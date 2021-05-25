BİM'de bugün neler var? BİM 25 Mayıs 2021 aktüel ürünler satışta!

25 Mayıs 2021 Salı 15:53 - Güncelleme: 25 Mayıs 2021 Salı 15:53

BİM'e bu hafta yine birbirinden uygun ürünler yer alıyor. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM markette bu Salı birçok gıda ürününde sürpriz indirimler var. BİM aktüel ürünler broşüründe bugün düğün için gerekli süslemeler ve bujiteri kapsamında ürünler yer alıyor. Peki BİM'de bu hafta neler var? İşte BİM'de Salı aktüel kataloğunun fırsat ürünleri.

BİM 25 MAYIS 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER

25 Mayıs BİM Aktüel fırsatlarında Misss Coco Bride Yazılı Saten Sabahlık, Tüylü Led Abajur, 4 Bölmeli Ahşap Takı Düzenleyici ve Yumoş Çamaşır Yumuşatıcısı gibi ürünler avantajlı fiyatlarla yer alıyor.

Bim Aktüel Ürünleri sırasıyla şöyle...

Karton 5'li Bardak 1,50 TL

Sırt Banyo Kesesi 9,90 TL

Körüklü 50'li Pipet 4,50 TL

Blenior 4 ml Kalem Ağda 13,90 TL

Fresh Up 15'li Kilitli Poşet 4,90 TL

Molped Ped 30'lu Günlük 16,90 TL

Sopalı Süngerli Sırt Kesesi 9,90 TL

Blenior 10 Metre Ağda Bezi 6,90 TL

Deep Fresh 90'lı Islak Havlu 4,50 TL

Blenior Roll-On 100 ml Ağda 7,90 TL

Epi 100 ml Tüy Dökücü Krem 7,90 TL

Dolphin 8'li Yanmaz Fırın Torbası 3,50 TL

4 Bölmeli Ahşap Takı Düzenleyici 29,90 TL

Blenior Isıtıcılı Roll-On Ağda Seti 29,90 TL

Remove 100 ml Tüy Dökücü Krem 8,90 TL

Yumoş 5 Litre Çamaşır Yumuşatıcısı 26,90 TL

Molped 24'lü Hijyenik Ultra Ped Gece 8,90 TL

Bingo 3 Kg Toz Deterjan Renkli Beyaz 16,90 TL

Molped 34'lü Hijyenik Ultra Ped Normal 16,90 TL

Parex 100 Metre Kesme Bıçaklı Streç Film 15,90 TL

Protex 10'lu Dayanıklı Jumbo Boy Çöp Torbası 9,90 TL

Protex 15'li Meyve Kokulu Büzgülü Büyük Boy Çöp Torbası 6,90 TL

Tırnak Sticker 3,90 TL

Golden Rose Oje 5,90 TL

Tüylü Led Abajur 49,90 TL

Golden Rose Allık 16,90 TL

Rebul Bardak Mum 14,90 TL

Casilli Puantiyeli Slip 7,90 TL

Dantel Portföy Çanta 14,90 TL

Naturalove Bride Taçı 14,90 TL

Golden Rose Likit Ruj 12,90 TL

Golden Rose Maskara 16,90 TL

Casilli Dantel Sabahlık 39,90 TL

Bride To Be Saten Kuşak 9,90 TL

Casilli Puantiyeli Gecelik 29,90 TL

Naturalove Mesaj Çubukları 4,90 TL

Naturalove Nedime Bilekliği 4,90 TL

Naturalove Taraklı Yan Toka 9,90 TL

Comfort Family Gelin Çorabı 9,90 TL

Naturalove Taraklı Mini Toka 8,90 TL

Casilli 2'li Tül Sütyen Takımı 29,90 TL

Naturalove Gelin Saç Aksesuarı 12,90 TL

Angie 150 ml Simli Vücut Spreyi 13,90 TL

Savon De Royal 100 gr Katı Sabun 5,90 TL

Casilli Dantel Detaylı Saten Gecelik 42,90 TL

Misss Coco Bride Yazılı Saten Sabahlık 69,90 TL

Casilli Dantel Üstlü Saten Şortlu Takım 39,90 TL

Casilli İp Askılı Saten Tüllü Şort Takımı 42,90 TL

Misss Coco 3'lü Saten Şortlu Takım ve Sabahlık Seti 79,90 TL

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