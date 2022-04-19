A101'de bu hafta neler var? A101 21 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğu

A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101'de bu hafta için hazırlanan indirimli ürünlerde 23 Nisan teması öne çıkıyor. Aldın Aldın kampanyasıyla öne çıkan A101 aktüel ürünlerde bu hafta Alcatel 1T10 Tablet, Reeder P13 Blue Plus 2022 Cep Telefonu, Sunny Melodi El Blender Seti, Singer Overlok Makinesi ve Luminarc 18 Parça Yemek Takımı haftanın dikkat çeken aktüel ürünleri oluyor. İşte A101 21 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğundaki tüm ürünler

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101'in perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta elektronik ürünler geniş yer kaplıyor.

A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta yine kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor.

A101'de bu hafta; televizyondan tablete, akıllı telefondan elektronik ev aletlerine, oyuncaklardan ev tekstili ürünlerine, beyaz eşyadan gıdaya kadar birçok ürün indirimli olarak satışa sunulacak. A101 21 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğunda yer alan tüm ürünleri sayfamızın devamında görebilirsiniz.

A101 kataloğunda haftanın ilk dikkat çeken aktüel ürünü Dolu Suv 6V Akülü Araba oluyor. Çocuklar için hazırlanmış olan bu renkli sayfadaki; Dolu Suv 6V Akülü Araba 1.299 TL'den satışa sunulacak. Yine aynı sayfada yer alan 12 Jant Bisiklet 299,95 TL olarak karşımıza çıkıyor.

Yine çocuklar için hazırlanmış sayfada yer alan Oyuncak Bisiklet/Scooter Aksesuarları 27,95 TL, Katlanabilir Fileli Masa Tenisi Seti 99,95 TL, Hobi Top Tutma Seti 19,95 TL, Sayaçlı Atlama İpi 12,45 TL, Masa Tenisi Seti 19,95 TL, Lisanslı Twistable Scooter 119,95 TL, Triathlon Dart Seti 37,95 TL, Dolu Oyuncak Aktivite Masası 199,95 TL, Ahşap Tepsi Boyama Kiti 69,95 TL

Gokidy Kinetik Kum Seti 15,95 TL, Oyuncak Puset 19,95 TL, İlk Arabam 59,95 TL, Lisanslı Uçurtma çeşitleri 12,95 TL, Dolu Çocuk Piknik Masası 149 TL, Barbie Bebek 32,95 TL, LOL Lisanslı Sürpriz Topu 19,95 TL, Play-Doh Oyun Hamuru Mini Setler 45 TL, Oyuncak kale ve Pota 79,95 TL, HotWheels Tekli Arabalar 8,95 TL, Hot Wheels Fırlatma Seti 29,95 TL, Lisanslı Karavan Çadır 59,95 TL,

Frozen Surprise Adventıre Kutu Oyunu 26,95 TL, Ben Neyim Oyunu 34,95 TL, Lisanslı Puzzle 11,95 TL, Oyuncak Basketbol 11,95 TL, Triathlon Işıklı Scooter 124,95 TL, Denge tekerli ve püsküllü 12 Jant Bisiklet 199 TL, UV filtreleme özellikli Lisanslı Çocuk Güneş Gözlüğü 19,95 TL, Tek tuşla otomatik kalkış ve iniş özellikli Piranha Akıllı Dron 229,95 TL'den satışa sunulacak.

A101'de bu hafta Elektronik ürünler grubunda; Dahili Wi-fi ve HD uydu alıcılı kablosuz görüntü aktarma, Bluetooth Smart özellikleri ile dikkat çeken Toshıba 58″ Ultra HD Android Smart Led TV 4,999 TL, Onvo 55″ Ultra HD Android Smart Led TV 3,799 TL, ONVO 32″ Uydu Alıcılı Android Smart Led TV 1599 TL,

Roomba 606 Robot Süpürge 1,599 TL, Pirhana Akıllı Drone 229,95 TL, Piranha 8″ Tablet 649 TL, 2 GB Ram, 16 GB dahili hafızalı 13 MP arka kamera ve 5 MP ön kameralı Huawei Y5 2019 Cep Telefonu 1,599 TL'den satılacak.

Ayrıca bilgisayar ve oyun aksesuarları kapsamında birçok ürün yer alıyor. Bu ürünlerden; USB Bellek 89,95 TL, KIOXIA 32 GB USB Bellek 39,95 TL, Akıllı Bileklik 99,95 TL, Gaming Kulaklık 129 TL, Gaming Klavye 99,95 TL, Gaming Mouse 49,95 TL, Stereo 1+1 Hoparlör 59,95 TL ve Bluetooth Spor Kulaklık 69,95 TL'den geliyor.

Ayrıca Full HD PC Kamera 79,95 TL, Sese Duyarlı Ambiyans Led Aydınlatma 99,95 TL ve USB Çoklayıcı 3,95 TL, Notebook Standı 34,95 TL, Dijital Yazı Tahtası 69,95 TL ve PUBG Oyun Kolu 29,95 TL'den satışa sunulacak.

A101'de Bu Hafta yeni Beyaz Eşya ve Elektrikli Ev aletleri grubundaki ürünlerde; Çift kapılı SEG Buzdolabı 1,999 TL, REGAL 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 999 TL, 7 KG kapasiteli çamaşır Makinesi 1,599 TL, Flavel 5 Programlı Bulaşık Makinesi 1,699 TL, Arzum Steampro Seramik Tabanlı Ütü 219 TL, FANTOM Carbon DC500 Dikey Süpürge 229 TL olarak karşımıza çıkıyor.

Bluetooth Kulaklık 49,95 TL, Toz torbasız kullanım imkanı sunan, 1 litre toz hazneli, 3 yıl garantili Fantom Carbon Dikey Süpürge 229 TL, Manikür ve pedikür yapmaya uygun, 6 adet aksesuarı olan Aprilla El Bakım Seti 49,95 TL, Aprilla Kablosuz Tıraş Makinesi 49,95 TL, Aprilla Kulak ve Burun Kılı Kesme Makinesi 14,95 TL,

A101 aktüel ürünler kataloğunda çok sayıda elektrikli ev aleti yer alıyor. Bu ürünler arasında en dikkat çekici olanı ise iRobot Roomba 606 Robot Süpürge 1599 TL'den satışa sunulacak.

Ayrıca Kiwi Şarjlı Su Pompası 39,95 TL, 1 litre çelik demliğe sahip Homend Royaltea Çelik Çay Makinesi 329 TL, Homend Pottoman Türk Kahvesi Makinesi 279 TL ve Xiaomi WPA1F PRO Yürüyüş Bandı 3199 TL fiyatıyla raflarda yerini alacak.

A101'de bu hafta mobilya ve ev ihtiyaçları kapsamında gerekli ürünler de yer alıyor. 4 Kapaklı Bölmeli Mutfak Dolabı 229,95 TL, Ayakkabı Dolabı 175 TL, Bay Ayakkabı Saklama Kutusu 12,95 TL, Bayan Ayakkabı Saklama Kutusu 9,95 TL, Vakumlu Silikon Kaplama Ürünler 15,95 TL, Alarmlı Dekoratif Masa Saati 16,95 TL, Çantalı Vakumlu Hurç 24,95 TL, Kappa Bayan Ayakkabı 29,95 TL, Çocuk Aykkabısı 19,95 TL, Bayan Spor Ayakkabısı 69,95 TL, Bay Spor Ayakkabısı 69,95 TL,

22 Nisan 2021 A101 aktüel ürünler kataloğunda çok sayıda züccaciye ürünü de bulunuyor. Sinbo Döküm tencere 149,95 TL, Tava ve Sahan Seti 99,95 TL, Nehir Döküm Kek Kalıbı 65 TL, Papilla Midi Ürünler 34,95 TL, Benekli Kapaklı kase 3,50 TL, Benekli kase 9,95 TL, Sempatik Yumurtalık 5,95 TL, Süzgeç ve Un Eleği 5,50 TL, Farklı renk seçenekleri ile satışa sunulan Bulaşıklı 9,95 TL, Kilitli Saklama Kabı 14,95 TL, Borcam Dikdörtgen Tepsi 32,90 TL, Ayaklı Cam Meyvelik 19,95 TL, French Press 22,50 TL, Kelebek Figürlü Cam Kavanoz 11,95 TL, Cam Sürahi 9,95 TL, Lav Cam Kase 2,95 TL,

Luminarc Arpegio & Camomillia 18 Parça Yemek Takımı 199,95 TL, Luminarc Salata Kasesi 24 cm 19,95 TL ve Lumianrc Trianon Serisi Tabaklar 8,50 TL'den geliyor.