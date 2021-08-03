BİM'de bu hafta neler var? BİM 6 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı

3 Ağustos 2021 Salı 14:58 - Güncelleme: 3 Ağustos 2021 Salı 14:58

BİM'de bu hafta için hazırlanan aktüel ürünlerde yine birbirinden uygun fırsatlar var. BİM'e bu hafta Ağustos ayının ilk Cuma kataloğu ile gelecek ürünler belli oldu. BİM aktüel ürünler broşüründe bu hafta züccaciye, elektronik ve dekoratif ürünler yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta neler gelecek? BİM'de bu satışa sunulacak olan ürünler arasında; Elektrikli Süpürge, Filtre Kahve Makinesi, 8 Bölmeli Dolap, 18 Parça Röfyeli Porselen Yemek Takımı, Erişte ve Makarna Makinesi uygun fiyattan satılacak. İşte 6 Ağustos 2021 BİM aktüel kataloğu.

BİM 6 AĞUSTOS 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER

İşte bu hafta Ağustos'un 6'sı ile ile 12'si arasında geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'de bu hafta için yayınlanan aktüel ürünler kataloğunda Dijitsu 40" Full HD Uydu Alıcılı Televizyon, Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge, Katlanır Kamp Sandalyesi, Paşabahçe Gravürlü Kavanoz, Chef's Wok Tava, Fakir Fincanlı Filtre Kahve Makinesi, Silikon Bambu Saplı Mutfak Aletleri ve 2 Bölmeli Kaşıklık uygun fiyattan satışa sunulacak.

BİM 6 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğunda; Fakir Fincanlı Filtre Kahve Makinesi 169 TL, Erişte ve Makarna Makinesi 139 TL, Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 579 TL, Dijital Mutfak Tartısı 29,90 TL, 4 yıl garantili Chef's Pro Blender Seti 189 TL fiyatla yer alıyor.

BİM aktüel ürünler kataloğunda elektronik ürünler arasında; Dijitsu FullHD Televizyon 1899 TL, Sivrisinek, kara sinek ve uçan böcekleri UV LED ışığıyla kendisine çeken Schwartz Büyük Haşere Öldürücü 119 TL, Schwartz Saç Kesme Makinesi 99,90 TL, 3 kademeli hız ayarı ile sessiz çalışabilen, USB ile şarj edilebilir Starcom Mini El Fanı 22,90 TL fiyatıyla yer alacak.

BİM 23 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğunun devamında çok sayıda giyim malzemesi olduğunu görüyoruz.

BİM'in Cuma günü satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğundaki ürünler arasında yer alan; 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap, Kütahya Porselen 18 Parça Röfyeli Porselen Yemek Takımı, Kapı Arkası Askılık, Vantuzlu Banyo Paspası, Erkek Çocuk Şortlu Takım ve Kadın Taşlı Lüks Terlik gibi aktüel ürünler de uygun fiyatlarla karşımıza çıkıyor.

BİM'de bu hafta Kadın Çapraz Terlik 16,90 TL, Erkek Spor Terlik 22,90 TL, Kadı Taşlı Lüks Terlik 24,90 TL, KAdın-Erkek Basıc Şapka 9,90 TL, Erkek Şort 19,90 TL, Kadın Desenli Viscon Şort 19,90 TL, 24'lü Dikiş Seti 8,90 TL, Vantuzlu Banyo Paspası 24,90 TL, Karma Mandal 16,90 TL, Casilda Home Kapı Arkası Askılık 19,90 TL, Katlanır Kamp Sandalyesi 59,90 TL'den satılacak.

BİM aktüel ürünler kataloğunda züccaiye grubunda; Chef's 28cm Wok Tava 49,90 TL, Mermer Desenli Karnıyarık Tenceresi 69,90 TL, Kesme Tablası 22,90 TL, Royal 30cm Aşure Tenceresi 119 TL, Paşabahçe Gravürlü Kavanoz 17,90 TL, Chef's 14cm Granit Efektli Sosluk 22,90 TL, Naturalove Gıda Koruma Şemsiyesi 17,90 TL, Lav 6'lı Ayaklı Tatlı Kasesi 29,90 TL, Borcam Kase 19,90 TL,

6 adet servis tabağı, 6 adet çukur tabak ve 6 adet kaseden oluşan toplam 18 parça Kütahya Porselen Rölyefli Porselen Yemek Takımı 119 TL. Silikon Bambu Saplı Mutfak Aletleri 14,90 TL. Cam iç yüzeye sahip Dikdörtgen Tepsi 49,90 TL. Cam Sürahi 13,90 TL. Tek Fİyat Mutfak ve Banyo Ürünleri 3,95 TL fiyatla satılacak.

Bu Cuma Bim'de geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunda miniklere özel çok sayıda ürün bulunuyor.

Farklı modellerde Figürlü Sırt Çantası 19,90 TL. Erkek Çocuk Nakışlı Şapka 14,90 TL. Kız Çocuk Pullu Şapka 14,90 TL. Erkek Çocuk Şortlu Takım 24,90 TL. Kız Çocuk Tayt Tişört Takım 24,90 TL. Çocuk Işıklı Terlik 19,90 TL. Kız Çocuk Nakışlı Elbise 17,90 TL fiyatıyla çocukları sevindirecek cinsten.

BİM'de çocuklar için hazırlanmış aktüel ürünler bu kadarla da kalmıyor. 3'lü Arabalar 24,90 TL, Boyama Kitapları 4,95 TL, Deyim Öyküleri 3,50 TL, Polesie Karma Tek Fiyat Oyuncaklar 9,90 TL, Barbie Prenses Bebek 34,90 TL, Polesie Oyuncak Uçak 14,90 TL ve Kesilebilen Meyve Oyunu 14,90 TL fiyattan satışa sunulacak.

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