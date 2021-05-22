22 Mayıs 2021 Cumartesi 16:41 - Güncelleme: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 16:41

BİM'e bu hafta yine birbirinden uygun ürünler yer alıyor. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM markette bu hafta sürpriz indirimler var. Cuma günü yerine Pazartesi günü satışa sunulacak olan BİM aktüel ürünler broşüründe bu hafta züccaciye kapsamında kaktüs desenli ürünler yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta neler gelecek? BİM'de bu hafta uygun fiyatlarla satışa sunulan ürünler arasında; Kamp ve piknik için ürünler, Kablosuz Masaüstü Şarj Ünitesi ve kişisel bakım ürünleri uygun fiyattan satılacak. İşte BİM'de Salı aktüel kataloğunun fırsat ürünleri.

BİM 24 MAYIS 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'in bu hafta için yayınlanan aktüel ürünler kataloğu, Cuma yerine Pazartesi günü satışa sunulacak. BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulan aktüel ürünler kataloğunda elektronik, züccaciye ve tekstil kapsamında ürünler yer alıyor.

BİM'de bu hafta kişisel bakım için gerekli malzemeler geniş yer kaplıyor.

BİM 24 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğunda; Dijitsu 43″ Full HD Uydu Alıcılı Tv sunan Bim'de fiyat 1.999 TL olarak belirtilmiş. 2 yıl garantisi ile dikkat çeken bu ürünü Hometech Alfa 10 TB Klavyeli Tablet 1.299 TL, Dijitsu 40″ Full HD Smart Tv 1.999 TL fiyatla satılacak.

BİM'in Pazartesi günü satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğundaki ürünler arasında; Mounty 26 Jant 21 Vites Bisiklet 599 TL, Polosmart Renkli Kablosuz Kafabantlı Kulaklık 69,90 TL, Çantalı Masalı Sandalye Seti ise 229 TL, Şarj Ünitesi 34,90 TL, Woger EM500 Elektrikli Scooter 4.999 TL, Ayaklı 3 Katlı Dekoratif Raf ürününü ise 69,90 TL'den satışa sunulacak.

Bim 24 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu üçüncü sayfasında bahçe-balkon ürünleri, züccaciye ürünleri, mutfak ekipmanları ve plastik ürünler dikkat çekiyor. İlk olarak Kumtel Cam Set Üstü Ocak 449 TL fiyatlı olarak kataloglarda dikkat çekici olurken Kahvaltı Seti 11 Parça 75 TL'den geliyor. Blender seti 229,00 TL'den satışa sunulan bir diğer Bim aktüel ürünü olurken saklama setleri de indirime giriyor.

Kapaklı Saklama Seti 3'lü 24,90 TL'den satılacak olup ayrıca züccaciyede harika fırsatlar sizleri bekliyor. Baharat Seti 3'lü 24,90 TL, Sunum Tablası 19,90 TL, Dikdörtgen Tabak 9,90 TL ve Oval Tabak 2'li 24,90 TL'den geliyor. Bunlarla beraber Çerezlik 4'lü 14,90 TL ve Rakle Meşrubat Bardağı 4,95 TL'den raflarda yer ediniyor.

Haftanın kaktüs desenli ürünlerinde özel fırsatlar yer alıyor. Sayfanın ikinci kısmında ise saksılar dikkat çekiyor. Kaktüs desenli ürünlerde Kaktüs Sulama Kabı 3,50 TL'den geliyor. Ayrıca Dikdörtgen Tabak 2'li 12,90 TL ve 3 Bölmeli Kaktüs Saksısı 5,95 TL'den satılıyor. Kaktüs desenli saksılar da sunacak olan Bim; 24 Mayıs 2021 kataloğunda ayrıca tek fiyatlı plastik ürünler de sunuyor.

BİM'de çocuklar için satılacak olan ürünlerde; Pilsan 3 Tekerlekli İlk Bisikletim ürününü 79,90 TL'den, Metal Oyuncak İş Makineleri ürününü 12,90 TL'den sunuyor. Oyuncak kamyon, 250 parça puzzle, küvette bebek, zeka ve dikkat gelişim kitapları, Mirket Köyü hikaye kitapları ve geçici dövme çeşitleri BİM aktüel katalogları arasında yer alıyor.