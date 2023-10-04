BİM'de EKİM ayının ikinci kampanyası kapsamında hazırlanan aktüel kataloğunun fırsat ürünleri belli oldu. BİM'e bu cuma; HP7N4W2AA Notebook, Arnica Blender Seti, Kütahya Porselen Altın File Rölfeyli 49 Parça Yemek Takımı VE LG 50" UHD Smart Televizyon dikkat çeken ürünler oluyor. Cuma günü için hazırlanan BİM aktüel kataloğunda bu hafta; Fırın, Ocak ve Davlumbazdan oluşan Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set 5999 TL fiyatıyla öne çıkıyor. İşte BİM aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri

BİM 6 EKİM 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM 6 Ekim 2023 aktüel kataloğunun kampanya ürünleri tanıtıldı. BİM'de bu hafta; Televizyondan bilgisayara, Ütü masasından nevresim takımlarına, akıllı bileklikten cep telefonuna varana kadar onlarca ürün indirimli olarak satışa sunulacak. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu cuma bıçak çeşitleri ve kristal desenli cam ürünler geniş yer kaplıyor. Peki BİM'de bu hafta başka neler var? İşte BİM 6 Ekim 2023 aktüel ürünler kataloğu

BİM'de bu cuma Teknoloji, Elektrikli Ev Aletleri, Ev Eşyaları, Züccaciye, Mutfak ürünleri, Oyuncak, Ev Tekstili ve Giyim ürünleri grubunda çok sayıda fırsat ürünü geliyor. Peki bu Cuma BİM'de neler var? İşte aktüel ürünler kataloğu...

BİM'de bu hafta cuma günü Teknoloji grubunda harika ürünler yer alıyor. BİM 6 Ekim Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında; Webos işletim sistemli, LG ThinQ Yapay zeka destekli, 4K ultra Hd uydu alıcılı LG 50 İnç UHD Smart NANO766QA TV 16999 TL, Amd Reyzen5 işlemcili, Windows 11 Home işletim sistemli, 8 GB Ram ve 256 GB SSD diskli HP Notebook 11599 TL'den yer alıyor.

BİM'de bu hafta cuma günü için hazırlanan fırsat ürünlerinde muhteşem indirimler var. Çift sim kartlı, yüz tanıma ve parmak izi okuyuculu, 8 GB Ram ve 128 GB dahili hafızalı 2 yıl Casper Türkiye garantili Casper Via X30 Cep Telefonu 7899 TL, House Pratik USB Şarjlı Masa Lambası 129 TL, House Pratik Elektronik Yazı Tahtası 159 TL olarak satışa sunuluyor.

BİM'de bu hafta için hazırlanan aktüel kataloğundaki fırsat ürünlerinde müşterileri Elektronik grubunda harika ürünler karşılıyor. Polosmart Akıllı Bileklik 179 TL, Polosmart Tws Kulaklık 249 TL, Polosmart Işıklı Selfie Çubuğu 99 TL fiyatlarıyla bu hafta cuma itibariyle sizlerle olacak.

BİM 6 Ekim aktüel ürünler kataloğundaki elektronik ürünler bu kadarla da kalmıyor. Beyaz eşya grubunda Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set 5999 TL ve Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı 3299 TL olarak indirim reyonlarında yerini alacak.

6 Ekim 2023 BİM aktüel ürünler kataloğunun diğer bir sayfasında bizleri ev eşyaları grubunda harika ürünler karşılıyor. Alüminyum Kurutmalık 499 TL, Arnica Blender Seti 1099 TL, Premium Ütü Masası 899 TL, Ütü Masası Kılıfı 42,50 TL, Ufo 2 Litre Saksı 39,50 TL, Ufo 5 Litre Saksı 79 TL, Tripod 0,70 Litre Saksı 19,50 TL, Tripod 1.30 Litre Saksı 29,50 TL'den satılacak.

BİM'de bu hafta; Hisar Optima 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 1.179 TL, Pirge Soğan Bıçağı 229 TL, Pirge Şef Bıçağı 175 TL, Pirge Dilimleme Bıçağı 175 TL, Pirge Soyacak 69 TL fiyatıyla bu Cuma BİM'de indirim reyonlarında yer alacak.

BİM'deki aktüel ürünler kataloğundaki Züccaciye ve Mutfak ürünlerinde; Kütahya Porselen Altın File Rölfeyli 49 Parça Yemek Takımı 2249 TL, Kütahya Porselen 12 Parça Rölfeyli Porselen Fincan Takımı 195 TL, Rakle Gold Rimli 3'lü Su Bardağı 99 TL, Rakle Gold Rimli 3'lü Ayaklı Meşrubat Bardağı 139 TL fiyatı ile dikkat çekiyor.

BİM'de züccaciye kapsamında hazırlanmış mutfak ürünlerinin devamında; Emsan Ezme Tava 239 TL, Emsan Ezme Derin Tencere 379 TL, Emsan Ezme Karnıyarık Tenceresi 429 TL, Hisar Optima Çelik Karnıyarık Tenceresi 479 TL, Hisar Optima Çelik Derin Tencere 499 TL, Hisar Optima Çelik Çaydanlık 599 TL, Emsan Döküm Baton Kek Kalıbı 199 TL,

BİM 6 Ekim Kataloğunun dikkat çeken bir diğer ürün grubu ise Tekstil ve Giyim oluyor. Molinella Çift Kişilik Nevresim Takımı 599 TL, Casilda Home Çift Kişilik Velur Yatak Örtüsü Seti 589 TL, Decolove Dekoratif Lambader 499 TL, Molinella Viskonlu Çift Kişilik Yatak Örtüsü Seti 389 TL, Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 159 TL olacak.

Bim Aktüel 6 Ekim 2023 Kataloğu ilk sayfa detaylarında yer almış tekstil ürünleri devamında; Tek Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 119 TL, Lüks Post Halı 399 TL, Molinella Koltuk Örtüsü 149 TL, Molinella Örme Masa Örtüsü 59 TL, Şortlu Saten Takım 79 TL, Fantazi Masa Örtüsü 69 TL, Lüks Peluş Banyo Paspas Seti 195 TL, Süet Fon Perde 269 TL, Molinella Tül Perde 129 TL fiyatıyla satışa sunulacak.

BİM 6 Ekim 2023 BİM Kataloğundaki Oyuncak grubu ürünleri ise; Barbie Konuşan Defne Bebek 279 TL, Barbie Sevimli Hayvan Arkadaşları 247,50 TL, MGS Oyuncak Robot 179 TL, MGS Sök Tak Dinazor 99 TL, MGS Oyuncak Sürpriz Yumurta 59 TL, MGS Oyuncak At 39 TL, MGS Oyuncak Gurme Set 49 TL, Lisanslı Kumbara 22,50 TL, Evvel Zaman İçinde Hikaye Kitapları 7,50 TL, Martı Çocuk Sosyal Bilgiler Hikaye Kitapları 17,50 TL, Oynayarak Öğreniyorum Aktivite Kitapları 24,50 TL olarak raflarda yerini alacak.

ŞOK'ta bu hafta neler var?

A101'de bu hafta neler var?

BİM'de bu hafta salı neler var?