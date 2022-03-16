BİM'de bu hafta neler var? BİM 18 Mart 2022 aktüel ürünler kataloğu!

16 Mart 2022 Çarşamba 13:15 - Güncelleme: 16 Mart 2022 Çarşamba 13:15

BİM'de bu hafta yine birbirinden uygun ürünler yer alıyor. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM'e bu hafta sürpriz indirimler var. Cuma günü satışa sunulacak olan BİM aktüel ürünler broşüründe bu hafta televizyonlar ve oyun aksesuarları geniş yer kaplıyor. Peki BİM'e bu hafta neler gelecek? BİM'de bu hafta Altın rölyefli yemek takımı, 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı, tencere ve tava çeşitleri gibi uygun fiyattan satılacak. İşte BİM aktüel kataloğunun fırsat ürünleri

BİM 18 MART 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM 18 Mart 2022 aktüel ürünler kataloğunda; elektronikten züccaciyeye, teknolojiden elektrikli ev aletlerine, mutfak ürünlerinden oyun aksesuarlarına kadar birçok ürün uygun fiyattan satışa sunulacak.

BİM'de bu hafta Starcom Mobil Canlı Yayın Seti, Fakir Dik Süpürge, Steelseries Arctis 3 Oyuncu Kulaklık, 3 Katlı Ayakkabılık, JBL C50 Kulaklık, HP Pavilion 800 Mekanik Klavye, Steelseries Arctis 3 Oyuncu Kulaklık, Polosmart Işık Bağlantılı Tripod, Link Smart USB LED Masa Lambası, Digifun Mıknatıslı Yazı Tahtası, Polosmart Duvar Şarjı 20 W, Kütahya Porselen Altın File Rölyefli 48 Parça Yemek Takımı, Altın Rimli Keops Meşrubat Bardağı 3'lü ve Hisar Optima Porto 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı indirimli olarak satışa sunulacak.

BİM aktüel ürünler katalopunun Cuma günü satışa sunulacak olan kataloğunda teknoloji grubunda yer alan ürünler dikkat çekiyor. Woon 39″ Uydu Alıcılı Android Smart Led Tv 4,499 TL, Dahili uydu alıcılı, scart, usb ve hdmı girişli Woon 32″ HD Ready Uydulu Led TV 2499 TL, 1.5 GB Ram ve 8 GB dahili hafızaya sahip uygulama yükleme özellikli Dijitsu 50″ Androi TV 4999 TL ve çok daha fazlası Cuma gününden itibaren Bim Market reyonlarında müşterilerin alımına sunulacak.

BİM'de bu hafta oyun aksesuarları kapsamında; 360 derece dönebilen tripod, mikrofon, telefon paneli ve led halka ışıklı Starcom Mobil Canlı Yayın Seti 199 TL, HP Türkçe Mekanik Klavye 599 TL, Steelseries Oyuncu Kulaklık 999 TL, JBL C50 Kulaklık 99,90 TL, Corby Yarış Seti 999 TL, Polosmart Gaming Kulaklık 199 TL, Polosmart Işık Bağlantılı Tripod 59,90 TL, Polosmart 20W Duvar Şarjı 79,90 TL, Linksmart USB Led Masa Lambası 39,90 TL, Digifun Mıknatıslı Yazı Tahtası 69,90 TL gibi ürünler yer alıyor.

BİM'in bu hafta Cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda Züccaciye ve Mutfak ve Ev Gereçleri geniş yer kaplıyor. Hisar Optima Porto 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 449 TL, Hisar Optima Çelik Çaydanlık 259 TL, Hisar Optima Çelik Karnıyarık Tenceresi 219 TL, Hisar Optima Granit Derin Tencere 189 TL, Hisar Optima Çelik Derin Tencere 209 TL, Hisar Optima Granit Karnıyarık Tenceresi 199 TL, Kütahya Porselen Altın File Rölfeyli 48 Parça Yemek Takımı 849 TL, LAVA Karnıyarık Tencere 379 TL,

LAVA Kızartma Tavası 229 TL, Altın Rimli Keops 3'lü Meşrubat Bardağı 35,90 TL, Altın Rimli Keops 3'lü Su Bardağı 34,90 TL, Pirge Soğan Bıçağı 79,90 TL, Pirge Şef Bıçağı 79,90 TL, Pirge Dilimleme Bıçağı 59,90 TL, Glass in love 3 Katlı Kesme Görünümlü Cam Sunumluk 89,90 TL, Benante İki Katlı Kurabiyelik 69,90 TL, Benante 7 Parça Kahvaltı Seti 119 TL, Benante Dik Kenarlı Tabak 3'lü 49,90 TL,

Glass in love Ahşap Tepsili Kupa ve Demlik Seti 249 TL, Chef's Pro Wok Tava 89,90 TL, Çelik Mühürleme Tavası 119 TL, Relax 2 Litre Çelik Termos 129 TL, Relax 500 ml Çelik Termos 89,90 TL, Naturalove 5 Parça Bambu Mutfak Gereçleri 49,90 TL, LAV Pastel Renkli Tatlı Sunumluk 22,50 TL olarak satışa sunulacak.

BİM 18 Mart 2022 kataloğunda çok amaçlı ürünlerde; 3 Katlı Ayakkabılık 399 TL, Taşıma kilitli, tırnaklı ve 8 kadaemeli ayarlanabilir yükseklik özelliği ile Ütü Masası 399 TL, Keçeli ve %100 pamuk Ütü Masası Kılıfı 19,90 TL, Modern 3 Katlı Kurtmalık 299 TL ve Makyaj Çantası El Valizi 129 TL fiyattan satışa sunulacak.

BİM aktüel ürünler kataloğunda dikkat çeken diğer bir ürün grubu ise Ev Tekstili. BİM'de bu hafta; Soley Çift Kişilik Dantelli Nevresim Takımı 249 TL, Via Dante Çift Kişilik Yün Yorgan 279 TL, Via Dante Yün Yastık 99,90 TL, Çift Kişilik Battaniye 59,90 TL, Tek Kişilik Battaniye 49,90 TL, Casilda Home Lüks Post Halı 129 TL, Çiçekli Tek Kişilik Yatak Örtüsü 79,90 TL, Yıkamalı Çiçekli Çift Kişilik Yatak Örtüsü 99,90 TL, Desenli 2'li Yastık Kılıfı 19,90 TL,

Casilda Home Tek Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 49,90 TL, Casilda Home Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 59,90 TL, Yastık Alezi 2'li Set 39,90 TL, Lüks Kapitone Yastık 59,90 TL, Manolya Desen Dolgulu Kırlent 19,90 TL, Manolya 120×180 cm Desen Halı 129 TL, Manolya 80×150 cm Desen Yolluk 69,90 TL, Esem Kadın Lüks Terlik 49,90 TL, Dantelli Masa Örtüsü 29,90 TL, Çok Amaçlı Örtü 59,90 TL olarak fırsat ürünleri arasında yer alıyor.

BİM'de bu hafta cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda eğitici ve öğretici oyuncakların yanı sıra üniversite sınavı için soru kitapları yer alıyor.

BİM'de bu cuma; Aksesuarlı Bebekler 44,90 TL, Karışık Meyveler Kesme Oyunu 39,90 TL, Hamburger ve Tamir Seti 18,90 TL, Hot Wheels İkili Arabalar 19,90 TL, Robota Dönüşen Araçlar 19,90 TL, Smartland 66 Parça Blok Oyuncak 49,90 TL, Toplu Basket Potası Seti 39,90 TL, Karma Etkinlik Kitapları 8,50 TL, İlkokul 2-3-4. Sınıf Deneme Fasikülü 4'lü 24,90 TL, AYT Deneme Fasikülü 3'lü Set 19,90 TL, Ortaokul 5-6-7-8. Sınıf Deneme Fasikülü 4'lü Set 24,90 TL olarak raflarda yerini alacak.

BİM'de bu hafta Ramazan ayı için hazırlanan gıda ürünleri de raflarda yerini alacak.

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