A101'de bu hafta neler var? A101 5 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu!

2 Ağustos 2021 Pazartesi 16:43 - Güncelleme: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 16:43

A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Her perşembe birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden A101 marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünleri belli oldu. A101 aktüel ürünlerde bu hafta; Büro Tipi Buzdolabı, 7 Kg Çamaşır Makinesi, Reeder P13 Blue cep Telefonu, Samsung Mikrodalga Fırın, Şarjlı Dik Süpürge ve Blender Seti uygun fiyatlarıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. İşte A101 5 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA...

A101'in perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta elektronik ürünlerden tekstile, züccaciyeden beyaz eşyaya, mobilyadan dekorasyona kadar bir çok ürün yer alıyor.

A101'de bu hafta; Flavel Büro Tipi Buzdolabı, SEG 7 Kg Çamaşır Makinesi, Piranha Full HD Aksiyon Kamerası, Piranha Oto Teyp, Piranha Araç Altı Uzaktan Kumandalı Neon Led, Piranha Araç İçi 220V Dönüştürücü, Piranha Oto Sökülebilir Jant Boyası ve Yüzey Kaplama, Samsung Mikrodalga Fırın, Deerma VC25 Şarjlı Dik Süpürge, Singer Dikiş Makinesi, 4 Raflı Çok Amaçlı Dolap, Oyuncak Aktivite Masası, Arzum Nuvo Saç Düzleştirici ve Arzum Steampro Seramik Tabanlı Ütü uygun fiyatla satışa sunulacak.

A101 aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında müşterileri elektronik ürünler karşılıyor.

Elektronik ürünlerde; Samsung 40N5000 FullHD TV 2699 TL, FullHD kalitede video çekebilen, su geçirmez kılıfa sahip Piranha Aksiyon Kamerası 149 TL, Android işletim sistemli Axen 50″ Ultra HD Android Smart Led TV 3399 TL, Reeder P13 Blue Cep Telefonu 1299 TL,

A101de bu hafta geçerli olacak 5 Ağustos A101 aktüel kataloğunda yer alan beyaz eşya kategorisinde ise 7kg yıkama kapasiteli, zaman erteleme, 15 program gibi özelliklere sahip SEG Çamaşır Makinesi 1699 TL, Kapı yönü değiştirilebilen Flavel Büro Tipi Buzdolabı 849 TL ve Samsung Mikrodalga Fırın 639 TL'den satışa sunulacak.

A101 aktüel ürünler kataloğunda ayrıca; Aprilla Bluetooth Akıllı Banyo Baskülü 99,95 TL, Schafer Chef Mix Mega Blender Seti 299 TL, Arzum Choppy Doğrayıcı 179 TL, Arzum Nuvo Saç Düzleştirici 149 TL, Arzum Seramik Tabanlı Ütü 219 TL, Kablosuz çalışma özelliği ile Deerma Şarjlı Dik Süpürge 699 TL ve Singer Dikiş Makinesi 649 TL fiyatıyla müşterinin alımına sunulacak.

A101 5 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğunun 2 sayfasında ise çok sayıda oto aksesuarı yer alıyor. Bu ürünler arasında Araç İçi 220v Dönüştürücü, Araç Tipi El Süpürgesi, Dijital Hava Kompresörü, Oto Teyp, Araç İçi Yol Kayıt ve Park Kamerası,

Mıknatıslı Telefon Tutucu, Lastik Tamir Kiti, Bluetooth Kulaklık, Hasır Oto Minderi, Oto Ön Cam Güneşlik ve Araç İçi Şişme Yatak gibi ürünler yer alıyor.

Ayrıca otomobil severlerin hoşuna gidecek türden çok sayıda aydınlatma ürünü de bulunuyor. Piranha Araç Altı Uzaktan Kumandalı Neon LED 99,95 TL, Piranha Araç İçi Ambiyans LED Aydınlatma 59,95 TL, Piranha LED Işıklı Lastik Sibop Kapağı 16,95 TL, Piranha Animasyonlu Bagaj Altı Kayar LED 59,95 TL'den araç sahiplerinin beğenisine sunulacak.

A101 5 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğundaki mobilya kapsamındaki ürünlerde; 4 Raflı Çok Amaçlı Dolap 219,95 TL ve 170cm yüksekliğinde 5 Raflı Kitaplık 119,95 TL fiyatıyla isteyen müşterilere satılacak.

A101'de bu hafta da çok sayıda züccaciye ürünü bulunuyor. Mermer Desenli Sunum Tabakları 7,50 TL. Rooc 6'lı Meyve Bıçağı 14,95 TL. Ahşap Mutfak Gereçleri 6,95 TL. Tek Fiyat Plastik Ürünler 4,95 TL. Borcam Plastik Kapaklı Kare Borcam 34,95 TL. Lav Kapaklı Şişe 12,95 TL. Lav 12 Parça Çay Seti 47,95 TL. Farklı desenlerde Kahve Bardağı 2,95 TL.

Borosilikat Cam Cezve 14,95 TL. Ayaklı Kapaklı Cam Servis Tabağı 29,95 TL. Karma Cam Ürünler 2 TL. Bulaşık makinesinde yıkanabilen Seramik Mama Tabağı 9,95 TL. Lisanslı Bardak 4,95 TL. Keramika Çift Renk Çerezlik 4,95 TL. Kulplu Desenli Yağlık 8,50 TL.