BİM 3 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM'de bu hafta neler var?

1 Ağustos 2021 Pazar 16:38 - Güncelleme: 1 Ağustos 2021 Pazar 16:38

BİM'de bu hafta yine birbirinden uygun ürünler yer alıyor. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM markette bu hafta şarküteri reyonunda sürpriz indirimler var. Salı günü satışa sunulacak olan BİM aktüel ürünler broşüründe bu hafta peynir çeşitleri, tereyağı, zeytin, kaşar ve bal indirimli fiyatıyla satışa sunulacak. Peki BİM'e bu hafta neler gelecek? İşte BİM'de Salı aktüel kataloğunun fırsat ürünleri.

BİM 3 AĞUSTOS 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'in bu hafta Salı günü satışa sunulan aktüel ürünler kataloğunda kahvaltılık gıda ürünlerinin yanı sıra içecek kapsamında çeşitli meşrubatlar yer alıyor.

BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulan aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında kahvaltılık ürünler yer alıyor.

BİM'de salı günü satışa sunulacak ürünler arasında Torku Tereyağı, Danet Dana Fermente Evlik Sucuk, İnci Siyah Zeytin ve Balparmak Yayla Çiçek Balı gibi ürünleri görüyoruz.

BİM 3 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğunda; Torku 1kg Tereyağı 57,90 TL. Torku 600gr Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 36,90 TL. İnci 1400gr Mega Kalibre Siyah Zeytin 44,90 TL, Balparmak 850gr Yayla Çiçek Balı 48,90 TL, Danet 400gr Dana Fermente Sucuk 27,90 TL, Danet 70gr Dana Füme Kaburga 9,90 TL, Aytaç 600gr Hindi Baton Salam 15,90 TL, Maret 110gr Hindi Füme 5,90 TL. Aytaç 170gr Piliç Mini Kokteyl Sosis 5,90 TL.

BİM'in Salı günü satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğunda; Activia 480gr Probiyotik Laktozsuz Yoğurt 8,90 TL. Superfresh 450gr Dondurulmuş Patates Kroket 9,90 TL, Ma Sante 500gr Dondurulmuş Karışık Meyveli Dondurma Pasta 22,90 TL, Ekmekcik 10 adet Dondurulmuş Mini Baget Ekmek 6,90 TL. Thai De Choice 250gr Sriracha Sos 12,90 TL. Ballı ve nar seçenekleri ile Torku 500ml Sirke 8,50 TL.

Bim'de bu hafta geçerli olacak 3 Ağustos Bim aktüel kataloğunda çok sayıda peynir çeşidi de müşterilerin karşısına çıkıyor. Bahçıvan 900gr Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 27,50 TL, Bahçıvan 300gr Rende Mozzarella Peyniri 19,90 TL, Bahçıvan Labne Peyniri 14,90 TL. Yemeli 250gr Sepet Peyniri 15,90 TL. Yemeli 250gr Mihaliç Peyniri 15,90 TL, Yemeli 250gr İzmir Tulum Peyniri 15,90 TL fiyatla satışa sunulacak.

BİM'de bu salı içecek çeşitleri içinizi ferahlatacak cinsten. BİM'de bu hafta şeftali, karadut ve karamürver aroma seçenekleri ile Performans 4x250gr Vitaminli İçecek 8,90 TL, Pepsi ve Yedigün 2'li paket 7,90 TL, Avşar Karpuz ve Çilek Aromalı Maden Suyu 7,50 TL.

Bim 3 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğunun diğer sayfasında ise Çilek ve şeftali aromalı 30gr Meyveli İçecek 4,95 TL, Teatone 1 litre Karpuz ve Çilek Aromalı Buzlu Çay 2,50 TL, Teatone 1 litre Mango ve Ananas Aromalı Buzlu Çay 2,50 TL,

Kahve sevenler için yaz aylarının en güzel içecekleri soğuk kahvelerde de indirim var. BİM'^de bu hafta Vip 8'li Soğuk Latte Kahve 5,90 TL, Shazel 250gr Filtre Kahve 19,90 TL, Latte, karamel macchiato, çikolata mocha seçenekleri ile Sek 330ml Soğuk Kahve 5,90 TL'den müşteriyle buluşacak.

Vanilyalı latte ve çilekli white mocha seçenekleri ile Obsesso Soğuk Kahve 4,25 TL, Efor Platinum Siyah Çay 29,90 TL, 3 Ağustos 2021 Bim aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünler arasında çok sayıda atıştırmalık çeşidi de bulunuyor.

Atıştır 220gr Küp Gofret 9,90 TL, Eti Kremalı Bisküvi 4,50 TL, Ülker 800gr Pötibör 9,90 TL, Çotanak 200gr Ballı Fıstık Ezmesi 15,90 TL, Porleo 245gr Kremalı Bisküvi 4,95 TL, Aldiva 80gr Fıstık Kreması Dolgulu Gofret 2,95 TL.

BİM kataloğunun atıştırmalık ürünleri arasında; Eti Lifalif Kırmızı Meyveli Yulaf Bar 8,50 TL. Haribo Starmix Yumuşak Şeker 4,50 TL, Powerdent Sakız 1,50 TL, Ruffles Sade Patates Cipsi 7,90 TL. Party 300gr Ballı Hardallı Mısır Cipsi 5,90 TL. Simbat 400gr Jumbo Antep Fıstığı 39,90 TL.