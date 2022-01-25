A101'de bu hafta neler var? A101 27 Ocak 2022 aktüel ürünler kataloğu!

25 Ocak 2022 Salı 16:41 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 16:41

A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Her perşembe birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden A101 marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünleri belli oldu. A101 aktüel ürünlerde bu hafta; Bebek bezi, Fon perde, buzdolabı, 3 farklı televizyon ve Stanley termos çeşitleri uygun fiyatlarıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. İşte A101 27 Ocak 2022 aktüel ürünler kataloğu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA...

A101'in perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta elektronik ürünlerden tekstile, züccaciyeden beyaz eşyaya, mobilyadan dekorasyona kadar bir çok ürün yer alıyor.

A101'de bu hafta televizyonlarda büyük kampanyalar var. İlk üründe; 3 yıl Vestel Servis güvencesine sahip Dahili wifi, dahili uydu alıcılı, kablosuz görüntü aktarma, 2xUSB ve 3xHDMıI girişli, 4K smart özellikli, netflix, youtube gibi son teknoloji özellikleri ile göz dolduran Toshıba 55″ Ultra HD Smart TV 7099 TL,

Dahili uydu alıcılı 2 yıl Sunny tarafından garantili Elton 32″ Led TV 2199 TL ve Toshiba 65″ Ultra HD Smart TV 9199 TL fiyatla satışa sunulacak.

A101 aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında müşterileri elektronik ürünler karşılıyor.

Elektronik ürünlerde; 2 GB Ram ve 32 GB dahili hafızalı, kablosuz bağlantı ve bluetooth 8″ ekranlı Piranha Tablet 599 TL, 6.26 inç ekran, 2 GB Ram ve 32 GB dahili hafızaya sahip Reeder P13 Blue 2022 Cep Telefonu 1599 TL, Xiaomi Wi-Fi Pro Sinyal Yakınlaştırıcı 139 TL, Phılıps 10.000 mAh Powerbank 109 TL, Phılıps Micro USB Şarj Kablosu 19,95 TL fiyatlarıyla raflarda yerini alacak.

A101de bu hafta geçerli olacak 5 Ağustos A101 aktüel kataloğunda yer alan beyaz eşya kategorisinde ise LED göstergeli, çocuk kilidi, 15 program, hızlı yıkama ve ön yıkma 1200 devirli SEG CM 1012 10 KG Çamaşır Makinesi 3999 TL, Çift kapılı 451 litre net hacimli SEG SNF 5200 No-Frost Buzdolabı 4699 TL'den satışa sunulacak.

A101 aktüel ürünler kataloğunda ayrıca; Arzum Cookart Eco Midi Fırın 469 TL, Arzum Starmix El Mikseri 159 TL, Ayarlanabilir buhar özelliği, ışıklı su tankı, çizilmeye karşı dirençli Arzum Peta Seramik Tabanlı Ütü 249 TL, Kiwi Filtre Kahve Makinesi 199 TL, Susuz çalışmayı önleyici sistemli, 1.7 litre su kapsiteli Kiwi Su Isıtıcı 89,95 TL, Susuz çalışmayı önleyici sistemli Sunny Lateafe Çay Makinesi 299 TLTL fiyatıyla müşterinin alımına sunulacak.

A101 27 Ocak 2022 aktüel ürünler kataloğunun diğer sayfalarında müşterileri çok sayıda züccaciye ürünü arşılıyor. Züccaciye kapsamındaki mutfak ürünleri arasında; 304 paslanmaz çelikten üretilmiş olan Servis Gereçleri 34,95 TL, Yemek Kaşığı ve Yemek Çatalı Adet 7,95 TL, Tatlı Kaşığı ve Tatlı Çatalı 6,95 TL, Çay Kaşığı 4,95 TL, Güral Porselen Tekli Ürünler 11,95 TL, CEM Nero Tepsi-Sahan-Tava tekli Ürünler 65 TL, Paşabahçe 2'li Kaase Seti 14,50 TL, Kaymaz Melamin Tepsi 22,50 TL gibi ürünler yer alıyor.

A101'de bu hafta kişisel bakım grubunda fırsat ürünleri yer alıyor. Bu ürünler arasında Arzum Pery Saç Kurutma Makinesi 129 TL, Aprilla markası ile Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 99,95 TL, Aprilla Şarjlı Epilatör 129 TL, Aprilla Saç Maşası 99,95 TL, Aprilla Dijital Banyo Baskülü 85 TL fiyatlarıyla raflarda yerini alacak.

A101'de bu haftanın önemli fırsatları arasında Stanley termoslar da yer alıyor. Stanley Adventure Soğutucu Çanta 1,5 Litre 999 TL, Stanley Klasik Termos 1 Litre 449 TL ve Stanley Klasik Vakumlu Termos 750ml 479 TL olarak sizleri bekliyor. Bir diğer üründe Stanley Klasik Vakumlu Termos 1,4 Litre 599 TL ve Stanley Klasik Termos 1,9 Litre 649 TL. Ayrıca Stanley Tigger – Action Seyahat Bardağı 470ml 269 TL, Stanley Kulplu Termos Bardak 350ml 249 TL ve son olarak Stanley Kulplu Termos Bardak 250ml 249 TL.

A101 aktüel ürünlerin 27 Ocak'ta satışa sunulacak olan kataloğunda ev ihtiyaçları kapsamında eşyalar da yer alıyor. TV Ünitesi 399,95 TL, Aynalı Banyo Dolabı 229,95 TL, Çekmeceli Saklama Dolabı 299,95 TL, Nem Alıcı 24,95 TL, Kalorifer Suluğu 4,95 TL, Dolum aparatı dahil 10 Litre Adblue 129,95 TL, Canlı Çiçek çeşitleri 23,95 TL, Fisher-Price Sesli Lazımlık 189,95 TL, MGS Mama Sandalyesi 149,95 TL, Canlı Çiçek Aloe Vera 12,95 TL'den satılacak.

A101 kataloğundaki Ev tekstili ve Giyim ürünlerinde ise; Zorluteks Nouvelle Dilimli Stor Perde 129 TL, Zebra Stor Perde 149 TL, Farklı renk ve desenlerde Fon Perde 29,95 TL, Örme Perde 69,95 TL, Çift Kişilik Baskılı Battaniye 89,95 TL, Tek Kişilik Baskılı Battaniye 69,95 TL,

Çift Kişilik Nevresim Takımı 139 TL, Sılk&Blue Bay-Bayan Termal Alt İçlik 29,95 TL, Sılk&Blue Bay-Bayan Termal Üst İçlik 29,95 TL, Sılk&Blue Çocuk Termal Bot Çorabı 10,95 TL, Sılk&Blue Bay-Bayan Termal Bot Çorabı 10,95 TL, Sılk&Blue Bayan Termal Ev Patiği 10,95 TL olacak.

BİM 25 Ocak 2022 aktüel ürünler kataloğu!

26 Ocak 2022 ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!