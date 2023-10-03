ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 4 Ekim 2023 aktüel ürünler kataloğunda yer alan fırsat ürünlerinde züccaciyeden elektroniğe, evcil hayvan ürünlerinden mobilyaya varana kadar onlarca ürün satılacak. ŞOK'ta bu hafta Fenoti 42" Full HD Android Smart Led Tv 5.699 TL fiyatıyla sipariş bekliyor olacak. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda ayrıca; Borosilikat Cam bardak, cezve ve demlikler yer alıyor. İşte bu hafta ŞOK'a gelen indirimli aktüel ürünlerin kataloğu.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında yer alan; Scarlett Kahve ve Süt Köpürtücü 99,95 TL, 40'lı Kahve Filtre Kağıdı 24,95 TL, 350 ml Borosilikat Cam Latte Bardağı 39,95 TL, 200 cc Borosilikat Kupa 19,95 TL ve Baskılı Borosilikat Cam Cezve 39,95 TL fiyatla satışa sunulacak.

ŞOK 4 Ekim aktüel ürünler kataloğundaki elektronik kapsamında çok sayıda ürün yer alıyor. Fenoti 42" Full HD Android Smart Led Tv 5.699 TL, Everest Ev HM20 Smart Tv Air Mouse ve Kumanda 149 TL, Asonic AS-XHD15 HDMI 1,5 m 4K Görüntü ve Ses Aktarıcı Kablo 30,95 TL, Mutfak Önlüğü 59,95 TL ve Fırın Eldiveni 29,95 TL fiyatla satışa sunulacak.

4 Ekim ŞOK Kataloğunda Arzum Okka MinioJet Türk Kahve Makinesi 799 TL, Sinbo CM-2934 Kahve ve Baharat Öğütme Makinesi 499 TL ve Awox Teaplus Çay Makinesi 299 TL fiyatla yer alıyor.

ŞOK'ta bu hafta için hazırlanan katalogta evcil dostlarımız için de harika ürünler yer alıyor. Bu kapsamda; 2 Gözlü Mama / Su Kabı 69,95 TL, Tüy Toplayıcı 16,95 TL Rezerv Mama / Su Kabı 59,95 TL, Kedi Mama / Su Kabı 17,95 TL, Mama / Su Kabı 11,95 TL, Yarı Kapalı Kedi Tuvalet ve Kedi Kumu Küreği 119 TL, Hazneli Tüy Toplama Aleti 59,95 TL, Kedi Tasması 24,95 TL, Toplu Kedi Oyuncağı 49,95 TL ve Kedi Taşıma Çantası 199 TL olarak satışa sunulacak.

ŞOK'ta bu hafta "Çarşamba Fırsatlarını Şok Seviyoruz" etiketi ile 36 cm Kahve Desenli Tepsi Yuvarlak 59,95 TL, Borosilikat Cam Demlik 189 TL, 500 ml Paslanmaz Çelik Termos Mug 349 TL, 400 ml Çift Çidarlı El Yakmaz Cam Su Matarası 149 TL, Bardaklık 199 TL, Lara Sea Kahve Fincan Takımı 59,95 TL'den sipariş bekliyor olacak.

ŞOK'ta bu hafta başlayacak olan ve 11 Ekim tarihine kadar satışa sunulacak olan ürün fırsatları bu kadarla sınırlı değil. 12 Parça Paşabahçe Üsküdar Çay Takımı 89,95 TL, Paşabahçe Madlen Ayaklı Servis Tabağı 179 TL, 1030 cc Paşabahçe Yeşil Kapak Saklama Kabı 99,95 TL, Paşabahçe Dikdörtgen Tepsi 99,95 TL, Alüminyum Ceviz Kıracağı 32,95 TL, Alüminyum Fındık Kıracağı 22,95 TL ve 40x40 cm Minder 59,95 TL fiyattan satışa sunulacak.

Şok 4 Ekim 2023 Çarşamba tarihli kataloğu ile bu hafta içeriğinde Temel ihtiyaç grubunda tüm reyonlarda karşınıza harika ürünler beklentilerinizi boşa çıkarmayacak.

ŞOK'ta bu hafta 25 TL üstü alışveriş kampanyasında kasa arkası fırsatlarda; 1690 Omo Sıvı Deterjan 80 TL, 900 gram Tat Ketçap 40 TL ve 29'lu Fairy Green Bulaşık Makinesi Tableti 110 TL'den satışa sunulacak.

ŞOK'ta bu hafta "Cumhuriyetimizin 100. Yıl Şenlikleri" etiketiyle toplam 1000 üründe Ekim ayında süper fırsatlar sunacak.

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