ŞOK'ta bu hafta neler var? 1 Aralık 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu

28 Kasım 2021 Pazar 16:55 - Güncelleme: 28 Kasım 2021 Pazar 16:55

ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünleri raflarda yerini aldı. 1 Aralık 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda yer alan fırsat ürünleri belli oldu. ŞOK'ta bu hafta; Erkek eşofman, ayakkabı, kadın ev babeti ve çekyat uygun fiyattan satılacak. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda ayrıca kişisel bakım kapsamında ürünler indirimli olarak satışa sunulacak. İşte bu hafta ŞOK'a gelecek olan indirimli aktüel ürünlerin kataloğu.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

1 Aralık 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda silinebilir kumaşa sahip çekyat kanepe, gıda, temizlik ve kişisel bakım ürünleri, tekstil ürünleri, züccaciye ve küçük ev aletlerine varıncaya kadar birçok ürün indirimli olarak satılacak.

ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda; Silinebilir kumaşa sahip Evdemo Sümer çekyat/kanepe ücretsiz kargo ile 1299,00 TL'den satılacak. Haftanın bir diğer ürününde kadın lüks bere ve peluşlu boyunluk seti 29,95 TL fiyatla satışa sunulacak.

ŞOK'ta bu hafta kışlık giyim kapsamında erkek eşofman üstü de 49,95 TL, pamuklu erkek ribanalı eşofman altı 39,95 TL, kadın ev babeti 12,95 TL, Max Flex erkek kışlık ayakkabı ise 64,90 TL'den sizlerle.

ŞOK Aktüel Ürünler kataloğunda Paşabahçe marka züccaciye ürünleri yer alıyor. Teba Cam Demlik Çay Seti 229 TL. çift taraflı paslanmaz çelik bıçak sistemli, tek tuşla çalışma, 1 litre doğrayıcı haznesini ölçü kabı olarakta kullanma özelliği ile dikkat çeken 4 yıl garantili olarak satışa sunulacak olan King Jetset Doğrayıcı 139 TL, Kırmızı kapaklı sürahi 14,95 TL'den, 3lü çay bardağı 14,95 TL'den, 2li Olivia yağlık-sirkelik 14,95 TL ve 3lü su bardağı da 19,95 TL olacak.

Ayrıca Paşabahçe Borcam'dan gelen kırmızı kapaklı dikdörtgen saklama kabı 1220 cc 19,95 TL, Kulplu yuvarlak tepsi ise 2700cc olarak 49,95 TL ve ayrıca kırmızı kapaklı kare saklama kabı 1040cc 19,95 TL'den sizlerle.

ŞOK 1 Aralık 2021 aktüel ürünler kataloğu fırsatlarında yer alan atıştırmalık ürünlerde; Atıştırmalıklarda Ülker Dido Gold 3 TL'den, Fiskat susam krokan 4lü 5,95 TL, Eti Burçak tuzlu bisküvi 3lü fiyatı 6,95 TL, Olala Sufle mini ise 6,50 TL, Mis bardak ayran 285ml deneme fiyatı 1,25 TL, Peki vanilyalı gofret ise 15,90 TL, Mis ayran 330ml deneme fiyatı 1,90 TL fiyatıyla ŞOK marketlerde yerini alacak.

Gilette markalı olarak gelen bazı jiletlerde ve Arko ürünlerinde %25'e varan indirim uygulanacak.

ŞOK'ta bu hafta Hürsultan pratik kapaklı düdüklü tencere fiyatla bu hafta Çarşamba günü Şok Market raflarında yerini alacak.

BİM'de bu hafta Salı neler var? BİM 30 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK Market Kataloğu ile bu hafta çocuklar için hazırlanan Sünger Bob aktivite kitabı 4,99 TL, Sünger Bob toplama/çıkarma/çarpma 4,99 TL'den ve son olarak Sünger Bob kitapları 4,99 TL'den raflarda yerini alacak.

ŞOK'ta haftanın fırsatlarında 25 TL üstü alışverişlerde özel indirimli ürünler bulunuyor. Bu fırsat kapsamında Mintax sıvı bulaşık deterjanı 13 TL'den 9TL'ye iniyor. Ayrıca Allesta yüz maskesi 5li paket 19,95 TL'den 16,00 TL'ye düşecek.