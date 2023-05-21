ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 24 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK 24 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğunda yer alan fırsat ürünleri belli oldu. ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünlerde Airfreyer özellikli fırın, ocak ve davlumbazdan oluşan Alpina Cam Ankastre Set 4499 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. ŞOK'ta bu hafta; Giyim ürünleri, Bakon ve Bahçe Saksıları, Balkon ve Bahçe Oturma Grupları Masalar ve Sandalyeler yer alıyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda ayrıca; Moda Rattan 4 Kişilik Bahçe Balkon Masa Takımı 1,599 TL fiyatla yer alıyor. İşte ŞOK 24 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK aktüel ürünler kataloğunun Elektrikli Ev Aletleri grubunda yer alan; Airfreyer özellikli Alpina Airfrey Cam Ankastre Set 4,499 TL fiyatla satışa sunulacak.

ŞOK 24 Mayıs aktüel ürünler kataloğundaki elektronik ürünlerde ise; Metal USB Fan 59,95 TL, Vortex vakkum özelliği ile USB Sinek Öldürücü 99,95 TL, Mor Işık Sinek Öldürücü 89,95 TL, Metal ağlı, 2 adet kalem pil ileçalışan Raket Sinek Öldürücü 59,95 TL, Asonic Siyah Orta Boy 2 Ledli Sinek Öldürücü 199 TL fiyatla yer alıyor.

Bu hafta ŞOK'ta Çarşamba Fırsatlarını Şok Seviyoruz etiketi ile müşterileri Elektrikli Ev Ürünleri karşılıyor. Kendi kendini temizleyen seramik tabanlı Arzum Olivya Ütü 459 TL, Arzum Linda Saç Kurutma Makinesi 319 TL, El blenderi, çırpıcı ve doğrayıcı özellikleri ile dikkat çeken Arzum Lusso El Blender Seti 629 TL, Toz torbasız kullanım, el süpürgesi olarak kullanım imkanı sunan, dikey olarak saklama kolaylığı ile Arzum Dik Süpürge 699 TL'den satışa sunulacak.

Çok amaçlı ev eşyaları grubunda ise; Rattan Desenli Masa 449 TL, Rattan Desenli Büyük Tabure 34,95 TL, Rattan Desenli Kollu Sandalye 99,95 TL, Hamak 49,95 TL, Minder 24,95 TL, Aloragarden Metal Oturma Grubu 5,999 TL, Aloragarden Askı Salıncak 3,999 TL, Aloragarden 3 Kişilik Salıncak 6,499 TL, Moda Lara Antrasit Oturma grubu ve Sehpa Takımı 1,999 TL, Moda Rattan 4 Kişilik Bahçe Balkon Masa Takımı 1,599 TL fiyatıyla raflarda yerini alacak.

ŞOK kataloğundaki Giyim grubunda Columbia markası ile harik fırsat ürünleri yer alıyor. Columbia Pouring Adventure Kadın Yağmurluk 1,599 TL, Columbia Inner Limits Erkek Yağmurluk 1,799 TL, Columbia Gate Racer Softshell Erkek Mont 2,599 TL olarak satışa sunulacak.

Şok 24 Mayıs 2023 kataloğunda tüm reyonlarda karşınıza harika ürünler beklentilerinizi boşa çıkarmayacak. ŞOK'ta bu hafta çocuklarınızı mutlu edebileceğiniz Eğitici ve Öğretici özellikleri ve büyük indirimlerle satışa sunulacak. Pilsan Power Pedallı Traktör 599 TL, Pilsan Katlanabilir Dalgalı Su Kaydırağı 349 TL, Pilsan Kum ve Su Oyunu 199 TL, Gokidy Çocuk Salıncak 249 TL, Futbol Kalesi ve Topu 129 TL, Melisa Bebek ve Sevimli At 79,95 TL, Basketbol Potası ve Topu 59,95 TL, ÇLK Toys İş Araçları 29,95 TL, TL fiyatıyla müşteriye sunulacak.

Şok Kampanya avantajları kapsamında 31.05.2023 Çarşamba gününe kadar yapacağınız 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde geçerli olacak seçili ürünlerinde bu hafta; Falım 100'lü Damla Sakızı Paketi 50 TL yerine 27 TL, Tat 650 gr Ketçap ve 560 gr Mayonez Paketi 75,90 TL yerine 49 TL, Peros 960 ml Yumuşatıcı Çeşitleri 39,90 TL yerine 25 TL olarak satışa sunulacak.

BİM'de bu hafta Salı neler var? BİM 23 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğu