süpürge gibi ürünler avantajlı fiyatlarla satışa sunulacak. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu cuma Davlumbaz-Fırın ve Ocaktan oluşan şık tasarımlı Kumtel Siyah Cam Ankastre Set 3,999 TL fiyatıyla en çok talep gören ürünler arasında yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta başka neler gelecek? İşte haftanın aktüel ürünler

BİM 12 MAYIS 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu hafta cuma günü İç Cephe Boyaları, Ev Eşyaları, Tekstil ve Giyim ürünleri, Züccaciye ve Mutfak ürünleri, Oyuncaklar ve Ev Eşyaları grubunda çeşitli ürünler dikkat çekiyor. Peki bu Cuma BİM'de neler var? İşte aktüel ürünler kataloğu...

BİM 12 Mayıs Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında; Dijitsu 32 İnç Android Led TV 2,799 TL, KVK tarafından 2 yıl servis garantili olarak satışa sunulacak dahili 64 GB hafıza ve 4 GB ram kapasiteli çift simli Dijitsu A11S Cep Telefonu 2,499 TL, LG markası ile 2 yıl garantili 4K ultra dahili uydu alıcılı, dahili wifi ve bluetoothlu youtube, netflix ve smart tv özellikli LG 50 İnç UHD Smart TV 10,999 TL, RKS Katlanabilir Smart Kick Scooter 5,999 TL'den yer alıyor.

BİM'de bu cuma elektronik ürünlerin başında; Xiaomi Mi S10T Robot Süpürge 12,999 TL, Kumtel 5.5 Litrelik Yağsız Fritöz 2,099 TL, Kumtel 5.5 Litre Yağsız Fritöz 1,799 TL, Davlumbaz-Fırın ve Ocaktan oluşan şık tasarımlı Kumtel Siyah Cam Ankastre Set 3,999 TL, Heifer Chef's markası ile çelik bıçak ve doğrayıcılı Blender Seti 449 TL, Dijitsu Tezgahaltı Buzdolabı 2,699 TL, House Pratik Şarjlı Mini Rondo 129 TL, Polosmart Saç Sakal Düzeltme Makinesi 159 TL fiyattan geliyor.

BİM'deki aktüel ürünler bu kadarla da kalmıyor.

BİM'de bu hafta; Polosmart Akım Korumalı Priz 134,50 TL, Çift Kanat Sineklik 27 TL, Tek Kanat Sineklik 15,75 TL, Üçgen Zigon Sehpa Seti 279 TL, Polisan Acqua 10 KG Tavan Boyası 259 TL, Polisan Acqua 10 KG İç Cephe Beyaz Plastik Boya 199 TL, Joyplus Katlanabilir Işıklı Baston 169 TL, Dekoratif Büst Çiçek 24,50 TL, Kokulu Defter 19,50 TL, Altın Başak Yazma İpliği 5,50 TL, Kumtel Hamur Makinesi 1.599 TL gibi ürünler bu hafta cuma itibariyle sizlerle olacak.

Bir diğer fırsat ürünü olan "Altın rimli detaylar" etiketiyle Altın yaldızlı pasta servis seti raflarda yerini alacak.

BİM 12 Mayıs Kataloğunun en dikkat çeken ürün grubu ise Anneler Gününe özel hediyelikler oluyor. Tekstil ve Giyim grubunda ki ürünleri ise; Molinella Jüt Paspas 279 TL, Molinella Çift Kişilik Nevresim Seti 269 TL, Casilda Home Kapitoneli Çok Amaçlı Yatak Örtüsü 179 TL, Molinella Çift Kişilik Baskılı Pike 149 TL, Casilda Home Kapitoneli Çok Amaçlı Yatak Örtüsü 149 TL,

Molinella Tek Kişilik Baskılı Pike 125 TL, Molinella Çift Kişilik Fitted Çarşaf 109 TL, Molinella Yastık Kılıfı 59 TL, Ev Giyim Takımı 165 TL, Kısa Kollu Pijama Takımı 149 TL, Kadın Krokodil Omuz Çantası 139 TL, Kadın Krokodil Cüzdan 89 TL, Sandalye Minderi 39,50 TL, Tek Fiyat Karma Yazlık Terlik 39,50 TL, Ören Bayan Yazma 34,50 TL'den satılacak.

BİM'de Anneler Günü için hazırlanmış ürünlerin devamında; Kahvaltı seti, yuvarlak sunum tepsisi, 2 katlı kurabiyelik ayaklı kek kalıbı, çay tabağı, cam kase, bambu standlı porselen fincan seti, fanuslu kahvaltılık ve yuvarlak kelepçeli kek kalıbı ürünler yer alıyor.

BİM kataloğundaki Züccaciye ve Mutfak grubunda bu hafta; Züccaciye ve Mutfak grubunda bu hafta dikkat çeken fırsat ürünleri; Naturalove Desenli Bambu Kesme Tahtası 99 TL, Okyanus Home Gold Çok Amaçlı Organizer 89 TL, Yemek Kaşık ve Çatal 6'lı Takımı 89 TL, Tatlı Kaşık ve Çatal 6'lı Takım 75 TL, Saban Kapaklı Çok Amaçlı Kova 75 TL, Süngerlikli Sıvı Sabunluk 55 TL,

Kapaklı Mikser Kabı 34,50 TL, Chef's Meyve Bıçağı 29,50 TL, Kare Badya 27,50 TL, Berlin Düdüklü Tencere Seti 449 TL, Tefal Wok Tava 359 TL, Tefal Tava 329 TL, Mehtap Ezme Karnıyarık Tenceresi 319 TL, Mehtap Ezme Derin Tencere 279 TL, Mehtap Ezme Tava 169 TL, Bonera Tava 2'li Set 249 TL olacak.

Bim Aktüel ürünler kataloğunun çok amaçlı eşya grubunda ise; Happy Life Telefon Tutucu, yastık kılıfları, ev giyim ürünleri, yazlık pijama takımları, çanta çeşitleri, cüzdanlar, sandalye minderleri ve karma yazlık terlik ürünleri uygun fiyatlarıyla satışa sunulacak.

Bu cuma BİM'de Oyuncak grubunda Eğitici ve öğretici özellikleri ile muhteşem ürünler yer alıyor. BİM'de çocuklar için hazırlanmış ürünlerde; Pilsan Katlanabilir Kaydırak 359 TL, Pilsan Tahteravalli 299 TL, Pilsan 3 Tekerlekli İlk Bisikletim 199 TL, Ağlayan Bebek 129 TL,

Römorklu Traktör 119 TL, Yükselen Zeka Mucit Karınca 3'lü Yaz-Sil Kitaplar 119 TL, Eğitici 80 Parça Bloklar 69 TL, Oyuncak Şehir Araçları 69 TL, Aslan ve İbi Yapboz 49,50 TL, Oyun Hamuru Matı Hayvanlar 49 TL, Matchbox Tekli Arabalar 35 TL, Krom Renkli 5'li Balonlar 12,50 TL fiyatıyla satışa sunulacak.

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