BİM'de bu hafta Salı neler var? BİM 19 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğu!

BİM'de bu hafta yine birbirinden uygun ürünler yer alıyor. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM'e bu hafta Ramazan Ayı itibarıyla gıda ürünlerinde indirimler var. Cuma günü satışa sunulacak olan BİM aktüel ürünler broşüründe bu hafta iç çamaşırı çeşitleri ve kahvaltılık ürünler geniş yer kaplıyor. Peki BİM'e bu hafta neler gelecek? BİM'de bu hafta Bahçıvan marka peynir çeşitleri uygun fiyattan satılacak. İşte BİM aktüel kataloğunun fırsat ürünleri

BİM'DE BU HAFTA NELER VAR?

BİM'de bu hafta kahvaltılık grubunda yer alan ürünler dikkat çekiyor. Marmelat çeşitleri, kahvaltılık gevrekler, yaz helvası çeşitleri, yulaf ezmesi, çiçek balı, tahin-pekmez, hindi füme, tütsülenmiş piliç mini jumbo piliç ve çok daha fazlası Cuma gününden itibaren Bim Market reyonlarında müşterilerin alımına sunulacak. İşte 19 Nisan 2022 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM 19 NISAN 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM 19 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğunda Bahçıvan markalı ürünler yer alıyor. BİM'de bu cuma; Bahçıvan Serpme Beyaz Peynir 220 gr 18,90 TL, Bahçıvan Laktozsuz Süzme Peynir 500 gr 21,50 TL, Bahçıvan Gurme Beyaz Peynir 450 gr 35,90 TL ile Bahçıvan Probiyotik Tam Yağlı Süzme Peynir 500 gr 21,90 TL ve Bahçıvan Eğlenceli Peynir Mixi 200 gr 20,90 TL'den fiyattan satışa sunulacak.

BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulan aktüel ürünler kataloğunda; Serel Çifte Kavrulmuş Tahin 1000 gr 49,90 TL'den, Derya Zeytinyağlı Ton Balığı 120 gr 19,90 TL ve Lezita Ispanak-Mozarella Dolgulu Piliç Kroket 300 gr 17,90 TL'den satışa sunulacak. Birbirinden leziz ürünleriyle tanınan Namet Hindi Füme 200 gr 19,90 TL olarak satılıyor olacak. Ayrıca Banvit Tütsülenmiş Piliç Mini Jumbo Sosis 300 gr 14,90 TL ve Özkaleli Marmelat Çeşitleri 450 gr 18,90 TL'den müşterinin alımına sunulacak.

BİM aktüel ürünler kataloğundaki kahvaltılık ürünler bu kadarla da kalmıyor. Fora Izgara Zeytin 170 gr 16,90 TL, Türkiye Kalkınma Vakfı Çiçek Balı 850 gr 47,90 TL ve Serel Yaz Helvası Çeşitleri 500 gr 19,90 TL'den,

Hünnap Keçiboynuzu Özü 640 gr 26,90 TL, Vip Milkshake 8,90 TL ve Kellogg's Coco Pops Tahıl Gevreği 2×700 gr 34,90 TL'den alış bekliyor. Bir diğer üründe Türkşeker Yulaf Ezmesi 350 gr 9,90 TL, Nestle Nesquik Vitaminli Çikolatalı Toz İçecek 420 gr 29,90 TL olarak müşterinin alımına sunuluyor.

BİM 19 Nisan kataloğunda Atıştırmalıklarda da indirimler var. Torku Banada Miniki Kakaolu Fındık Kreması 450 gr 26,90 TL, Hero Baby İlikli Kemik Sulu Bebek Maması 120 gr 8,90 TL, Ayrıca Dimes Karışık Meyve Nektarı 250 ml 5,90 TL, Fellas Kidsbar Meyve Barı 28 gr 4,90 TL, Baroll Fındık Kremalı Çikolatalı Gofret 28 gr 3,50 TL,

Time Up Sütlü Kremalı Çikolatalı Bisküvi 30 gr 3,50 TL, Aktüel Ürünler kataloğu arasında Ozmo Kremalı Kornet Gofret 6×25 gr 18,90 TL, Dostino Sütlü Krema Dolgulu Sütlü Çikolata 8×11 gr 9,90 TL ve leziz ürün Nutymax Antep Fıstıklı Kremalı Gofret 3×44 gr 15,90 TL gibi pek çok atıştırmalık ürün bu Cuma BİM'de.

BİM'in bu hafta Cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda iç çamaşırları geniş yer kaplıyor. Erkekler ve kadınlar için büyük bedenli iç çamaşırları indirimli olarak satışa sunulacak. BİM'de bu hafta için hazırlanan katalogtaki iç çamaşırlarının beden sıralaması XS,S,M,L,XL,2XL,3XL olarak bulunuyor.

BİM'de değişik beden ve renk seçeneleri ile yer alan fırsat ürünleri; Casilli Büyük Beden Sütyen 49,90 TL, Kadın Dantelli Atlet Ribana 27,50 TL, Kadın Likralı Bato 14,90 TL, Erkek Boxer Şort 24,90 TL, Erkek Ribana Atlet 29,90 TL, Kadın Düz- Desenli Dantelli 2'li Külot 29,90 TL, Kadın Toparlayıcı Çeşitleri 39,90 TL, Kadın Agraflı Bel Toparlayıcı 44,90 TL, Casilli Kadın Dantelli Bralet Takımı 39,90 TL, Casilli Kadın Ön Fermuar Detaylı Sütyen 39,90 TL, Sporcu Tayt – Crop Çeşitleri 39,90 TL, Sporcu Büstiyer 29,90 TL olarak yer alıyor.

BİM aktüel ürünler kataloğunun iç çamaşırı grubunda yer alan indirimli ürünleri devamında; Kadın Yakası Dantelli Atlet 24,90 TL, Kadın İnce Askılı Atlet 19,90 TL, Kadın Boxer- Slip Çeşitleri 14,90 TL, Kadın Desenli Dantelli 2'li Bato 29,90 TL, Kadın Desenli 3'lü Slip 29,90 TL, Kadın Suba İnce Çorap 3,90 TL, Kadın 3'lü Soket Çorap 19,90 TL, Comfort Family Meyve Baskılı Çorap 6,90 TL, Comfort Family 3'lü Kadın Sporcu Çorap 19,90 TL, Comfort Family 3'lü Erkek Sporcu Çorap 22,90 TL'den satılacak.

BİM'de bu hafta diş bakım ürünleri de yer almakta.

BİM'de bu hafta; Oral-B Şarjlı Diş Fırçası 239 TL'den sunulacak. Ayrıca Oral-B Şarjlı Çocuk Diş Fırçası 229 TL, Oral-B Yedek Başlık 4'lü 129 TL, Oral-B Diş Fırçası Çocuk 22,90 TL, Oral-B Diş Macunu Çocuk 75 ml 22,90 TL, Colgate Diş Macunu 50 ml 10 TL ve Wellnax Koku Topu 2'li 9,90 TL'den raflarda yerini alacak.