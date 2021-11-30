A101'de bu hafta neler var? A101 2 Aralık 2021 aktüel ürünler kataloğu!

30 Kasım 2021 Salı 12:18 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 12:18

A101 2 Aralık 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 kataloğunda bu hafta spor aletlerinde veelektronik grubunda fırsat ürünleri büyük dikkat çekiyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı A101'de bu hafta; Beyaz eşya, tekstil ve züccaciyenin yanı sıra Pilates aksesuarlarını da kapsayan spor ekipmanları da yer alıyor. Peki A101 aktüel ürünlerde bu hafta başka neler var? İşte A101 Aldın Aldın etiketli aktüel ürünler

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101'in perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta spor malzemeleri, tekstil, züccaciye, mobilya ve elektronik ürünler geniş yer kaplıyor.

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta yine kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. A101'de bu hafta Tecno Spark 6 Cep Telefonu, Uzaktan Kumandalı Led Ampul, SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi, SEG 7 Kg Çamaşır Makinesi, SEG Buzdolabı, 4 Raflı Kitaplık, Çalışma Masası, Fantom Carbon Dikey Süpürge, Triathlon Eliptik Kondisyon Bisikleti, Triathlon Katlanır Koşu Bandı, Triathlon Direnç Bandı Seti 2'li, Canlı Çiçek Minyatür Zeytin Ağacı ve Katlanabilir Yaylı Yatak indirimli olarak satışa sunulacak.

A101 2 Aralık 2021 aktüel ürünler kataloğunda yer alan elektronik ürünlerin başında; parmak izi ve yüz tanıma özellikli, 5000 mAh bataryalı 4 Gb ram ve 128 Gb dahili hafızası ile dikkat çeken, 8MP ön 16MP yapay zekalı dörtlü arka kameralı 6.8″ inç noktalı ekranlı Tecno Spark 6 Cep Telefonu 2,499 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor.

A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta muhteşem büyüklükte ve kalitede televizyonlar satışa sunulacak. Bu ürünlerin başında ise EBA TV uyumlu, dahili Wifi, Bluetooth, smart Tv, wirelles display ve akıllı kumanda özellikli, kablosuz görüntü aktarma özellikli Hı-Level 43″ Full HD Android Smart Led TV 2,699 TL fiyatıyla yer alıyor. Diğer televizyon ise dahili wifi, dahili Hd uydu alıcılı, wirelles display ve Youtube ve Netflix uygulamaları Toshiba 58" Ultra HD Android Smart Led Tv 5.299 TL fiyatla alıcı bekliyor.

Ayrıca Piranha Fantom Carbon Dikey Süpürge 249 TL, Sunny Flora Çelik Su Isıtıcı 99,95 TL, Schafer Keyf-i Kahve Türk Kahvesi Makinesi 329 TL, Smart TV Akıllı Kumanda 69,95 TL, Bluetooth Kulaklık 149 TL, Uzaktan Kumandalı 9W Led Ampül 32,95 TL fiyatla bu hafta perşembe itibarıyla A101'de yerini alacak.

A101'de Bu Hafta Beyaz Eşya grubunda 3 adet ürün yer alıyor. SEG ST 283 Buzdolabı 2,299 TL, 5 dakka hızlı yıkama, 15 programlı, 1000 devirli SEG SCM 710 7 KG Çamaşır Makinesi 1,899 TL ve 6 Programlı SEG 6001 Bulaşık Makinesi 2,299 TL olarak satışa sunulacak.

A101'de bu hafta spor ekipmanları geniş yer kaplıyor. Pilates aksesuarlarından yürüyüş bandına kadar birçok ürünün yer aldığı A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Triathlon Epilitik Kondisyon Bisikleti 1499 TL, Yer kaplamayan, 12 hız programlı Katlanır Koşu Bandı 2799 TL, Profesyonel Pilates-Yoga Matı 89,95 TL, Yoga Roller 44,95 TL, Pilates Topu 14,95 TL, Patlamayan özeliği ile pompa hediyeli 65cm Pilates Topu 59,95 TL, Bel İnceltici Disk 57,95 TL, Metal Şınav Barı 29,95 TL, Spor Eldiveni 24,95 TL, Sayaçlı Atlama İpi 17,95 TL. El Yayı 29,95 TL. El-Ayak Bilek Ağırlık seti 39,95 TL'den satışa sunulacak.

A101 2 Aralık 2021 aktüel ürünler kataloğundaki Mobilya grubunda ise Sinbo Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 55 TL, Katlanır Yaylı Yatak 279,95 TL, Vakkumlu 3'lü Poşet Seti 19,95 TL, Denni Çalışma Masası 99,95 TL, Denni 4 Raflı Kitaplık 129,95 TL, Denni 3 Kapaklı Gardırop 479,95 TL olarak A101'de satılacak.

A101 2 Aralık 2021 aktüel ürünler kataloğunda yer alşan züccaciye grubunda; Kahve Fincan Takımı 12 Parça set 89,95 TL, French Press 29,95 TL, Kalpli Çay Kaşığı 6'lı 7,95 TL, Ahşap Kaşık 3'lü ve Metal Çırpıcı 9,95 TL, Rooc Renkli Bıçak 2'li 7,95 TL, Desenli Kesme Tahtası 14,95 TL, Seramik Çerezlik 3,95 TL, Benekli Kase 9,50 TL, Aksu Döküm Kek Kalıpları 99,95 TL fiyatıyla raflarda yerini alacak.

A101 kataloğundaki tekstil ve giyim ürünlerinde; Tek Kişilik Yorgan 69,95 TL, akrilik İpli Bere Boyunluk 9,95 TL, Bay Balıkçı Bere 8,95 TL, Baskılı Bay Bere 7,95 TL, Bayan Aksesuarlı Bere 12,95 TL, Kız-erkek Çocuk Eldiveni 5,95 TL, Bayan Kırçıllı Bere 9,95 TL, Unisex Renkli Katlamalı bere 9,95 TL, Kız-Erkek Çocuk Kazak 27,95 TL, Sılk&Blue bebek 2'li Havlu Çorap 7,50 TL, Kız Çocuk Uzun Tayt 15,95 TL, Bayan 5'li Desenli Slip 27,95 TL, Penti 50 denye Pantolon Çorabı 4,95 TL ve Penti 50 denye Bayan Külotlu Çorap 7,50 TL olacak.

1 Aralık 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu! ŞOK'ta bu hafta neler var?

BİM'de bu hafta Salı neler var? BİM 30 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğu