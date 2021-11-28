BİM'de bu hafta Salı neler var? BİM 30 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğu!

28 Kasım 2021 Pazar 15:30 - Güncelleme: 28 Kasım 2021 Pazar 15:30

BİM'de bu hafta Salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 30 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğunda yer alan dondurulmuş pratik lezzetler dikkat çekiyor. BİM aktüel ürünler broşüründe bu hafta bakliyat, peynir çeşitleri ve dondurulmuş deniz mahsülleri gibi gıda ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta neler gelecek? BİM'de Salı günü satılacak olan aylık bebek bezleri 84,90 TL fiyatıyla en çok dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. İşte BİM aktüel kataloğunda yer alan haftanın fırsat ürünleri

BİM 30 KASIM 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu salı temizlik malzemeleri kapsamında birçok ürün uygun fiyattan satışa sunulacak. Ayrıca Jenny & Willy Aylık Paket Bebek Bezi 84,90 TL uygun fiyattan BİM'de yerini alacak. İşte bu hafta Salı gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'de bu Salı temizlik ürünleri, bakliyat ve dondurulmuş gıda ürünleri indirimli olarak raflarda yerini alacak.

BİM 30 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğunda Bebek bezi çeşitleri ve temizlik grubunda harika fırsat ürünleri dikkat çekiyor.

BİM'in Salı günü satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğunda yer alan hijyen ürünlerinde Bulut 5 Litre Çamaşır Yumuşatıcısı 19,90 TL, Güldal 4 Litre Çamaşır Suyu 12,90 TL, Işıl 4 Litre Sıvı Sabun 16,90 TL fiyatla müşterinin beğenisine sunulacak. Ayrıca Blume Mega 1 Kg Kağıt Havlu 17,90 TL satılacak.

BİM'de Haftanın Önerilerinde müşterilere sunulacak olan ürün grupları arasında Dondurulmuş Pratik Lezzetler etiketi ile hazır yiyecekler, Peynir çeşitleri, kahvaltılık grubunda ürünler, Bakliyatlar, Atıştırmalık, Çikolata ve bisküvi ürünleri ile temizlik bakım ürünleri ile Bebek bezi çeşitlerinde çok sayıda fırsat ürünü bulunuyor.

BİM'de bu hafta salı günü için hazırlanan indirimli ürünler bu kadarla da kalmıyor. Dondurulmuş Pratik Lezzetler etiketi ile hazır yiyecekler, Peynir çeşitleri, kahvaltılık grubunda ürünler, Bakliyatlar, Atıştırmalık, Çikolata ve bisküvi ürünleri uygun fiyattan satışa sunulacak.

ilk sayfa ürünlerini incelemeye devam ettiğimizde bakliyat grubunda Serel 1400 gr Tahin 37,90 TL, Saban 2,5 Kg Nohut 29,90 TL, Meram 10 Kg Buğday Unu 39,90 TL, Efsane 5 Kg Osmancık Pirinç 42,90 TL, Saban 2,5 Kg Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Yurdum 4300 gr Domates Salçası 36,90 TL fiyatla raflarda yerini alacak.

Bu Salı BİM'de satılacak fırsat ürünleri devamında; Erpiliç 700 gr Piliç Kokteyl Sosis 14,90 TL, Centro 10×36 gr Çikolatalı Gofret 10,90 TL, Centro 10×36 gr Beyaz Çikolatalı Gofret 10,90 TL, Casey 540 gr Çikolata Soslu Kaplamalı Kek 12,90 TL, Çokkolata 1500 gr Kakaolu Fındık Kreması 29,90 TL, Dardanel 2×200 gr Ayçiçek Yağlı Ton Balığı 24,90 TL, Süsse 3×80 gr Yer Fıstığı Krema Dolgulu Bisküvi 4,90 TL, Milka 300 gr Bütün Fındıklı Karamelli Çikolata 22,90 TL, CP 1000 gr Dondurulmuş Piliç Kadınbudu Köfte 17,90 TL ve Gedik Piliç 750 gr Dondurulmuş Kemiksiz Çıtır Piliç Kova 19,90 TL.

BİM 30 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğunda dondurulmuş ürünler kapsamında; Superfresh 2,5 Kg Parmak Patates 22,90 TL. Balık Dünyası 500 gr Halka Kalamar 29,90 TL. Superfresh 4×145 gr İnce Hamur Pizza 19,90 TL. Superfresh 450 gr Karışık Garnitür 7,90 TL. Danet 100 gr Dana Füme Kavurma 9,90 TL. Lezzethane 500 gr Tepsi Böreği 9,90 TL. Lezita 700 gr Piliç Kroket 14,90 TL ve Pınar 240 gr Balık Kroket 19,90 TL fiyatıyla satılacak.

Ayrıca; Kerem 200 gr Ballı Kaymak 11,90 TL, Mezzemarin 500 gr Sardalya 14,90 TL, Akdo 680 ml Tahinli Dondurma 16,90 TL ve Başyazıcı 100 gr Dana Çemensiz Pastırma 16,90 TL fiyatıyla kaçırılmayacak fırsatlar arasında yer alıyor.

BİM aktüel ürünler kataloğunun ikinci sayfasında yer alan Peynir çeşitleri ile Atıştırmalık grubundaki ürünleri devamında; Sek 500 gr Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir 22,90 TL, Altınkılıç 100 gr Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Otlu Beyaz Peynir 8,50 TL, Altınkılıç 120 gr Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 8,50 TL,

Altınkılıç 100 gr Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Eski Kaşar Peyniri 8,50 TL, Altınkılıç 100 grTam Yağlı Olgunlaştırılmış İzmir Tulum Peyniri 8,50 TL, Sek 350 gr Tulum Peyniri 24,50 TL, Kerem 3×180 gr Labne Peyniri 6,50 TL, Dost Plus 1 Litre Multivitamin Süt 6,50 TL fiyatıyla raflarda yerini alacak.