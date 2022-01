BİM'de bu hafta cuma neler var? BİM 28 Ocak 2022 aktüel ürünler kataloğu

26 Ocak 2022 Çarşamba 12:10 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 12:10

BİM'de bu hafta Cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 28 Ocak 2022 aktüel ürünler kataloğunda yün yorgan ve yastık, nevresim takımı ve elektrikli ısıtıcı dikkat çekiyor. BİM aktüel ürünlerde bu hafta elektrikli ev aletleri, züccaciye, Tekstil, giyim ürünleri ve oyuncaklar gibi çeşitli ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta neler gelecek? BİM'de bu hafta cuma günü satılacak olan Kumtel Dikey Isıtıcı 399 TL fiyatıyla en çok dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. İşte BİM aktüel kataloğunda yer alan haftanın fırsat ürünleri

BİM 28 OCAK 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu Cuma; V-Fit Voit Manyetik Eliptik Bisiklet 2,299 TL ve çok daha fazlası ygun fiyattan BİM'de yerini alacak. İşte bu hafta Cuma gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'de bu Cuma elektronik, mobilya, züccaciye, tuhafiye ve tekstil ürünleri indirimli olarak raflarda yerini alacak.

BİM 28 Ocak 2022 kataloğunun ilk sayfasında; Ankastre Ocak ve fırından oluşan Kumtel Siyah Cam Ankastre Set 2299 TL fiyatıyla alıcı bekliyor. Ayrıca Soğuk havalarda büyük ihtiyaç duyulan 2 kademeli güç seçenekli, termostatlı ısı kontrol sistemli Kumtel Dikey Isıtıcı 399 TL fiyatıyla cuma günü BİM'de yerini alacak.

BİM aktüel ürünler kataloğunun öne çıkan elektronik ürünleri başında; 4 çekirdek işlemcili, tek kumanda, mouse ve klavye kullanma özellikli Woon 49″ Full HD Smart LED TV 4,499 TL'den satılacak. Ayrıca Schwartz Dönen Başlıklı Diş Fırçası 99,90 TL fiyatıyla alıcıya sunulacak.

BİM'de bu hafta küçük ev aletleri kapsamında satılacak olan elektrikli ürünlerin devamında ChefsPro Blender Set 229 TL, Fakir markası ile 2 yıl garantili çift cidarlı paslanmaz çelik termos bardaklı, kolay çıkan ve yıkanabilir filtreli, 3 saate kadar sıcak tutma özelliği ile Termoslu Filtre Kahve Makinesi 279 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.

BİM'de bu hafta cuma günü Züccaciye ve mutfak eşyaları kapsamında; Chef's Pro Derin Tencere 99,90 TL, Chef's Pro Tava 69,90 TL, Chef's Pro Wok Tava 69,90 TL, Kapaklı Borcam 29,90 TL, Borcam Cam Kapaklı Tencere 39,90 TL, Paşabahçe Aura 12 Parça Çay Seti 39,90 TL, LAV Fiesta 3'lü Sunum Bardağı 27,50 TL, Paşabahçe Metal Kapaklı Yağlık ve Sirkelik 16,90 TL, İkili Süzgeç 17,50 TL, LAV Derin Servis Kasesi 4,90 TL, Şekilli Kesme Tablası 17,50 TL, Luminarc Kase 5,90 TL, Rakle Dekorlu Meşrubat Bardağı 12,50 TL,

Paşabahçe Azur Şeffaf Kapaklı Sürahi 19,90 TL, LAV Şekerlik 14,90 TL, Paşabahçe 6'lı Kase 24,90 TL, Paşabahçe Bölmeli Saklama Kabı 17,50 TL, Rakle Renkli 3'lü Meşrubat Bardağı 27,50 TL, Naturalove Bıçak Bileyicili Bambu Kesme Tahtası 99,90 TL, Dik Sepet Buzdolabı Organizeri 12,50 TL, Çok Amaçlı Kirli Sepeti 59,90 TL, Çöp Kovası 16,90 TL, Su Kovası 29,90 TL, Şeffaf Sepet Buzdolabı Organizeri 17,50 TL, Şeffaf Büyük Saklama Kutusu 39,90 TL gibi fiyatlarla raflarda yerini alacak.

BİM 28 Ocak 2022 aktüel ürünler kataloğunda ev tekstili kapsamındaki ürünlerde; Çift Kişilik Nevresim Takımı 189 TL, Tek Kişilik Nevresim Takımı 149 TL, VIA Dante Çift Kişilik Yün Yorgan 229 TL, VIA Dante Tek Kişilik Yün Yorgan 179 TL, VIA Dante Yün Yastık 99,90 TL, Lüks Peluş Yolluk 89,90 TL, Lüks Peluş Halı 159 TL,

Çift Kişilik Fitted Çarşaf 34,90 TL, Tek Kişilik Fitted Çarşaf 29,90 TL, Püsküllü Koltuk Örtüsü 34,90 TL, Peluş Banyo Paspas Seti 89,90 TL, Kapitone Yastık 54,90 TL, Yastık Alezi 2'li Takım 32,50 TL, Dantelli Masa Örtüsü 29,90 TL, Tek Kişilik Kapitoneli Yastık Alezi 49,90 TL, Çift Kişilik Kapitoneli Yastık Alezi 69,90 TL, Kadın Termal Tayt 22,90 TL fiyatla raflarda yerini alacak.

BİM'de bu hafta cuma günü çocuklar için eğitici ve öğretici oyuncaklarda çeşitli ürünler satışa sunulacak. Oyuncaklar arasında; Toka Atan Yarış Pisti 99,90 TL, Baby Alive Gün Işığı Bebeğim 99,90 TL, Karma Bulaşık Seti ile Temizlik Seti 2,50 TL, Oyuncak Kamyon ve Dozer 27,50 TL,

Böcek Arabalar 6,50 TL, Küçük Prensesin Oyun Evi 99,90 TL, Oyuncak Bebek ve Scooter 59,90 TL, Oyuncak Karma Pizza ve Hamburger Tava 29,90 TL, Oyun Hamuru Kovası 17,90 TL, İpucu Peşinde Serisi 7,50 TL, Oyuncak Evcil Hayvan Seti 39,90 TL fiyatıyla raflarda yerini alacak.

