ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 20 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğu!

ŞOK 20 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğunda yer alan fırsat ürünleri belli oldu. ŞOK'ta bu hafta "Birlikten Berekete" kampanyası ile Ramazan bayramı için hazırlanan bayram şekerleri ve çikolatalar satışa sunulacak. ŞOK'ta bu hafta çocuklar için tekerlekli scooter 249 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda ayrıca; plastik banyo ürünleri ve terlik çeşitleri yer alıyor. İşte ŞOK 20 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğu.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK aktüel ürünler kataloğunda Temel ihtiyaç grubunda, deterjan, tekstil ve şekerleme grubundaki ürünler büyük indirimler ve kampanya avantajları ile satışa sunulacak.

ŞOK'ta bu hafta; Teknoloji ürünleri, Mutfak ve Ev Eşyaları aletleri ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırlanan oyuncaklar, Temel ihtiyaç grubunda yiyecek içecek ürünleri, Şok Ramazan Erzak Paketi ve Ramazan Bayramı için özenle hazırlanmış Bayram Şekerleri bu haftanın öne çıkan ürünleri oluyor.

ŞOK 20 Nisan aktüel ürünler kataloğundaki elektronik ürünlerde; Led Proeksiyon Gece Lambası 49,95 TL, Everest Şarj Edilebilir Kablosuz Mouse 99,95 TL, Everest Armor Siyah Oyuncu Klavye 59,95 TL, 1400 mm fanlı Asonic AS-A34 Notebook Soğutucu Stand 89,95 TL, Asonic AS-XGK100 Gaming Kırmızı Mikrofonlu Kulaklık 69,95 TL, Asonic Mıknatıslı Bluetooth Sporcu Kulaklık 99,95 TL ve Unicorn Gece Lambası 49,95 TL'den yer alıyor.

ŞOK'ta bu hafta çocukları sevindirecek birçok oyuncak bulunuyor. Hot Wheels Dokuzlu Arabalar 119,90 TL, Erpa Melis Koleysiyon Bebek 149,90 TL, Rüzgar Koleksiyon Bebek 149,90 TL, Kukuli 2 in 1 Puzzle 16,95 TL, 30 cm Barbie Kariyer Bebekleri 69,95 TL, Polly Pocket ve Arkadaşları 24,95 TL, Lisanslı Balon Rozet ve Kart Seti 9,99 TL, Pilsan Sevimli Hayvanım 79,95 TL ve Kız / Erkek Çocuk Terlik 29,95 TL'den satılacak.

ŞOK'ta ayrıca Metaltex Ayaklı Siyah Kağıtlık 39,95 TL, Metaltex Siyah Dikey Havluluk 19,95 TL, Ayarlı Masa Kıskacı 12,95 TL, Tüy Toplayıcı 12,95 TL, 12'li İnce Plastik Askı 16,95 TL, 3'lü Ahşap Askılık 19,95 TL, Perilla Krom Banyo Köşeliği 69,95 TL,

Tuvalet Kağıdı Asacağı 19,95 TL, Kapı Arkası Askılık 19,95 TL, Titiz Fırça Çeşitleri 9,99 TL, Titiz Hazneli Klozet Fırçası 24,95 TL, Titiz Temizlik Kovası 34,95 TL ve Kokulu Kuru Çiçek Çeşitleri 9,99 TL olacak.

ŞOK'ta bu hafta; Sıvı Hazneli Sprey Mop 99,95 TL, 2'li Fitilli Soft Banyo Takımı 59,95 TL, Kaymaz Raf Örtüsü 49,95 TL, Lime Tablet Mop Set 99,95 TL, Döner Başlıklı Smart Mop Set 79,95 TL, Mikrofiber Statik Toz Alıcı 39,95 TL ve Gezer Kadın / Erkek Terlik 24,95 TL fiyatla yer alıyor.

ŞOK aktüel ürünler kataloğunda yer alan bayram şekerleri ve çikolatalarda ise; Trüf Çikolat 14,90 TL, Ülker Ece Bütün Fındıklı Sütlü Çikolata 34,90 TL, Ülker Select 44,90 TL, Ülker Madlen Çikolata 39,50 TL, Ülker Poşet Şeker 14,90 TL, Lokum Aşkı 12,90 TL, Ülker Hobby Fındıklı Bar 17,75 TL, Ülker Yupo Lolipop 12,90 TL, Şahane Mini Bonbon 18,90 TL,

Çokomel Marsmallow 24,90 TL, Şölen Maxbar 29,90 TL, Şölen Octavia Pirinç Patlaklı Sütlü Çikolata 34,50 TL, Bellagio Fındık Kremalı Gofret 14,50 TL, Saray Çikolata 24,90 TL, Torku Mevlana Şekeri 14,90 TL, Karmen Madlen Çikolata 18,90 TL, Karmen Çiolatalı Badem Draje 9,90 TL,

Karmen Bademli Hindistan Cevizi Topları 19,95 TL, Karmen Kako Fındık Kreması Dolgulu Çikolata 24,90 TL, Karmen Mini Baton Çikolata 14,90 TL, Taşkale Lokum 17,50 TL, Şölen Chocodans 14,90 TL, Ülker Buklet Fındık Krema Dolgulu Çikolata 24,90 TL, Şahane Bonbon 11,95 TL fiyattan satışa sunulacak.

Ramazan Ayı dolayısı ile sizlerin İhtiyaç sahibi ve sevdiklerinizle paylaşımda bulunacağınız ŞOK Ramazan Erzak Paketi- ŞOK Ramazan Kartı- ŞOK Hediye Kartı uygulama Hem Şok'ta Hemde Cepte Şok'ta Ramazan ayı sonuna kadar devam ettirecek.

BİM'de bu hafta Salı neler var? BİM 19 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğu!