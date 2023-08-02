A101'de bu hafta neler var? A101 3 Ağustos 2023 aktüel ürünler kataloğu

A101 3 Ağustos 2023 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 kataloğunda bu hafta; Televizyon, beyaz eşya, elektronik ev aletleri, Barbie konseptli ürünler ve züccaciye grubunda çeşit çeşit fırsat ürünü yer alıyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünler yer alıyor. A101'de bu hafta; Tekli Katlanır Yataklı Koltuk 3090 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Peki A101'de bu hafta başka neler var? İşte A101 3 Ağustos 2023 aktüel ürünler kataloğu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101'in 3 Ağustos Perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler satışa sunuldu. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Televizyon, Kahve ve Süt Köpürtücü, Elektrikli Moped, Çekmece Düzenleyici, Barbie Karakter Lisanslı pike-çarşaf seti, Pijama Takım, Döküm Tencere, kulaklık ve pencere sinekliği gibi ürünlerde sürpriz indirimler var.

A101'de bu hafta; Elektronik ve Teknoloji Ürünleri, Beyaz Eşya ve Elektrikli Ev Aletleri, Elektrikli Moped, Katlanır Bisiklet, Ev Eşyaları, Tekstil ve Giyim, Züccaciye ve Mutfak ürünleri, ile Temel ihtiyaç grubunda ürünler indirimli olarak satılacak.

A101 Aldın Aldın etiketi ile hazırlanmış olan kataloğun ilk sayfasında 4 farklı fiyat ve boyutta televizyon yer alıyor. Bu ürünler; 4K Ultra HD dahili uydu alıcılı, 3 yıl Vestel servis garantili Toshiba 58″ Ultra HD Android TV 12999 TL, Toshiba 55″ Ultra HD Android Smart TV 8399 TL, Dolby Vision, ekran yansıtma özellikli Phılıps 50″ UHD Smart Led TV 11499 TL, Kablosuz görüntü aktarma, 4 çekirdekli işlemci, 1 GB Ram ve 8 GB dahili hafızalı 4K Ultra HD dahili uydu alıcılı Onvo 50″ Ultra HD Android Smart Led TV 8399 TL'den satışa sunulacak.

Aktüel Kataloğunun ilk sayfa detayında bu haftada bizleri Teknoloji grubunda harika ürünler karşılıyor. Bu fırsat ürünlerinin ilk sırasında; Parmak izi okuyucu ve yüz tanıma sistemli 8 GB Ram ve 128 GB Dahili hafızalı Reeder S19 Max Pro S Cep Telefonu 5799 TL, WD 2 TB Harici Hard Disk 1499 TL, Piranha Bluetooth Spor Kulaklık 109 TL, Piranha Bluetooth Kulaklık 109 TL, Piranha Bluetooth Klavye 239 TL, Mercusys Kablosuz Ağ Genişletici 269 TL olarak yer alıyor.

A101 kataloğunda yer alan elektronik ürünlerin devamında; Xiaomi Air Fryer Yağsız Fritöz 4499 TL, Fantom Carbon Dik Süpürge 799 TL, Flavel Çay Makinesi 749 TL, Flavel Türk Kahvesi Makinesi 699 TL, Kiwi Su Isıtıcı 189 TL, Aprilla Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 169 TL, Arzum Peta Seramik Tabanlı Ütü 549 TL, Arzum Violet Epilasyon Aleti 329 TL'den satılacak.

Beyaz Eşya grubunda ise 15 program ve 15 dahika hızlı yıkama özellikli 1000 devirli 9 KG çamaşır yıkama kapasiteli SEG Çamaşır Makinesi 7699 TL, Çocuk kilidi su taşma emniyeti, 4 programlı, zaman erteleme, 12 kişilik bulaşık yıkama kapasiteli SEG Bulaşık Makinesi 6399 TL, Çift kapılı SEG No-Frost Buzdolabı 10599 TL, SEG Mekanik Silindirik Termosifon 3299 TL fiyattan sipariş bekliyor olacak.

A101 aktüel ürünler kataloğunda; Katlanabilir Bisiklet 3790 TL, Fitilli 2 Parça Klozet Takımı 145 TL, Volta VS1 İki Tekerlekli Elektrikli Moped 22990 TL, Tekli Katlanır Yataklı Koltuk 3090 TL, Mermer Desenli Yer Sofrası 199 TL, Mermer Desenli Katlanabilir Masa 359 TL, Hamur Leğeni 34,90 TL, Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 109 TL, Eşya Kutusu 49,90 TL, Keçe Tabanlı Kirli Sepeti 99,90 TL, Keçe Çekmece Düzenleyici 4'lü 99,90 TL, Kanatlı Kurutmalık 229 TL, Katlanabilir İzolasyonlu Kamp Çantası 349 TL, Magnetli Kapı Sinekliği 59,90 TL, Pencere Sinekliği 29,90 TL'den A101 market şubelerinden siparişle satın alınabilecek.

A101'de bu hafta bizleri çok sayıda mutfak ürünü karşılıyor. Hascevher Bianca Derin Tencere 299 TL, Hascevher Bianca Karnıyarık Tencere 299 TL, Hascevher Bianca Tava 199 TL, LAVA Döküm Sahan 319 TL, LAVA Döküm Tencere 899 TL, Brita Aluna XL Filtreli Sürahi 329 TL, Brita Maxtra + Yedek 2'li Filtre 179 TL, Motivasyon 2'li Matara 149 TL, Çelik Termos 1,8 Litre 599 TL, Kahve ve Süt Köpürtücü 39,90 TL, Silikon Saplı Ahşap Servis Gereçleri 14,50 TL, Rooc Çok Amaçlı Mutfak Makası 27,50 TL, Rooc Teflon Kaplama Çok Amaçlı Bıçak 19,90 TL olarak satışa sunulacak.

A101'de bu hafta Züccaciye ve Mutfak grubundaki ürünler bu kadarla kalmıyor. Manuel Kollu Rende 159 TL, Seramik Sufle Kabı 9,90 TL, Paşabahçe Chroma 2'li Kulplu Bardak 37,50 TL, Ayaklı Kapaklı Servis Tabağı 99,90 TL, Manuel Doğrayıcı 79,90 TL, Keramika Renkli Kupa 24,90 TL, Keramika Renkli Kase 27,50 TL, LAV Kapaklı Cam Kavanoz 12,50 TL, LAV Kapaklı Cam Kavanoz 9,90 TL, Kavanoz Kapağı 1,25 TL, Buzdolabı Organizeri 18,50 TL, Hazneli Sabunluk 14,90 TL, Turşuluk ve Zeytinlik 22,50 TL, Deco Trend Saklama Kabı 24,90 TL, Masal Saklama Kabı 9,50 TL, Mini 4'lü Saklama Kabı 19,90 TL, Saklama Kabı 3'lü Takım 22,50 TL, Masal Kase 9,50 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor.

A101 3 Ağustos 2023 aktüel ürünler kataloğunun Tekstil ve Giyim ürünleri kapsamında; Barbie Karakter Lisanslı Tek Kişilik Çarşaf Seti 159 TL, Barbie Karakter Lisanslı Tek Kişilik Pike 159 TL, Barbie Karakter Lisanslı Kırlent 64,90 TL, Barbie Oyuncak Balerin Bebek 89,90 TL, Barbie Oyuncak Metal Kumbara 19,90 TL, Oyuncak Barbie Dev Buzdolabı 399 TL,

Silk&Blue Bayan İp Askılı Şortlu Pijama Takımı 129 TL, Silk&Blue Bayan Saçaklı Düğmeli Yarım Kollu Pijama Takımı 129 TL, Silk&Blue Bay Bayan 3'lü Patik Çorap 24,90 TL, Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 69,90 TL, Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 89,90 TL, Mega Boy Hurç 49,90 TL, Büyük Boy Hurç 39,90 TL, Küçük Boy Hurç 29,90 TL olacak.

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