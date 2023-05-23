BİM'de bu hafta cuma neler var? BİM 26 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğu

BİM 26 Mayıs 2023 aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri belli oldu. BİM'e bu cuma; Çekmece içi düzenleyiciler, 3 çeşit buzdolabı ve katlanabilir elektrikli bisiklet dikkat çeken ürünlerin başında geliyor. Cuma günü için hazırlanan BİM aktüel kataloğunda bu hafta; Ankastre setler, Teknoloji ürünleri, Elektrikli Bisiklet, Kamp ve Piknik Ürünleri, Deniz ürünleri, Tekstil ürünleri, Züccaciye ve Mutfak ürünleri, Oyuncak grubunda fırsat ürünleri öne çıkıyor. Peki BİM'de bu hafta Cuma günü müşterileri hangi ürünler karşılayacak? İşte BİM aktüel kataloğundaki indirimli ürünler

BİM 26 MAYIS 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu hafta cuma günü Deniz Tekstili grubunda harika ürünler yer alıyor. Peki bu Cuma BİM'de neler var? İşte aktüel ürünler kataloğu...

BİM 26 Mayıs Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında; Davlumbaz-Fırın- Ocak üçlüsünden oluşan Kumtel Turbo Çift Cam Siyah Ankastre Set 4,499 TL, Kumtel Turbo Çift Cam Beyaz Ankstre Set 4,799 TL, Yüsek emiş gücü, led aydınlatmalı, 2 kademeli motor, mekanik kontrol, yıkanabilir filtreli Kumtel Sürgülü Aspiratör 549 TL'den yer alıyor.

BİM'de bu hafta; 4 GB Ram ve 128 GB dahili hafızaya sahip olan Casper Via F30 Cep Telefonu 3,999 TL, 43 İnç Android TV 4199 TL, Polosmart Kablolu Kulakiçi Kulaklık 39 TL, Kapı Altı Alarmı 79 TL fiyatıyla Bu Cuma BİM'de indirim reyonlarında yer alacak.

BİM'de yaz tatili malzemeleri kapsamında; Piccolo Mondi Oyuncak Süngerli Su Atıcısı 44,50 TL, Tel Izgara 49 TL, Katlanabilir Kamp Sandalyesi 129 TL, Pilsan Plaj Oyun Setleri 29,50 TL, Mangal 149 TL, Oto Güneşlik 29 TL gibi ürünler bu hafta cuma itibariyle sizlerle olacak.

BİM kataloğunun bir sayfasını ise beyaz eşyalar kaplıyor.

BİM'de bu cuma en çok talep gören ürünlerin başında; 9.999 TL fiyatla KUBA Katlanabilir Elektrikli Bisiklet geliyor.

BİM'deki aktüel ürünler bu kadarla da kalmıyor. 26 Mayıs Bim aktüel ürünler kataloğundaki Züccaciye ve Mutfak ürünlerinde; Yedekli Tuvalet Kağıtlıklı Çöp Kovası ve Fırça Seti 269 TL, Çelik Tava 119 TL, Kızartma Tenceresi 129 TL, Kesme Tahtalı Metal Ekmeklik 159 TL, Chef's Sahan 79 TL, Chef's Krep Tavası 75 TL, Metal Patates Soğan Kovası 89 TL, Kare Fırın Kabı 59 TL, RAKLE Mottolu Cam Kupa 23,50 TL fiyatı ile dikkat çekiyor.

BİM'de mutfak ihtiyaçları kapsamında RAKLE 3'lü Desenli Meşrubat Bardağı 59 TL, RAKLE 3'lü Desenli Su Bardağı 49 TL, Boyalı Sürahi 99 TL, Boyalı Ayaklı Kahve Yanı Bardak 2'li 49 TL, Paşabahçe Melis Çay Seti 109 TL, Benante Çerezlik Seti 109 TL, Colorina Çiçek Desen Kayık Tabak 24,50 TL, Yağ Şişesi 29,50 TL, Glass in love 3'lü Cam Seti 69 TL, Dikdörtgen 3'lü Saklama Kabı 19,50 TL, Kristal Tabak 22,50 TL, Tek Fiyat Ürünler 9,75 TL, Saplı Saklama Kabı 4,50 TL, Pratik Banyo Köşeliği 24,50 TL fiyatıyla satışa sunulacak.

BİM'de züccaciye kapsamında hazırlanmış mutfak ürünlerinin devamında; çelik tava 119 TL, kızartma tenceresi 129 TL, metal patates soğan kovası 89 TL ve kesme tahtalı metal ekmeklik 159 TL fiyatıyla raflarda yer ediniyor. Chef's sahan ürününde 79 TL fiyat bulunurken krep tavası 75 TL fiyattan yer alıyor.

Diğer fırsat ürünlerinde ise; Çekmece İçi 12 Bölmeli Düzenleyici 49,50 TL, Raf Organizeri 44,50 TL, Mega Kutulu Hurç 65 TL, Akordion Midi Organizer 18,50 TL, Akordion Maxi Organizer 21,50 TL, Akordion Mini Organizer 17,50 TL, Mega Hurç 39,75 TL, Çekmece İçi 4 Bölmeli Düzenleyici 49,50 TL, Mini Hurç 26,50 TL, Maxi Hurç 34,50 TL fiyatıyla raflarda yerini alacak.

Bim 26 Mayıs Kataloğunun en dikkat çeken ürün grubu ise Deniz Tekstil ve Giyim oluyor. Dijital Basklı Plaj Havlusu 139 TL, Dijital Baskılı Plaj Havlusu 55 TL, Eva Kadın – Erkek Sandalet 129 TL, Plaj Hasırı 54,50 TL, Erkek Şort Mayo 69 TL, Kız – Erkek Çocuk Şortlu Takım 99 TL, Kadın Viskon Şort 59 TL, Kadın Şort Mayo 65 TL, Jakarlı Peştamal 49 TL, Jakarlı Plaj Havlusu 49,50 TL, Lisanslı Çocuk Günneş Gözlüğü 39,50 TL olacak.

BİM kataloğundaki fırsat ürünlerinin devamında; Yetişkin Güneç Gözlüğü 42,50 TL, Plaj Çantası 79 TL, Şemsiye Bidonu 89 TL, Kız Çocuk Mayo 69 TL, Erkek Çocuk Şort 49,50 TL, Plaj Şemsiyesi 189 TL, Şemsiye Sabitleme Aparatı 49 TL, Şişme Havuz 581 Litre 199 TL, Şişme Havuz 179 TL, Deniz Yeleği 62,50 TL, Hacıyatmaz 99 TL, Deniz Topu 32,50 TL, Top Yakalama Seti 59 TL, Badminton Set 79 TL, Tamir Kiti 9,90 TL, Aynalı Yüzücü Gözlüğü 109 TL, El Pompası 69 TL, Plaj Raket Set 49 TL, Oyuncak Su Atıcısı 49 TL olarak satılacak.

Bu cuma BİM'de Oyuncak grubunda Eğitici ve öğretici özellikleri ile satışa sunulacak olan oyuncaklar ise; Barbie Deniz Kızı Bebek 99 TL, Pilsan Pedallı Traktör 499 TL, Pilsan Halka Atma Oyunu 79 TL, Hot Wheels Canavar Kamyonlar 99 TL, MGS Meyve Sebze Kasası 49,50 TL, MGS Soft Top 29,50 TL, Kuaför Oyun Hamuru Seti 29,50 TL, Dede Basket Potası ve Top Seti 89 TL, Çocuk Sandalyesi 49,50 TL, My Little Pony Aksesuarlı Set 229 TL, Heifer Eğlenceli Açacak 47,50 TL, MGS Sevimli Puset 69 TL, Lisanslı Abaküslü Yazı Tahtası 44,50 TL, MGS İş Araçları Seti 69 TL, MGS Sevimli oyuncak Beşik 39,50 TL, MGS Deniz Altı Oyun Seti 69 TL, Çanta Şeklinde Faaliyet Kitapları 10 TL, YKY Gerçek Hayattan Hikayeler 29,50 TL olacak.

BİM'de bu hafta cuma günü için hazırlanan fırsat ürünlerinde muhteşem indirimler var. Çemberli Badya 21,50 TL, Pantolon Askısı 14,50 TL, Kapaklı Silikon Buzluk 17 TL, Çelik Termos 219 TL, Relax Musluklu Çelik Termos 599 TL olarak satışa sunuluyor.

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