14 Mart 2022 Pazartesi 14:47 - Güncelleme: 14 Mart 2022 Pazartesi 14:47

A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101'de bu hafta için hazırlanan indirimli ürünlerde Kadınlar Günü teması öne çıkıyor. Mart ayının ilk kataloğunu yayınlayan A101 aktüel ürünlerde bu hafta Elektronikten beyaz eşyaya, Mutfak ürünlerinden züccaciyeye, elektrikli ev aletlerinden, Bahçe ve Hırdavat ürünlerine, çok amaçlı ürünlerden Ev tekstili ve giyim ürünlerine, Oyuncaklardan gıdaya varana kadar birçok ürün uygun fiyattan satışa sunulacak. İşte A101 17 Mart 2022 aktüel ürünler kataloğu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101'in perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Kadınlar Günü için hazırlanan tekstil, züccaciye, mobilya, tamirat malzemeleri, bahçe araç gereçleri ve elektronik ürünler geniş yer kaplıyor.

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta yine kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor.

A101'de bu hafta; Toshiba 58" Ultra HD Android Tv, Tecno Spark 6 Cep Telefonu, Alcatel 1T10 Tablet, Xiaoxia 32 GB USB Bellek, Homend Handmaid El Blender Seti, SEG 6 Çekmeceli Derin Dondurucu, Flavel 5 Programlı Bulaşık Makinesi, Kiwi Su Isıtıcı 1,8 Litre, Aprilla Yüz Masaj Aleti, Tulu Porselen Kase Çeşitleri, Polisan İç Cephe Boyası 10 Kg, Güral Porselen Tekli Porselen Ürünler, Küçük Balkon Saksısı 6 Litre, Bahçe Seti 3'lü, Aşılı Gül Çeşitleri, Ahşap Mutfak Gereçleri, Polisan Multi Surface Boya, Keramika 19 Parça Kahvaltı Seti, Rooc Renkli Bıçak Çeşitleri 2'li, Brillant Bebek Lastikli Penye Çarşaf gibi ürünler indirimli olarak satışa sunulacak.

A101 17 Mart 2022 aktüel ürünler kataloğunda yer alan elektronik ürünlerin başında televizyonlar geliyor. Toshiba 58″ Ultra HD Android Smart TV 7599 TL, Dahili wifi, dahili uydu alıcılı, kablosuz görüntü aktarma, 4K smart özellikli, Prime Video, Exxen, Netflix ve Youtube içerik platformlarına sahip Toshıba 50″ Ultra HD Smart Led Tv 6599 TL, yine Prime Video, Exxen, Netflix ve Youtube gibi içerik platformları son teknoloji özelliklere sahip Toshıba 43″ Full HD Smart Led Tv 4599 TL'den satılacak.

A101 Aktüel 17 Şubat 2022 kataloğundaki elektronik ürünler bu kadarla da sınırlı kalmıyor. Parmak izi okuyucu, 6.5 inç ekran, 4 GB Ram ve 64 GB dahili hafızaya sahip Reeder P13 Blue Plus 2022 Cep Telefonu 1999 TL, 4 GB Ram ve 128 GB dahili hafızalı Tecno Spark 6 Cep Telefonu 2499 TL,

Bluetooth klavye ve kılıf hediyeli 10″ Ips ekran, 32 GB dahili hafızalı ve 2 GB ram kapasiteli Alcatel 1T10 Tablet 1099 TL, Piranha Kablosuz Klavye 79,95 TL, Piranga Arı gece Lambası 49,95 TL, Piranha Tripod Telefon Tutucu 24,95 TL,

A101'de Bu Hafta Beyaz Eşya grubunda 3 adet ürün yer alıyor. A101 aktüel kataloğunun Beyaz Eşya grubunda yer alan fırsat ürünleri; LED göstergeli, 1000 devirli, 15 programlı Flavel FLV 7 KG Çamaşır Makinesi 3299 TL, 5 yıkama programı olan Flavel FLV 5000 BM Bulaşık Makinesi 3399 TL, 2 adet dondurucu bölme ve 4 adet dondurucu çekmecesi olan 187 litre hacimli SEG DD 2451 6 Çekmeceli Derin Dondurucu 2799 TL olarak satışa sunulacak.

A101 aktüel kataloğunun Elektrikli ev aletleri grubunda bu hafta Homend Toastbuster Tost Makinesi 499 TL, Homend Handmaid El Blender Seti 399 TL, Kiwi Türk Kahvesi Makinesi 149 TL, Kiwi Su Isıtıcı 1,8 Litre 129 TL, Kiwi Kablosuz Mini Süpürge 99,95 TL, Flavel Buharlı Kırışık Giderici 199 TL, Flavel Dijital Baskül 129 TL, Aprilla Retro Şarjlı Saç Sakal Düzeltme Makinesi 119 TL, Aprilla Yüz Masaj Aleti 37,95 TL,

A101'de bu hafta Balkon ve Bahçe bakımı için Hırdavat ürünleri satılacak. Pexma 16 Jant Bisiklet 849 TL, Çok Amaçlı 8 Raflı Dolap 679,95 TL, Sinbo Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 69,95 TL, Metal 4+1 Merdiven 249,95 TL, Polisan 10 Kg İç Cephe Boyası 99,95 TL, Polisan 10 Kg Tavan Boyası 79,95 TL, Polisan 120 ml Multisurface Boya 9,95 TL'den satışa sunulacak.

Sprey Boya Çeşitleri 17,95 TL, Sprey Vernik 12,95 TL, Sprey Boya Sökücü 14,95 TL, Çok Amaçlı Yağlayıcı ve Pas Sökücü Sprey 14,95 TL, MDF Kit Hızlı Yapıştırıcı 19,95 TL, Ağaç Tutkalı 6,95 TL, Yük Taşıma Arabası 399,95 TL, El Arabası 299,95 TL, Bahçe Sulama Hortumu 20 metre 69,95 TL, Tırmık-Keser-Testere-Bağ Makası-Çatal Çapa 24,95 TL, Kürek Çeşitleri 29,95 TL, Bahçe 3'lü Seti 34,95 TL fiyatlarıyla perşembe günü A101'de yerini alacak.

A101 Aldın Aldın kataloğunda züccaciye ürünleri de geniş yer kaplıyor. A101 aktüel ürünler kataloğundaki züccaciye grubunda; Aksu Tava Sahan Set 219,95 TL, Keramika 19 Parça Kahvaltı Seti 149,95 TL, Melamin Kahvaltılık 59,95 TL, Paşabahçe 6'lı V Block Çay Bardağı 32,50 TL, Paşabahçe Plastik Kapaklı Kare Borcam 49,95 TL, Tulu 4 Parça Porselen Fincan Takımı 45 TL, Tulu Porselen Pasta Tabağı Çeşitleri 11,50 TL, Tulu Porselen Kase Çeşitleri 8,95 TL,

Güral Porselen Tekli Porselen Ürünler 11,95 TL, Senz Kaçerola Sütlük 59,95 TL, Desenli Termos Çeşitleri 59,95 TL, Desenli Metal Tepsi 14,95 TL, Trend 3'lü Saklama Kabı 12,95 TL, Manuel 3 Fonksiyonlu Rondo 45 TL, Manuel Mekanizmalı Çırpıcı 34,95 TL, Metaltex Renkli Süzgeç Çeşitleri 27,50 TL, LAV Meyve Desenli Bardak 8,95 TL, Kulplu Cam Yağlık 9,95 TL, Rooc 2'li Renkli Bıçak Çeşitleri 12,50 TL, Ceviz Kıracağı 19,95 TL, Ev & Banyo Aksesuarları 19,95 TL, Ahşap Mutfak Gereçleri 9,95 TL, Pastacılık Ürünleri 7,50 TL fiyattan yer alıyor.