BİM'de bu hafta Salı neler var? BİM 25 Ocak 2022 aktüel ürünler kataloğu

23 Ocak 2022 Pazar 16:11 - Güncelleme: 23 Ocak 2022 Pazar 16:11

BİM 25 Ocak 2022 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta Salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda tuvalet kağıdı ve kağıt havlu fiyatlarındaki indirim dikkat çekiyor. BİM aktüel ürünler broşüründe bu hafta kişisel bakım kapsamındaki ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta neler gelecek? BİM'de bu hafta Salı gününden itibaren geçerli olacak kampanyada Haftanın Önerileri etiketi ile parfüm çeşitlerinde indirimler var. İşte BİM Salı kataloğunda yer alan haftanın aktüel ürünleri

BİM 25 OCAK 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu salı Kişisel bakım, temizlik ve hijyen ürünleri, kahvaltılık ve atıştırmalıklar grubunda birçok ürün uygun fiyattan satışa sunulacak. 25 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu içinde büyük indirimler ve kampanya avantajları müşteriye sunulacak. İşte bu hafta Salı gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'de bu Salı haftanın önerileri etiketiyle birçok kahvaltılık ürün indirimli olarak raflarda yerini alacak.

BİM 25 Ocak 2022 aktüel ürünler kataloğundaki gıda ürünleri grubunda; Dost 500 gr Tuzsuz Topak Tereyağı 39,90 TL, Dost 2 Kg Bidon Yoğurt 18,90 TL, Aknaz 250 gr Gurme İzmir Tulum Peyniri 19,90 TL, Dost Plus 1 Litre Multivitamin Süt 9,90 TL, Aknaz 2000 gr Tam Yağlı Tost Peyniri 89,90 TL, Kerem 200 gr Ballı Kaymak 16,90 TL,

İnci 600 gr Kuru Sele Siyah Zeytin 24,90 TL, Hünnap 640 gr Keçiboynuzu Özü 26,90 TL, Başyazıcı 250 gr Dana Macar Salam 19,90 TL, Erpiliç 500 gr Piliç Parmak Köfte 18,90 TL, Aytaç 190 gr Dana Uzun Sosis 13,90 TL, Aytaç 225 gr Fıstıklı Hindi Baton Salam 9,90 TL, Polonez 110 gr Hindi Parça Etli Salam 8,50 TL, Polonez 150 gr Piliç Füme 9,90 TL, Danet 400 gr Dana Evlik Sucuk 37,90 TL, Danet 70 gr Dana Füme Kaburga 12,90 TL'den satışa sunulacak.

BİM'de bu hafta dondurulmuş hazır gıda ürünleri sırasıyla şöyle; Feast 1 Kg Gurme Churros Patates 22,50 TL, Feast San Sebastian 500 gr Cheesecake 29,90 TL, Superfresh 2×125 gr Pizza Tost 12,90 TL, Superfresh 450 gr Patates Kroket 8,50 TL, Ma Sante 650 gr Bal Kabaklı Cevizli Tahinli Pasta 29,90 TL, Nestle 700 gr Tam Tahıl ve Pirinç Gevreği 17,90 TL, Danette 4×70 gr İkilim Puding 5,90 TL,

BİM'de ayrıca Kişisel bakım, temizlik ve hijyen ürünleri grubunda indirimli ürünler satılacak.

BİM aktüel ürünler kataloğunun ikinci sayfasında yer alan fırsat ürünleri ise; Ledolet Uzaktan Kumandalı RGB Şerit Led 59,90 TL, Shela 100 ml Vücut Parfümü ve 50 ml El Kremi 16,90 TL, Shela-Capitol 70 ml Bay Bayan Parfüm 24,90 TL, Garnier 50 ml Jel Yüz Bakım Kremi 28,90 TL, Claderm 100 ml Kil Maskesi 19,90 TL,

Garnier 50 ml Kayısılı Peeling 26,90 TL, Mara 125 ml Kolay Manikür 19,90 TL, Golden Rose Dudak Koruyucu 13,50 TL, Fa 2×150 ml Deodorant 24,90 TL, Gliss 150 ml Saç Bakım Sütü 24,90 TL,

BİM'de bu hafta aktüel ürünler kataloğunun Kişisel Bakım ürünleri devamında; Dushy 1000 ml Duş Jeli 14,50 TL, Işıl 500 ml Sıvı Sabun 8,50 TL, Urban 150 ml Durulanmayan Saç Bakım Kremi 24,90 TL, Urban 200 ml Sıvı Saç Kremi 24,90 TL,

BİM 25 Ocak 2022 aktüel ürünler kataloğunda; Urban 250 ml Saç Bakım Kremi 24,90 TL, Urban 250 ml Saç Bakım Şampuanı 24,90 TL, Naturalove Mandal Toka 14,90 TL, Naturalove Yan Toka 9,90 TL, Esda Store Kolay Tarama Tarağı 14,90 TL, Protex 15'li Büzgülü Çöp Torbası 12,50 TL, Pofu 4'lü Kağıt Havlu 9,90 TL, Pofu 8'li Tuvalet Kağıdı 12,50 TL'den yer almış durumda.

ŞOK 22 Ocak 2022 aktüel ürünler kataloğu