BİM'de bu hafta Salı neler var? BİM 15 Mart 2022 aktüel ürünler kataloğu!

13 Mart 2022 Pazar 12:56 - Güncelleme: 13 Mart 2022 Pazar 12:56

BİM 15 Mart 2022 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta Salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda atıştırmalıklardaki indirim dikkat çekiyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta süt ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta neler gelecek? BİM'de bu hafta Salı gününden itibaren geçerli olacak kampanyada Haftanın Önerileri etiketi ile Soğuk ve Sıcak İçeçek, Bakliyat grubu ürünlerinde indirimler var. İşte BİM Salı kataloğunda yer alan aktüel ürünler

BİM 15 MART 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu salı İçecek ürünleri, bakliyat ürünleri, çikolata ve hazır gıdalar yanında en dikkat çeken süt ve süt ürünleri kapsamında birçok ürün uygun fiyattan satışa sunulacak. İşte bu hafta Salı gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'de bu Salı Dost, Aknaz, Kerem markalı gıda ürünleri indirimli olarak raflarda yerini alacak.

BİM 15 Mart 2022 aktüel ürünler kataloğundaki süt ve süt ürünleri grubunda; Dost 1 Litre Light Süt 6,50 TL, Dost 250 ml Çilekli Kefir 4,90 TL, Dost 1 Litre Organik Süt 11,50 TL, Dost 330 gr Fit Kakaolu Süt 7,50 TL, Dost 750 gr Laktozsuz Yoğurt 9,90 TL, Kerem 180 gr Organik Labne 14,50 TL, Dost 5 Kg Yarım Yağlı Yoğurt 37,25 TL, Dost 1,5 LitreLaktozsuz Ayran 9,90 TL, Kerem 180 gr Laktozsuz Labne 10,90 TL,

Dost 250 ml Orman Meyveli Kefir 4,90 TL, Dost 200 ml Çikolatalı Pastörize Süt 3,90 TL, Aknaz 250 gr Gurme Sepet Peyniri 20,90 TL, Dost 200 ml Çilekli Pastörize Süt 3,90 TL, Aknaz 250 gr Gurme Dil Peyniri 17,50 TL, Dost Plus 1 Litre Multivitamin Süt 8,90 TL, Dost 1 Litre Çikolatalı Pastörize Süt 11,90 TL, Dost 2 Kg Yarım Yağlı Bidon Yoğurt 18,90 TL indirimli fırsat ürünleri dikkat çekiyor.

Bimde bu hafta indirim reyonlarında Haftanın Önerileri etiketi ile yer alan Süt Ürünleri grubunda yer alan fırsat ürünleri devamında; Aknaz 2 Kg Tam Yağlı Tost Peyniri 89,90 TL, Dost 500 gr Topak Tuzsuz Tereyağı 39,90 TL, Dost 400 gr Çiftlik Kaşkaval Peyniri 27,90 TL, Aknaz 250 gr Gurme Mihaliç Peyniri 17,90 TL, Dost 500 gr Laktozsuz Süzme Peynir 21,90 TL,

Dost 500 gr Probiyotik Süzme Peynir 21,90 TL, Aknaz 900 gr Probiyotik Beyaz Peynir 39,90 TL, Aknaz Gurme 250 gr İzmir Tulum Peyniri 18,90 TL, Dost Fit 330 gr Hindistan Cevizi Aromalı Süt 7,50 TL, Aknaz 1000 gr Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 59,90 TL, Aknaz Çiftlik 200 gr Rende Mozzarella Peyniri 17,50 TL, Aknaz Gurme 500 gr Olgunlaştırılmış Tam Yağlı İnek Beyaz Peyniri 34,90 TL fiyattan satışa sunulacak.

BİM 15 Mart 2022 aktüel ürünler kataloğundaki atıştırmalık gıda grubunda; Milka Oreo 92 gr Sandwich Bisküvili Çikolata 9,90 TL, Toblerone 100 gr Ballı Bademli Nugalı Çikolata 13,90 TL, Nescafe 10'lu Karamel Aromalı 3'ü 1 Arada Kahve 9,90 TL, Oreo Thins 96 gr Çikolatalı Kremalı Kakaolu Bisküvi 9,90 TL, Kellogg's Granola 300 gr Antep Fıstık Beyaz Çikolata 19,90 TL,

Milka Choco Moo 200 gr Sütlü Çikolata Kaplı Bisküvi 16,90 TL, Kellogg's Coco Pops 2×700 gr Çikolatalı Tahıl Gevreği 29,90 TL, Rival 250 ml Yemekten Sonra Meyve Aromalı Maden Suyu 3,50 TL, Milka 100 gr Mini Cookies Damla Çikolatalı Mini Bisküvi 13,90 TL, Jelibon Sour Patch 80 gr Ekşi – Tatlı Aromalı Yumuşak Şeker 4,50 TL olarak satışa sunulacak.

BİM'in Salı günü satışa sunulacak olan aktüel kataloğundaki atıştırmalık ürünler bu kadarla da kalmıyor.

BİM 15 Mart 2022 Aktüel Kataloğu ile Salı gününe özel indirimli ürünlerde; Milka 80 gr Beyaz Çikolata 9,90 TL, Jelibon 80 gr Ayıcık Yumuşak Şeker 4,50 TL, Tofita 47 gr Çilek Aromalı Yumuşak Şeker 2 TL, Oreo 100 gr Kremalı Kakaolu Mini Bisküvi 13,90 TL ve Topitop 88 gr Karışık Meyve Aromalı Lolipop 5,90 TL'den raflarda yerini alacak.

BİM'de bu hafta Temel ihtiyaç grubunda Ofçay 30×15 gr Hazine Demlik Poşet Çay 28,90 TL, Efor 20'li Bitki Çayı Çeşitleri 7,90 TL, Tmo 1 Kg Kırmızı Mercimek 13,50 TL, Indomie 60 gr Bardak Noodle 4,75 TL, Doğanay 1000 ml Turşu Suyu 5,50 TL, Ofçay Tiryakisine Siyah Çay 1 Kg 32,90 TL, Jacobs Selection 250 gr Filtre Kahve 32,90 TL ve Tamek 700 gr Cam Kavanoz Domates Salçası 11,50 TL'den satılacak.