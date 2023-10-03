5 Ekim A101 kataloğundaki aktüel ürünler belli oldu. A101'de bu hafta perşembe günü için hazırlanan katalogta; Çok Amaçlı Ev Eşyaları, Modern Ev Eşyaları, Bebek Ürünleri ve Bebek Tekstil ve Giyim Ürünleri, Züccaciye ve Mutfak Ürünleri ile Oyuncak grubunda harika fırsat ürünleri yer alıyor. A101 aktüel ürünlerde bu hafta ayrıca; Kiwi Tiftik Temizleme Makinesi 129 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünlerin başında yer alıyor. Peki A101'de bu hafta başka neler var? İşte 5 Ekim A101 kataloğu 2023

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101'in 5 Ekim Perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Teknoloji Ürünleri, Beyaz Eşya ve Elektrikli Ev Aletleri, Elektrikli Moped, Ev Eşyaları, Tekstil ve Giyim, Züccaciye ve Mutfak ürünleri, ile Temel ihtiyaç grubunda sürpriz indirimler var.

A101 Aldın Aldın etiketi ile hazırlanmış olan kataloğun ilk sayfasında 5 farklı boyutta ve fiyatta televizyon yer alıyor. Bu ürünler; Toshıba 70″ Ultra HD 4K Smart Led TV 22,999 TL, Qled teknoloji, Dahili uydu ve wifi, bluetooth, 4K Ultra HD Toshıba 55″ Ultra HD Qled Android TV 15,999 TL, Samsung 58″ 4K Crystal UHD TV 20,999 TL, Philips 50″ UHD Smart Led TV 15,799 TL, Dahili wifi, 1.5 GB Ram ve 8 GB dahili hafızalı ONVO 42″ Full HD Android 13 Smart Led TV 5,299 TL olarak satılacak.

A101 5 Ekim 2023 aktüel kataloğunun ilk sayfa detayında bu haftada bizleri Teknoloji grubunda harika ürünler karşılıyor. Singer Brilliance Dikiş Makinesi 4,799 TL, Arzum Cleancompact Cyclone Süpürge 1,999 TL, Akel Midi Fırın 1,099 TL, Kiwi El Blender Seti 479 TL, Goldmaster Saç Sakal Şekillendirme Makinesi 199 lira olacak.

A101'de bu hafta; Teknoloji ürünleri kapsamında; 8 GB Ram ve 128 GB dahili hafızalı Realme 10 Dual Rmx 3630 Cep Telefonu 8,599 TL, Elitled Uzaktan Kumandalı Şerit Led 99,90 TL, GoSmart 128 GB USB Bellek 139 TL, Telefon Priz Tutucu 3,5 TL, Oppo 33 W Hızlı Şarj Adaptörü 179 TL'den satışa sunulacak.

A101 aktüel kataloğunun Teknoloji grubunda yer almış fırsat ürünleri bu kadarla sınırlı değil; Flavel Çay Makinesi 749 TL, Sunny Flora Çelik Su Isıtıcı 299 TL, Saç Kurutma Makinesi 259 TL, Arzum Steampro Seramik Tabanlı Ütü 749 TL, Kiwi Dijital Baskül 179 TL, Kiwi Tiftik Temizleme Makinesi 129 TL'den satılacak.

Bebek ürünleri kapsamında ise; Kiwi Baby Şarjlı Göğüs Pompası 439 TL, Mama Sandalyesi 449 TL, Oyuncak Aktiviteli İlk Adım Arabası 259 TL, Şeffaf Bebek Küveti 119 TL olarak yer alıyor.

A101'de Bu Hafta Beyaz Eşya grubunda; 10 iş gününde Ücretsiz teslimat ve kurulum imkanı ile 15 programlı SEG 9 KG Çamaşır Makinesi 8,799 TL, 4 programlı SEG Bulaşık Makinesi 7,299 TL, Çift kapılı, değişebilir kapıyönü 451 litre net iç hacimli SEG No-Frost Buzdolabı 13,999 TL fiyatlarla sipariş bekliyor olacak.

A101 kataloğunda yer alan Ev Eşyaları grubunda Sinbo Ahşap Üç Katlı Raf 119 TL, Vita Yemek Masası Takımı 2699 TL, Metal Çift Kişilik Karyola 2500 TL, Metal Tek Kişilik Karyola 1390 TL, Moda Life Bella 4 Kişilik Masa Takımı 7490 TL, Moda Life Cross 4 Kişilik Masa Takımı 7490 TL fiyattan sipariş bekliyor olacak.

5 Ekim A101 kataloğu 2023 Züccaciye ve Mutfak grubunda yer alan fırsat ürünleri; Döküm Kek Kalıbı 179 TL, Cem Nero Petek Desen Mini Ürünler 79,90 TL, LAVA Döküm Sahan 319 TL, LAVA Döküm Tencere 849 TL, Bambu Tabaklı Borosilikat Kupa 49,90 TL, Cam Motivasyon Matarası 59,90 TL, Bambu 1 Litre Borosilikat Yağlık 119 TL, Matara 19,90 TL, Seramik Sunum Tabağı 17,50 TL'den satılacak.

A101 aktüel ürünler kataloğunun Tekstil ve Giyim grubunda ise; Bebek Lastikli Penye Çarşaf 47,90 TL, Bebek Nevresim takımı 139 TL, Bebek Yastığı 39,90 TL, Muslin Emzirme Önlüğü 54,90 TL, Bebek Yorganı 139 TL, Pamuklu Bebek Battaniyesi 99,90 TL olacak.

ŞOK 4 Ekim 2023 aktüel ürünler kataloğu

BİM 3 Ekim 2023 aktüel ürünler kataloğu