ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 4 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu!

1 Ağustos 2021 Pazar 17:29 - Güncelleme: 1 Ağustos 2021 Pazar 17:29

ŞOK'a bu hafta gelen aktüel ürünler satışa sunuldu. ŞOK'ta bu Çarşamba raflarda yerini alan aktüel ürünlerde birbirinden uygun fırsatlar yer alıyor. ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta kamp lambası, bluetooth kulaklık, Lenovo kablolu kulaklık ve Sinbo SBG 7102 elektrikli ızgaradikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda şampuan,bulaşık deterjanı ve selpaklar da indirimli fityattan raflarda yerini alacak. Peki ŞOK'ta bu hafta başka neler var? İşte bu hafta ŞOK 4 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu!

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK'ta bu hafta için yayınlanan aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında elektronik ürünlerin yanı sıra kamp ürünleri diğer iki sayfasında ise gıda ve temizlik ürünleri dikkat çekiyor.

ŞOK Aktüel Ürünler kampanyasında Motorola Pulse Kablolu Kulaklık 129 TL, Motorola Verve Buds 100 Bluetooth Kulaklık 199 TL, Kumandalı 9W RGB Ampul 34,95 TL. Solar Kamp Lambası 34,95 TL, Lenovo Kablolu Kulaklık 34,95 TL ve Sinbo SBG-7102 Elektrikli Izgara 149 TL fiyatla satışa sunulacak.

ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda; Mounty Kamp Sandalyesi 54,90 TL, Mounty Ahşap Kollu Plaj Sandalyesi 57,90 TL, 105x140 cm Çok Amaçlı Masa Örtüsü 6,99 TL, 140x140 cm Sofra Bezi 6,99 TL. 100'lü Çöp Şiş 3,99 TL ve 2 Kg Bio Mangal Kömürü 13,50 TL'den satılacak.

ŞOK Kataloğu ile ayrıca Contigo Termal Termos çeşitlerinden 1200 ml olan model 279 TL ve 740 ml olan model 239 TL fiyatla satışa sunuluyor. ŞOK'ta bu hafta 2 litrelik Colarado Kampçı Termos 249 TL, 700 ml Soft Renk Çelik Termos 129 TL ve 500 ml Colarado Dijital Göstergeli Termos 59,90 TL olarak kampanyada yer alıyor.

ŞOK 4 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu fırsatlarında Letoon Erkek Trekking Ayakkabı 59,90 TL, Krone Futbol ve Voleybol Topu 34,95 TL, Lüks Mangal 49,95 TL, Büyük Izgara Teli 12,95 TL ve Gokidy Asa Köpük 5,99 TL fiyatıyla raflarda yerini alacak.