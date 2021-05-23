A101'de bu hafta neler var? A101 27 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu

23 Mayıs 2021 Pazar 13:39 - Güncelleme: 23 Mayıs 2021 Pazar 13:39

A101'in perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünleri satışa sunuldu. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Dolu Tiago Akülü Araba, Arzum Tostina Tost Makinesi, SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi, 4 Kapaklı Bölmeli Mutfak Dolabı ve Samsung 40" Full HD Tv dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Her Perşembe raflarını yenileyen A101'in aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Peki A101'e bu hafta neler var? İşte A101'de haftanın aktüel ürünleri.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA...

A101 aktüel kataloğu yayınlandı! Her perşembe birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden A101 marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler listesi belli oldu. A101 aktüel ürünler indirim listesi haberimizde. Bu hafta A101 kataloğunda uygun fiyata birçok mutfak eşyası, beyaz eşya, mobilya, dekoratif ve elektronik ürünler gibi ürünler yer alıyor. İşte A101 27 Mayıs 2021 kataloğundaki indirimli aktüel ürünlerin tamamı...

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor. A101 kataloğunda bu hafta; elektrikli ev aletlerinden mutfak ihtiyaçlarına, züccaciyeden mobilyaya, tekstil ürünlerinden oyuncaklara varıncaya kadar onlarca ürün, indirimli fiyatla satışa sunulacak.

A101 kataloğunda bu hafta elektronik ürünler büyük avantajlarla geliyor. A101 aktüel ürünlerde bu hafta Nordmende 58" Ultra HD Android Smart Tv fiyatı 3.899 TL, Ultra HD Android Smart Tv 3.899 TL, Toshiba 43" Full HD Smart Led Tv 3.099 TL, Samsung 40" Full HD Tv 2.599 TL, Reeder P13 Blue Max Lite Cep Telefonu 1.499 TL, Xiaomi Redmi Powerbank 10.000 mAh 74,95 TL, Xiaomi Wifi Pro Sinyal Yakınlaştırıcı 99,95 TL, Xiaomi Earbuds 2 Kulaklık 129 TL, Piranha Kablolu Kulaklık 34,95 TL, Piranha Tripod Telefon Tutucu 14,95 TL, Piranha Full HD Aksiyon Kamerası 149 TL ve GoSmart USB Kablo 9,95 TL'den satışa sunulacak.

Beyaz eşyalar arasında; SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi 1.999 TL, SEG Buzdolabı 1.699 TL, King Mopal Multi Blender Set 219 TL, Arzum Tostina Tost Makinesi 299 TL'den yer alacak.

Sinbo Termos 1,6 Litre 34,95 TL, Kiwi Şarjlı Su Pompası 39,95 TL, Kiwi Otomatik Sıvı Sabunluk ve Dezenfektan Dispenseri 59,95 TL, Aprilla Dijital Banyo Baskülü 55 TL, Aprilla Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Cihazı 79,95 TL fiyatla satılacak.

A101 Aldın Aldın kataloğunda mutfak için züccaciye kapsamında ürünler de yer alıyor. Kahvaltı Tabağı 3,50 TL, LAV Maya / Armoni serisi 1400 cc Kavanoz 11,50 TL, 1000 cc Kavanoz 9,95 TL, Kapaklı Şişe 1200 cc 12,95 TL, Saklama Kabı 240 cc 3,50 TL,Tatlı Kasesi 3,50 TL, Meşrubat Bardağı 345 cc 4,50 TL, Kahve Yanı Su Bardağı 140 cc 2,95 TL, Şekerlik 255 cc 5,95 TL olacak.

A101'de bu hafta Hobby Life Büyük Boy Kayık Tabak 2,95 TL, Hobby Life Küçük Boy Kayık Tabak 1,95 TL, Kare Kase 6,95 TL, Kare / Yuvarlak Servis Tabağı 3,50 TL, Kare / Yuvarlak Çukur Tabak 3,50 TL, Kare / Yuvarlak Pasta Tabağı 2,95 TL, Plastik Bardak 300 ml 1,50 TL ile satılacak.

A101 27 Mayıs 2021 aktüel kataloğunda ev dekorasyonu ve tamirat-bakım kapsamında kullanılmak için çok sayıda ürün de bulunuyor.

Boya ve hırdavat ürünlerinde; Casati Sinergia Silikonlu Plastik Duvar Boyası 10 Kg 69,95 TL, Casati Sinergia Tavan Boyası 10 Kg 64,95 TL, Boya Rulosu 20 cm 6,45 TL, Sprey Boya 400 ml 9,95 TL, WD-40 Pas Sökücü ve Yağlayıcı Sprey 150 ml 14,95 TL, Tabure Takım Çantası 49,95 TL, Raflı Takım Çantası 17" 49,95 TL, Elektrikli Çim Biçme Makinesi 499,95 TL, Piranha Lehim Havya Seti 34,95 TL, Akülü Vidalama Seti 149,95 TL, Dekupaj Testere 119,95 TL, Su Dalgıç Pompası 229,95 TL.

A101 kataloğunda mobilya kapsamında 4 Kapaklı Bölmeli Mutfak Dolabı 229,95 TL, Plastik Masa 149,95 TL, Plastik Sandalye 29,95 TL, Plastik Tabure 10,95 TL, Plastik Sehpa 19,95 TL'den satışa sunulacak.

Plastik mutfak ürünlerinde ise Salata Kurutucu 32,50 TL, Ölçü Bardağı 200 ml 3,95 TL, Hamur Leğeni 8,95 TL, Öğütücülü Un Eleği 14,95 TL, Erzak Kabı 3'lü 19,95 TL, Desenli Kesme Tahtası Çeşitleri 12,95 TL ve Hobby Life Piknik Sepeti 29,95 TL olarak raflarda yerini alacak.