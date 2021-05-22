ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 26 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu!

22 Mayıs 2021 Cumartesi 17:28 - Güncelleme: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 17:28

ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta satılacak olan aktüel ürünler arasında spor aletleri kapsamında ürünler, Blitz Dijital Baskül 54,90 TL, Motorola Verve Buds 100 Bluetooth Kulaklık 199 TL ve Lenovo Kablolu Kulaklık 34,95 TL fiyata satılacak. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu Ramazan Bayramı kapsamında çikolata ve şeker çeşitleri geliyor. Ayrıca Luminarc kase çeşitleri ve Cambu marka ürünler de kadın müşterileri sevindirecek nitelikte. İşte bu hafta ŞOK'a gelecek olan indirimli aktüel ürünler.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK Aktüel Ürünler kampanyasında Kapı Barfiksi 39,95 TL, Çok Fonksiyonlu Egzersiz Aleti 29,95 TL, Egzersiz Matı 39,95 TL, Twister 14,95 TL. Protech markalı 3'lü Direç Seti 49,95 TL, 3'lü Egzersiz Bandı 16,95 TL, 3'lü Pilates ve Yoga Bandı, 19,95 TL, Pilates ve Yoga Çemberi ise 44,95 TL olacak. Pilates / Yoga Topu 54,90 TL, Çelik Atlama İpi 19,95 TL, Atlama İpi 9,99 TL, 2 adet 5 Kg PVC Dumbell Seti 29,95 TL ve Boks Torbası 49,95 TL fiyatla satışa sunulacak.

26 Mayıs ŞOK Kataloğu ile ayrıca Kadın Dryfit T-Shirt 24,95 TL, Erkek Dryfit T-Shirt 29,95 TL, Kadın Performans Spor Taytı 19,95 TL, Kadın Spor Ayakkabı 34,95 TL, Erkek Spor Ayakkabı 39,95 TL, Kadın - Erkek Havlu Spor Çorap Çeşitleri 4,99 TL olarak kampanyada yer alıyor.

ŞOK'ta bu hafta 25 TL üstü alışveriş kampanyasında 1400 ml Fairy Losyon Bulaşık Sıvısı 26 Mayıs Çarşamba gününden itibaren 11 TL fiyatla satışta olacak.

ŞOK'a bu hafta Cosfer boks torbası 49,95 TL fiyatıyla yer alıyor. Ürünü Cosfer PVC dumbel seti 39,95 TL, Kapı barfiksinde 39,95 TL, çok fonksiyonlu egzersiz matını da 29,95 TL, ProTech 3lü egzersiz bandı 16,95 TL.

ŞOK aktüel ürünler arasında ProTech 3lü pilates/yoga bandı 19,95 TL. ProTech 3lü direnç seti 49,95 TL ve son olarak Protech pilates/yoga çemberi 44,95 TL, Krone çelik atlama ipi 19,95 TL fiyatıyla sizlerle. Aynı markalı olarak Krone ayarlanabilir el yayı da 22,95 TL'den satılacak.

BİM'de bu hafta neler var? BİM 24 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu