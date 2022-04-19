BİM'de bu hafta Cuma neler var? BİM 22 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğu!

BİM'in bu hafta Cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler belli oldu. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Manyetik Eliptik Bisiklet, Steelseries Arctis 3 Oyuncu Kulaklık, Fakir Alina Çok Fonksiyonlu Buharlı Temizleyici, Kumtel Cam Set Üstü Ocak ve Heifer Işıklı Kettle gibi indirimli ürünler yer alıyor. Bu hafta Cuma günü için hazırlanan BİM aktüel ürünler kataloğunda ayrıca teknoloji grubundaki fırsat ürünleri dikkat çekiyor. Peki BİM'e bu hafta başka neler var? İşte BİM 22 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğu.

BİM 22 NISAN 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu Cuma elektronik, Bilgisayar aksesuarları, oyuncaklar, züccaciye ve beyaz eşya ürünleri kapsamında birçok ürün uygun fiyattan satışa sunulacak. İşte bu hafta Cuma gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM 22 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğundaki teknoloji grubunda; Steelseries Arctis 3 Oyuncu Kulaklık 999 TL, HP Pavillion 800 Türkü Mekanik Klavye 699 TL, HP 2710 Wifi Yazıcı 849 TL, Alcatel Go 1 Cep Telefonu 1.299 TL, Samsung 15W Şarj Cihazı ve Kablosu 119 TL, Samsung Smart Tag 229 TL, JBL C50 Kulaklık 99,90 TL'den satılacak.

BİM'de bu hafta; Hızlı dondurma özelliği, kapı yönü değişebilen 2 yıl garantili Keysmart 4 Blmeli Derin Dondurucu 3.499 TL, Gaz emniyet sistemli otomatik düğmeden ateşleme özelliği ile Kumtel Cam Set Üstü Ocak 799 TL, Fakir Alina Çok Fonksiyonlu Buharlı Temizleyici 649 TL fiyattan satılacak.

BİM'de bu cuma ayrıca; Heifer Işıklı Kettle 169 TL, Kumtel Turbo Fırın 699 TL, Sunny Fante Su Arıtma Cihazı 1.299 TL, Philips Erkek Bakım Seti 199 TL, Smartlife Akıllı Saat 109 TL, Polosmart Happy Sound Kulaküstü Kulaklık 129 TL olarak raflarda yerini alacak.

22 Nisan 2022 Bim Aktüel Kataloğu içinde yer alan Züccaciye ve Mutfak Ürünleri grubunda; Benante Porselen Fincanlı Çaydanlık 179 TL, Benante 4'lü Çerezlik 29,90 TL, Lav Kısa 3'lü Meşrubat Bardağı 22,90 TL, Bonera 3'lü Emaye Saklama Kabı 119 TL,

Oval 3'lü Sebzelik 99 TL, Ekmek Kutusu 109 TL, Saklama Kabı 79,90 TL, Rakle Desenli Meşşrubat Bardağı 12,90 TL, Dik Sepet Buzdolabı Organizeri 17,90 TL, Şeffaf Sepet Buzdolabı Organizeri 22,90 TL,

Paşabahçe Timeless Kesme Desen 6'lı Çay Bardağı 49,90 TL, Paşabahçe Kalp Gravürlü Büyük Kase 14,90 TL, Paşabahçe 3'lü Kornet Kase 16,90 TL, Çelik Çay Süzgeci Çeşitleri 19,90 TL, Free Cook Ölçülü Narenciye Sıkacağı 19,90 TL, Faraş ve Sabunluk Çeşitleri 6,50 TL fiyattan raflarda yerini alacak.

BİM'de bu hafta ayrıca mevsim değişikliği için kıyafet kaldırmada kullanılabilecek hurç çeşitleri satışa sunulacak.

BİM aktüel ürünler kataloğunda; Çok Amaçlı 8 Bölmeli Dolap 499 TL, Vakumlu 3'lü Hurç Seti 32,50 TL, Lüks Hurç Large 24,90 TL, Lüks Hurç Jumbo 44,90 TL, Çantalı Vakumlu L Hurç Seti 32,50 TL, Çantalı Vakumlu XL Hurç Seti 39,90 TL, Çantalı Vakumlu 2XL Hurç Seti 42,50 TL, Arkası Bantlı Terlik 39,90 TL, 12 Bölmeli Çekmece Düzenleyici 15,90 TL, Mini Akordiyon Düzenleyici 7,90 TL,

Midi Akordiyon Düzenleyici 8,90 TL, Maxi Akordiyon Düzenleyici 9,90 TL, Raf Düzenleyici 22,50 TL, Baskılı Hurç 12,90 TL, Çok Amaçlı Baza Altı Kutusu 29,90 TL, Çok Amaçlı Büyük Kutu 37,50 TL, Dolap Düzenleyici 4 Bölmeli 17,50 TL, Pencereli Mega Hurç 19,90 TL, Pencereli Maxi Hurç 15,90 TL, Başucu Düzenleyici 22,50 TL, Çok Amaçlı Çanta 22,50 TL, İki Gözlü Çekmece 29,90 TL'den satılacak.

BİM'de bu hafta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırlanmış ürünler de yer alıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda Cuma günü; Uçak Evim 74,90 TL, Bemi Girift Kutu Oyunu 79,90 TL, Manyetik Aktivite Seti 49,90 TL,

Oyuncak Müzik Aletleri Seti 39,90 TL, Dikkat Serisi Kitapları 7,90 TL, Blok Setleri 69,90 TL, Hot Wheels Canavar Kamyonlar 59,90 TL, Dede Karma Blok Oyuncaklar 59,90 TL, Dede Takı Dokuma Seti 79,90 TL, Taşıyıcı Kamyon 59,90 TL, Dede Boncuk Takı Seti 59,90 TL fiyatla yerini alacak.

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