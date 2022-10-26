A101'de bu hafta neler var? A101 27 Ekim 2022 aktüel ürünler kataloğu

A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101'e bu hafta Teknoloji grubunda fırsat ürünleri geniş yer kaplıyor. Ekim ayının son haftası için hazırlanan A101 kataloğunda ayrıca; Akıllı telefon, elektrikli süpürge, powerbank ve şarj adaptörü ve daha çok fazlası yer alıyor. A101'de bu hafta SEG Mekanik Silindirik Termosifon 2,199 TL'den satışa sunulacak. Peki A101'de bu hafta başka neler var? İşte A101 27 Ekim 2022 aktüel ürünler kataloğu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

27 Ekim A101 kataloğunda züccaciye ve elektronik ürünler geniş yer kaplıyor. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Teknoloji ve Beyaz Eşyaya, Elektrikli Ev Aletleri, Züccaciyeye ve Mutfak Ürünleri, Kamp ürünleri, Tekstil, Ev eşyaları ve kıyafet grubunda sürpriz indirimler var.

İlk sayfada teknoloji ürünleri yer alıyor. A101'e gelecek olan televizyonlarda bu hafta; 3 yıl Vestel garantili Oled, 4K Smart Tv özellikli Toshıba 65″ Ultra HD Android TV 10,699 TL, Toshıba 50″ 4K Android TV 6,599 TL, Toshıba 43″ Full HD Smart TV 5,199 TL, Elton 32″ Uydu Alıcılı Android Smart Led Tv 2,399 TL fiyatıyla alıcıya sunulacak.

A101 kataloğundaki teknoloji ürünleri bu kadarla da kalmıyor. A101'de bu hafta 6,5 inç ekran, 4 GB Ram ve 128 GB dahili hafızalı, parmak izi okuyucu ve yüz tanıma sistemli Realme C25Y Cep Telefonu 4,399 TL, Philips 10.000 mAh Powerbak 179 TL, Philips Bluetooth Kulaklık 379 TL, Philips Şarj Adaptörü 159 TL, Philips Kablosuz Mouse 79,95 TL,

Philips Type-C Şarj Kablosu 39,95 TL, Philips Micro USB Şarj Kablosu 39,95 TL, Philips Çift USB Girişli Duvar Şarj Adaptörü 99,95 TL, Philips Mikrofonlu Kulak İçi Kulaklık 69,95 TL, GoSmart Kulak İçi Kulaklık 19,95 TL, OSRAM Led Ampul 19,95 TL olacak.

A101 Aktüel ürünler kataloğunun Beyaz Eşya grubunda SEG markası ile 2 yıl Vestel garantili 5 KG, 800 devirli SEG Çamaşır Makinesi 3,599 TL, SEG No-Frost Buzdolabı 6,499 TL, SEG Mekanik Silindirik Termosifon 2,199 TL'den sipariş bekliyor olacak.

A101'de bu hafta kampçılar için hazırlanmış ürünler yer alıyor.

A101 27 Ekim kataloğunda; Mermer Desenli Masa Sandalye Seti 499 TL, Ahşap Kollu Katlanabilir Plaj / Piknik Sandalyesi 139,95 TL, Lüks Katlanabilir Plaj / Piknik Sandalyesi 139,95 TL, Katlanabilir Kamp Sandalyesi 139,95 TL, Orcamp Gaz Kartuşu 39,95 TL, Orcamp Çakmaklı Kartuş 139,95 TL, Orcamp Çantalı Portatif Ocak 329 TL, Kamp Taburesi 39,95 TL'den satılacak.

Ayrıca ofis ve yolculukta kullanılmaya müsait Stanley Klasik 1 Litre Termos 539 TL, Stanley 1 Litre Termos Matara 429 TL, Stanley Trigger-Action Seyahat Bardağı 429 TL, Stanley 1 Litre Kulplu Termos 539 TL, Stanley Kaşıklı Yemek Termosu 429 TL, Stanley Klasik Vakum Termos 539 TL'den raflarda yerini alacak.

A101'de bu hafta Elektrikli Ev Aletleri grubunda Flavel Çay Makinesi 499 TL, Arzum Rozino El Blender Seti 459 TL, Samsung Cyclone Süpürge 1.599 TL, Kiwi Mısır Patlatma ve Krep Makinesi 239 TL, Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi 479 TL, Kiwi Yumurta Pişirici 129 TL, Flavel Tiftik Temizleyici 59,95 TL, Aprilla 2'si 1 Arada Saç Şekillendirici 149 TL, Aprilla Erkek Bakım Seti 239 TL

A101 kataloğundaki Züccaciye ve Mutfak eşyaları grubunda; Luminarc Oval Servis Tabağı 37,50 TL, Luminarc Opal Kase 37,50 TL, Luminarc Pizza Tabağı 37,50 TL, Hascevher 2'li Granit Set 299,95 TL, Kilitli Cam Saklama Kabı 39,95 TL, Kilitli Cam Saklama Kabı 44,95 TL, Kilitli Cam Saklama Kabı 54,95 TL, Borcam 5 Parça Çeyiz Seti 165 TL,

Boyalı Yağlık & Su Şeşesi 19,95 TL, Tuzluk-Biberlik 7,50 TL, Kesme Tahtası 29,95 TL, Kedi Figürlü Borosilikat Kupa 39,95 TL, Kahve Bardağı 9,95 TL, Matara Shaker 15,95 TL, Metal Maşa Çeşitleri 22,50 TL, Rooc Çok Amaçlı Mutfak Makası 22,50 TL, Manuel Doğrayıcı 44,95 TL, Plastik Küçük Ürünler 5,95 TL, Figürlü Saklama Kabı 15,95 TL, Kare Saklama Kabı 9,95 TL fiyattan satışa sunulacak.

Moda Life Bella Masa Takımı 6.490 TL, Moda Life Avrupa Masa Takımı 1.990 TL, Örme Pileli Hazır Perde 199 TL, Güneşlik 79,95 TL, Fon Perde 179 TL, Tek Kişilik Yorgan 189 TL, Kadife Kaymaz 5m2 Salon Halısı 379 TL, Koltuk Örtüsü 69,95 TL, Bürümcük Sandalye Kılıfı 21,95 TL, Bayan Düğmeli Triko Hırka 74,95 TL,

A101'in tekstil ve giyim kapsamındaki aktüel ürünlerinde ise; Kapşonlu Sweatshirt 99,95 TL, Penti 50 Denye Bayan Külotlu Çorap 24,95 TL, Penti 50 Denye Pantolon Çorabı 14,95 TL, Bayan 3'lü Soket Çorap 29,95 TL, Silk&Blue 3'lü Bay Soket Çorap 24,95 TL, Silk&Blue Bayan Polar Pijama Takımı 169 TL, Erkek Ottoman Eşofman Altı 99,95 TL, Silk&Blue 3'lü Bay ve Bayan Spor Havlu Çorap 29,95 TL fiyatla yer alıyor.

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