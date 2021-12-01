BİM 3 Aralık 2021 aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta Cuma neler var?

1 Aralık 2021 Çarşamba 10:33 - Güncelleme: 1 Aralık 2021 Çarşamba 10:33

BİM'in bu hafta Cuma günü için hazırlanan aktüel ürünleri belli oldu. BİM'de bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda Emaye ürünler ve Chef's marka züccaciye ürünleri yer alıyor. Her hafta çeşitli ürün yelpazesiyle müşterilere uygun fiyatla alım imkanı sunan BİM aktüel ürünler kataloğunda bu cuma; bardaklı başucu sürahisi, 6'lı poşet klipsi, 3 katlı modern ayakkabılık ve polar pijama takımları yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta başka neler var? İşte BİM 3 Aralık 2021 aktüel ürünler kataloğu.

BİM 3 ARALIK 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu Cuma; Chef's Pro Blender Seti, Dekoratif Ağaç Çeşitleri, Telefon Tutucu, Ütü Masası, 3 Katlı Modern Ayakkabılık, Petek Üstü Isı Yönlendirici, Kanatlı Kurutmalık, Soley Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf, Autofix Radyatör Antifrizi 3 Litre, Autofix Oto Cam Suyu 5 Litre, Çift kişilik Akrilik Battaniye, Erkek Trekking Ayakkabı, Çekmece Düzenleyici 4'lü, Çok Amaçlı Kapaklı Büyük Kutu uygun fiyattan BİM'de yerini alacak. İşte bu hafta Cuma gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'de bu Cuma elektronik, mobilya, züccaciye ve tekstil ürünleri indirimli olarak raflarda yerini alacak.

BİM 3 Aralık 2021 aktüel ürünler kataloğundaki elektronik grubunda harika fırsat ürünleri dikkat çekiyor. İlk olarak Chef's Pro marka güvencesine sahip 1000 watt AC motorlu, çelik uç ve bıçaklar, mikser aparatı, doğrayıcı, 700 ml hazeli ve çelik bıçakları ile uzun süre mutfaklarınızda elinizin altında en büyük yardımcınız olacak 4 yıl garantili Chefs Pro Blender Seti 199 TL'den satılacak.

BİM kataloğunda Emaye Çaydanlık Seti, Schwartz Kablosuz Saç - Sakal Kesme Makinesi, 3 Katlı Modern Ayakkabılık, Ütü Masası ve Kanatlı Kurutmalık haftanın öne çıkan diğer aktüel ürünleri oluyor.

BİM'in Cuma günü satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğunda züccaciye, Elektrikli Ev Aletleri ve mutfak ürünlerinde büyük indirimler var. İlk sayfada Chef's 2'li Tava 54,90 TL, Emaye ürünler grubunda modern ve şık tasarım rengine sahip Çaydanlık Seti 159,90 TL. Saklama Kabı seti 89,90 TL TL'den satılacak.

BİM'de bu hafta Cuma günü için hazırlanan züccaciye ve mutfak aletlerindeki fırsatlar bu kadarla da kalmıyor. Paşabahçe Plastik Kapaklı Borcam Tencere 24,90 TL, Tereyağlık 12,90 TL, Casilda Home farklı desenlerde Bardaklı Baş Ucu Sürahisi 17,50 TL, Poşet Klipsi 6'lı set 5,50 TL, Figürlü Poşetlik 13,90 TL, Saplı Faraşlı Fırça 13,90 TL ve Tek Fiyat Küçük Ürünler 3,95 TL'den satılacak.

BİM'de bu hafta; Dekoratif Ağaç Çeşitleri 19,90 TL, Telefon Tutucu 2,50 TL, 3 Katlı Ayakkabılık 249 TL, 2 adet buhar kabı olan Petek Üstü Isı Yönlendirici 44,90 TL, Casilda Home Petek Kurutmalık 17,50 TL, Kanatlı Kurutmalık 129 TL, Ütü Masası 199 TL, Ütü Masası Kılıfı 17,50 TL, 6 Litre Kapaklı deterjanlık 12,90 TL, Schwartz Kulak-Burun-Kıl Alma Cihazı 24,90 TL, Schwartz Kablosuz Saç-Sakal Kesme Makinesi 69,90 TL.

Çok amaçlı Büyük Kutu 29,90 TL, Ayakkabı Hurcu 15,90 TL, Çekmece Düzenleyici 9,90 TL, İki Gözlü Çekmece 24,90 TL, Hurç 8,90 TL, Çok Amaçlı Çanta 21,90 TL, Başucu Düzenleyici 19,90 TL, Pencereli Maxi Hurç 12,90 TL, Pencereli Mega Hurç 15,90 TL ve Akordiyon Düzenleyiciler olarak; Maxi 9,90 TL, Midi 8,90 TL. Mini 7,90 TL fiyatıyla müşterinin alımına sunulacak.

BİM'de bu hafta Ev tekstili ve giyim ürünleri geniş yer kaplıyor. Casilda Home Çift Kişilik Desenli Yorgan 89,90 TL. Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 26,90 TL, Çift Kişilik Lastikli penye Çarşaf 29,90 TL, Tek Kişilik Akrilik Battaniye 59,90 TL, Çift Kişilik Akrilik Battaniye 69,90 TL ve Lateks Taban Halı 49,90 TL olacak.

Giyim kategorisinde ise Kadın Kışlık Tunik Gömlek 39,90 TL, Erkek Kışlık Gömlek 39,9 TL, Trekking Erkek ayakkabı 69,90 TL, Değişik bedenlerde Erkek Termal İçlik Takımı 69,90 TL, Termal Mest 24,90 TL, Kadın değişik beden ve desne seçenekli Polar Pijama Takımı 59,90 TL, Erkek Polar Pijama Takımı 59,90 TL, Kadın Gondol terlik 24,90 TL. Penti Termal Tayt 24,90 TL, Şönli Kadın Ev Çorabı 9,90 TL, Çocuk %100 akrilik Atkı-Eldiven ve Bere Takımı 59,90 TL.

BİM' de bu hafta geçerli olacak 3 Aralık 2021 kataloğunda çocukları sevindirecek türden ürünler de yer alıyor. Lelia Oyuncak bebek ve Motosikleti 59,90 TL, Clementanl 1000 Parça Yapboz 34,90 TL, Eğelenceli Kutu Oyunları 12,90 TL, Barbie Blisterli Kek ve Pizza seti 27,50 TL, Yapboz Halısı 29,90 TL, Piccolo mondi Sürtmeli Sarı İş Makineleri 12,90 TL. Bebek Aktivite Oyuncakları 19,90 TL, Uçar Oyuncaklar Masaüstü Mutfak ve Tamir Seti 29,90 TL, Sevimli Oyuncak araba 29,90 TL, Sevimli taşıtlar dizisi 1,90 TL.

Ayrıca araçlarınızın kışlık bakımlarında kullanacağınız Autofix -30 derece 5 Litre Oto Cam Suyu 19,90 TL. Autofix -35 derece Radyatör Antifirizi 34,90 TL f,yatıyla BİM'de yerini alacak.

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