A101'de bu hafta neler var? A101 25 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğu

A101 25 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 kataloğunda bu hafta; Televizyon, beyaz eşya, elektronik, kamp ürünleri, züccaciye, Elektrikli Mop, Fiber Tekne, Kamp ve Piknik grubunda çeşit çeşit fırsat ürünü yer alıyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünler yer alıyor. A101'de bu hafta; Kiwi Waffle Makinesi 299 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Peki A101'de bu hafta başka neler var? İşte A101 25 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101'in 25 Mayıs Perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler satışa sunuldu. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Televizyon, Beyaz Cam Ankastre Set, kahve makinesi, waffle makinesi, mikro dalga fırın, tost makinesi, çubuk blender, türk kahvesi makinesi, dik süpürge kahve ve baharat öğütücü, erkek bakım seti, blender seti, çay makinesi ve kahve köpürtücü, mikrodalga fırın, çay makinesi, Notebook ve Kamp ürünlerinde sürpriz indirimler var.

A101'de bu hafta; Teknoloji ürünleri, Beyaz Eşya, Elektrikli Ev Aletleri, kamp malzemeleri, Modern Ev Eşyaları, Züccaciyeye ve Mutfak Ürünleri, Ev Tekstili ve Giyim ürünleri indirimli olarak satılacak.

A101 Aldın Aldın etiketi ile hazırlanmış olan kataloğun ilk sayfasında 4 farklı fiyat ve boyutta televizyon yer alıyor. Bu ürünler; Hı-Level 50" Ultra HD Anroid Smart Led TV 5,999 TL, Toshıba 32″ Uydu Alıcılı Smart Led TV 3,899 TL, Onvo 43″ Full HD Android Smart Led TV 4,299 TL ve Onvo 32″ Uydu Alıcılı Android Smart Led Tv 2,799 TL'den satışa sunulacak.

Aktüel Kataloğunun ilk sayfa detayında bu haftada bizleri Teknoloji grubunda harika ürünler karşılıyor. Bu fırsat ürünlerinin ilk sırasında; XİAOMİ markası ile 2 yıl Türkiye servis garantili yüz tanıma ve parmak izi okuyucu, 4 GB Ram ve 128 GB dahili hafızalı Xiaomi 10C Cep Telefonu 4,999 TL, Lenovo Notebook 5,999 TL, Piranha Bluetooth Hoparlör 179 TL, Logitech Kablosuz Mouse 199 TL, GoSmart Kulak İçi Kulaklık 24,95 TL, HI-LEVEL 64 GB USB Bellek 89,95 TL, Samsung Şarj Adaptörü ve 3A Kablo 299 TL olarak yer alıyor.

A101 kataloğunda yer alan elektronik ürünlerin devamında ise; Kiwi Waffle Makinesi 299 TL, Kiwi Filtre Kahve Makinesi 299 TL, Simfer Mikrodalga Fırın 1399 TL, Arzum Monomix Çubuk Blender 379 TL, Homend Pottoman Türk Kahvesi Makinesi 649 TL, FLAVEL Tost Makinesi 599 TL, Fakir Rocky Dik Süpürge 999 TL, Kiwi Kahve Baharat Öğütücü 279 TL, ONVO Multi Blender Seti 649 TL, Aprilla Erkek Bakım Seti 269 TL, Kiwi Dijital Baskül 149 TL, Kiwi Kahve Köpürtücü 89,95 TL, Regal Çay Makinesi 599 TL'den satılacak.

Beyaz Eşya grubunda ise; 1000 devirli SEG 7 KG Çamşır Makinesi 5,199 TL, SEG Bulaşık Makinesi 5,699 TL, Çift kapılı, 242 litre net iç hacimli SEG Buzdolabı 5,799 TL, Flavel 3 Çekmeceli Dondurucu 2,899 TL, Goodwest Beyaz Cam Ankastre Set 4,199 TL, Hyundai 7 Filtreli Alkali Detox Su Arıtma Cihazı 1,999 TL fiyattan sipariş bekliyor olacak.

A101 aktüel ürünler kataloğunda; Marin Boat 4,95m Samba Deluxe Kamaralı Fiber Tekne 133.900 TL, VOLTA YIDE Elektrikli Moped 19.990 TL'den A101 market şubelerinden siparişle satın alınabilecek.

A101'de bu hafta Züccaciye ve Mutfak grubundaki ürünler ise; TAÇ Ultra Granit Basık Tencere 299,95 TL, TAÇ Ultra Granit Derin Tencere 299,95 TL, TAÇ Ultra Granit Tava 199,95 TL, Trend Saklama Kabı 19,95 TL, Kilitli Saklama Kapları 27,50 TL, Saklama Kabı 19,95 TL, Metal Kutu ve Tepsi Çeşitleri 32,50 TL,

Plastik Saklama Kapları 27,50 TL, Contalı Saklama Kapları 16,50 TL, Düzenleyici Kutu Çeşitleri 12,95 TL, Bas Aç Mikrodalga 3'lü Saklama Kabı 19,95 TL, Plastik Ürünler 24,95 TL, Karma Plastik Ürünler 27,95 TL, Diamond Seri Lazer Kesim Bıçak 17,95 TL, Çöp Kovası 34,95 TL, Duş Seti 39,95 TL, Süzgeç 3'lü Set 89,95 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor.

A101 25 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğunun Tekstil ve Giyim ürünleri kapsamında; Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 89,95 TL, Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 69,95 TL, Yastık 2'li Kılıf 39,95 TL, Jakarlı El Havlusu 9,95 TL, Dertsiz Masa Örtüsü 69,95 TL, Sandalye Minderi 34,95 TL, Silk&Blue 2'li Bayan Lastiği Renkli Hipster 32,95 TL, Silk&Blue 2'li Bayan Düz Renk Slip 27,95 TL,

Silk&Blue 2'li Bayan Dantelli Slip 29,95 TL, Silk&Blue Bayan Yarım Kollu Şortlu Pijama Takımı 99,95 TL, DoReMi Bayan Fitilli Toparlayıcı Büstiyer 79,95 TL, DoReMi Bayan Fitilli Toparlayıcı Tayt 99,95 TL, Legend Torba Yaylı Yatak 2990 TL, Balence Yaylı Yatak 1890 TL, Çift Kişilik Baza Başlık Seti 4250 TL, Tek Kişilik Baza Başlık Seti 2250 TL, Dynamic Yaylı Yatak 1090 TL, Therapy Süngerli Yatak 890 TL olacak.

A101'de bu hafta bizleri çok sayıda piknik ve Kamp ürünleri karşılıyor. Lüks Katlanabilir Plaj Piknik Sandalyesi 249,95 TL, Çizgili Plaj Piknik Sandalyesi 169,95 TL, Katlanabilir Kamp Sandalyesi 159 TL, Manuel 2 Kişilik Kamp Çadırı 399,95 TL, Manuel 4 Kişilik Kamp Çadırı 629,95 TL, Pratik Şişme Şezlong 199,95 TL, Çift Kişilik Şişme Yatak 389,95 TL, Kamp Gölgeliği 299,95 TL, Katlanabilir Kamp Taburesi 49,95 TL, Izgaralı Piknik Mangalı 44,95 TL, Kamp Matı 64,95 TL, Hardwood 2 Kg Mangal Kömürü 49,90 TL, Orta Boy Izgara 24,95 TL, Kale 15 Litre Termos 249,95 TL, Musluklu Piknik Termos 89,95 TLTL olarak satışa sunulacak.

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