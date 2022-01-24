ŞOK'ta bu hafta neler var? 26 Ocak 2022 ŞOK aktüel ürünler kataloğu

24 Ocak 2022 Pazartesi 14:00 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 14:00

ŞOK'a bu hafta gelecek olan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta için hazırlanan aktüel ürünlerde kitaplık, orta sehpa, TV ünitesi, koltuk takımı ve vestiyer gibi mobilya kapsamında ürünler geniş yer kaplıyor. ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta ayrıca uydu alıcılı led tv, Asus ve Lenovo marka notebooklar uygun fiyatlarıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Peki ŞOK'ta bu hafta indirimler neler? İşte 26 Ocak 2022 ŞOK aktüel ürünler kataloğu

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

26 Ocak ŞOK aktüel ürünler kataloğunun devamında Beyaz Eşya grubunda, Ev Tekstili ve giyim Ürünleri grubunda ve Örgü Ürünleri kapsamında birçok ürün satışa sunulacak.

Şok Aktüel Ürünler kataloğunun ilk sayfasında bu hafta Teknoloji ve Elektrikli Ev Aletleri grubunda muhteşem ürünler dikkat çekiyor.

ŞOK'ta bu hafta WOON marka 124 Ekran Uydu Alıcılı Led Tv 3,649 TL, Tefal Maestro Plus Buharlı Ütü 399 TL, Deerma Plus Handheld Vacuum Dikey Şarjlı Süpürge 699 TL, Celeron işlemci, 256 GB Harddisk kapasitesi, 4 GB Ram, Freedos işletim sistemi Asus 15.6 FHD Notebook 4,299 TL, 128 GB SSD diskli, 4 GB Ram, windovs 10 Home işletim sistemi ve celeron işlemcili Lenovo İdeapad Notebook 3,999 TL,

ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel kataloğundaki elektronik ürünlerin devamında; 32 GB hafızalı, 3 GB Ram, 8 çekirdek işlemcili, Anroid işletim sistemi ve Sim kart girişine sahip Lenovo Tab M10 Wifi+Sim Kart 10.1 Tablet 1,749 TL, Corsair Carbon Stereo Oyuncu Kulaklığı 349 TL, Asus 300 Mbps VDSL2 Modem 549 TL,

6.5 inç ekranlı, 6 GB ram, 128 GB dahili hafızalı son teknoloji Oneplus Nord 10 Black Cep Telefonu 3999 TL, 128 GB hafızalı 6 GB Ram kapasiteli 6.5 inç ekranlı Samsung Galaxy S20 Cloud Navy Cep Telefonu 7799 TL, 6000 mAh bataryalı 128 GB hafıza, 4 GB ram ile Xiaomi Redmi 9T Carbon Gray Cep Telefonu 3599 TL,

26 Ocak 2022 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda ayrıca kış ayına özel tekstil ve giyim ürünleri, beyaz eşya, elektronik, örgü malzemeleri ve mobilya grubunda birçok ürün indirimli olarak satılacak.

ŞOK aktüel kataloğunun Beyaz Eşya grubunda Finlux BM 3103 Bulaşık Makinesi 3,149 TL, Altus 6 KG Çamaşır Makinesi 3,099 TL, HOOVER markası ile 2 yıl garantili 10 yıl motor garantili 9 KG çamaşır yıkma, 5 KG kurutma kapasiteli Hoover HDQ 4119 Kurutmalı Çamaşır Makinesi 7,599 TL, LED göstergeli, 9 programlı, Wi-fi ve Bluetooth özelliği ile Hoover HF 9 Programlı Bulaşık Makinesi 5149 TL, Hoover HLE C10DG 10 KG Çamaşır Kurutma Makinesi 4049 TL,

26 Ocak ŞOK kataloğunun devamında beyaz ve ceviz renkte Evdemo Eti Z Kitaplık 369 TL, Evdemo Metal Orta Sehpa 329 TL, Evdemo Atlantik TV Ünitesi Sonomo 469 TL, Evdemo Linda Açık Dolap Portmanto Vestiyer 479 TL, Silinebilir soho dokuma kumaşlı Evdemo Asude Köşe Takımı 1349 TL fiyatla yer alıyor.

ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda Şardonlu Çift Kişilik Çok Amaçlı Lüks Yatak Örtüsü 129 TL, Kadın Soft Pijama Takımı 79,90 TL, Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 34,95 TL, Pamuklu Çift Kişilik Battaniye 34,95 TL, 2'li Kadın Bato Slip 17,95 TL, Kadın Peluş Çorap 12,95 TL, Kadın Polar Sabahlık 69,90 TL ve Kadın Bere Boyunluk Seti 39,95 TL fiyatla satışa sunulacak.

Ayrıca Örgü Ürünleri grubunda harika fırsat ürünleri özellikle kadın müşterileri sevindirecek. Silikon 5'li Saplı Tığ Seti 24,95 TL, Örgü Aparat Seti 11,95 TL, Çelik Misinalı Şiş 3,99 TL, Örgü 2'li Şiş Seti 3,99 TL, Degrade Kalın Akrilik Yumak 17,95 TL, Degrade Akrilik Yumak 17,95 TL, Büyük Boy Amigurimi Kiti 34,95 TL, Akrilik 100 gram Yumak 12,95 TL, Ebruli Yumak 14,95 TL'den ŞOK raflarında yerini alacak.

ŞOK'ta bu hafta yapacağınız 25 TL üstü alışverişlerinizde 15'li Finish Quantum Max Active Blue için 38,90 TL yerine 23 TL fiyat sunulacak.

BİM 25 Ocak 2022 aktüel ürünler kataloğu!