A101'de bu hafta neler var? A101 28 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğu!

A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101'de bu hafta için hazırlanan indirimli ürünlerde züccaciye ve mutfak ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler öne çıkıyor. Nisan ayının son kataloğunu yayınlayan A101 aktüel ürünlerde bu hafta Krep tavası, dik süpürge, midi fırın ve Motosiklet en çok dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. İşte A101 28 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101'in perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Kadınlar Günü için hazırlanan tekstil, züccaciye, mobilya ve elektronik ürünleri geniş yer kaplıyor.

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta yine kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. A101'de bu hafta; Motosiklet, Televizyon, No-Frost Buzdolabı, Çamaşır Makinesi, Mekanik Silindirik Termosifon, 3 Çekmeceki Derin Dondurucu, 2 Kapaklı Sürgülü Dolap gibi ürünler indirimli olarak satışa sunulacak.

A101 28 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğunda yer alan elektronik ürünlerin başında; Toshiba 55″ Ultra HD Smart Tv 6.599 TL olarak ekleniyor. Bir diğer üründe Toshiba 43″ Full HD Smart Tv 4.499 TL'den sizlerle olurken son TV ürünü için HI-LEVEL 43″ Full HD Android Smart Led Tv 3.499 TL ve Reeder P13 Blue Max Lite 2022 Cep Telefonu 1.699 TL fiyatla geliyor.

A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta muhteşem büyüklükte ve kalitede televizyonlar satışa sunulacak. Bu ürünlerin başında ise Toshıba 55″Ultra HD Smart TV 6599 TL, Netflix ve Youtube platformlarına sahip olan 4K Ultra HD smart özelliği ve dahili wifi ve bluetoothlu akıllı kumandası olan Toshıba 43″ Full HD Smart TV 4499 TL, Dahili wifi, dahili uydu alıcılı, kablosuz görüntü aktarma, smart özellikli, Sunny tarafından garantili Hı-Level 43″ HD Android Smart Led Tv 3499 TL fiyatla alıcı bekliyor.

A101'de Bu Hafta Beyaz Eşya grubunda 4 adet ürün yer alıyor. SEG No-Frost Buzdolabı 5.199 TL, SEG 5 Kg Çamaşır Makinesi 2.699 TL, SEG Mekanik Silindirik Termosifon 1.699 TL, Çift kapılı,451 litre net hacimli Flavel 3 Çekmeceki Derin Dondurucu 1.699 TL'den satışa sunulacak.

A101 aktüel ürünler kataloğundaki elektronik aletlerin devamıda; Yüz tanıma ve parmak izi okuyucu, 6.5 inç ekran, 2 GB Ram ve 32 GB dahili hafızaya sahip olan Reeder P13 Blue Max Lite 2022 Cep Telefonu 1699 TL, Piranha Bluetooth Hoparlör 129 TL, Piranha Duvar Şarjı 39,95 TL, Piranha Kulak İçi Kulaklık 17,95 TL, Honor Choice True Wireless Earbuds 379 TL, SanDisk 32 GB USB Bellek 54,95 TL, Philips Powerbank 10.000 mAh 129 TL, Philips MFI Lisanslı IOS Şarj Kablosu 69,95 TL, GoSmart TWS Bluetooth Kulaklık 69,95 TL olarak raflarda yerini alacak.

A101 aktüel ürünler kataloğunun elektronik ev aletleri grubunda; Singer Brilliance Dikiş Makinesi 1.999 TL, Homend Pottoman Türk Kahvesi Makinesi 499 TL, Arzum Mistost Tost Makinesi 439 TL, Arzum Starblend Multi Blender Set 479 TL, Beliva Midi Fırın 539 TL, Fantom Carbon Dik Süpürge 399 TL, Kiwi Şarjlı Süpürge 269 TL'den satışa sunulacak.

Kişisel bakım kapsamındaki elektronik ürünlerde ise; Flavel Dijital Baskül 119 TL, Aprilla Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 99,95 TL, Aprilla Ayak Bakım Törpüsü 59,95 TL olacak.

A101 Aldın Aldın kataloğunun içerisinde Züccaciye ve Mutfak Ürünleri grubunda yeralan fırsatlar ise; Lisanslı Bardak 12,95 TL, Paşabahçe Patisserie Servis Tabağı 19,95 TL, Paşabahçe 6'lı Çay Bardağı 24,95 TL, Paşabahçe Plastik Kapaklı Borcam 45 TL, Kaçrola Sütlük 49,95 TL, Erzak Kabı Çeşitleri 19,95 TL, Berry Erzak Kabı 13,95 TL, Renkli 12'li Baharat ve Erzak Küreği 8,95 TL, Rooc 6'lı Meyve Bıçağı Seti 29,50 TL, Mask Doldurulabilir Mutfak Çakmağı 11,95 TL, Ahşap Mutfak Gereçleri 7,95 TL,

Luminarc Opal Fırın Kabı 65 TL, Luminarc Pizza Tabağı 32 cm 24,95 TL, Luminarc Opal Kase 27 cm 24,95 TL, Luminarc Opal Servis Tabağı 24,95 TL ve Luminarc Tabak Çeşitleri 12,50 TL, Züccaciye ürünlerinde Desenli Termos Çeşitleri 49,95 TL, Sinbo French Press 420 cc 22,50 TL, Tulu Porselen Fincan Takımı 4 Parça 35 TL, Tulu Porselen Pasta Tabağı 19 cm 9,95 TL ve Tulu Porselen El Yapımı Kase 8,50 TL, Mantar Kapaklı Yağlık / Sirkelik 2'li 26,50 TL, Kulplu Cam Yağlık 1 Litre 7,95 TL Paşabahçe Plastik Kapaklı Borcam 1950 cc 45 TL, Kaçrola Sütlük 1,6 Litre 49,95 TL, Dolap İçi Düzenleyici Raf 17,50 TL ve Erzak Kabı Çeşitleri 4,25 Litre 19,95 TL fiyatla satılacak.

A101'de Elektrikli El Aletleri ve tamirat cihazları da satışa sunulacak. Piranha Akıllı Drone 499,95 TL, Piranha Benzinli Ağaç Kesme Motoru 799 TL, Piranha Şarjlı Çivi ve Zımba Makinesi 249,95 TL, Piranha Avuç Taşlama 249,95 TL, Piranha Dekupaj Testere 239,95 TL, Piranha Katlanır Şarjlı Vidalama 99,95 TL, Piranha Akım Korumalı 8 Prizli 3 USB'li Uzatma Kablosu 159,95 TL, Piranha Silikon Tabancası 49,95 TL, Piranha Mıknatıslı El Aleti Tutucu 69,95 TL,

A101'de bu hafta havaların ısınmasıyla birlikte piknik ve kamp malzemeleri satılıyor.

Pavillo Dome İki Kişilik Kamp Çadırı 249,95 TL, Mermer Desenli Masa Sandalye Seti 399 TL, Katlanabilir Alüminyum Masa-Tabure Seti 399 TL, Katlanabilir Kamp Sandalyesi 79,95 TL, Ahşap Kollu Plaj 7 Piknik Sandalyesi 79,95 TL, Kamp Taburesi 34,95 TL, Armut Koltuk 139,95 TL, Polyester Hamak 99,95 TL, Seyyar Ayaklı Mangal 89,95 TL, Turbo Kamp Ocağı 57,95 TL, olarak raflarda yerini alacak.

A101'nin Tekstil ve Giyim grubunda yer alan fırsat ürünleride ise; Brillant Çift Kişilik Baskılı Pike 69,95 TL, Brillant Tek Kişilik Baskılı Pike 59,95 TL, Kurdelalı Baskılı Mutfak Peçetesi 7,95 TL, Kurulama Bezi 2'li 9,95 TL, Bayan Ayakkabı Saklama Kutusu 15,95 TL, Bay Ayakkabı Saklama Kutusu 19,95 TL, Roll-Up 3'lü Seyahat Seti 17,95 TL, Juno Bay Bayan Terlik Çeşitleri 39,95 TL, Juno Bayan Kalın Taban Terlik 49,95 TL, Juno Bayan Terlik Çeşitleri 37,95 TL, DoReMi Fit 15 Bayan Desenli Külotlu Çorap 12,95 TL, DoReMi Fit Bayan Desenli Diz Altı Çorap 5,95 TL, Silk&Blue Bayan Kalın Askılı Atlet 29,95 TL, Silk&Blue 2'li Bayan Dikişsiz Slip 24,95 TL fiyattan yer alıyor.

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