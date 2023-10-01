BİM'de bu hafta salı neler var? BİM 3 Ekim 2023 aktüel ürünler kataloğu

BİM 3 Ekim 2023 aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri belli oldu. BİM'de bu salı; Kişisel Bakım Ürünleri, Düzenleyiciler, Temizlik ve Hijyen, Bakliyatlar, Soslar, Hazır Gıdalar ve Süt ürünleri grubunda harika ürünler yer alıyor. Salı günü için hazırlanan BİM aktüel kataloğunda bu hafta Naturalove toka ve makyaj çantaları geniş yer kaplıyor. İşte BİM aktüel kataloğundaki indirimli ürünler

BİM 3 EKİM 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM'de bu hafta salı günü; Makyaj malzemeleri, yüz bakım ürünleri, Pelüşlu sıcak su torbası, bebek ve kadın çorapları, vücut spreyleri gibi onlarca çeşit ürün yer alıyor. Peki bu salı BİM'de başka neler var? İşte aktüel ürünler kataloğundaki ürünler ve fiyatları

BİM 3 Ekim Salı tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında; Blenior 24'lü Yüz Ağda Bandı 18,75 TL, Derby Lady 14'lü Tıraş Bıçağı 54,50 TL, Soda Plus 500 gr Çamaşır Sodası 29 TL, Naturalove Pelüşlü Sıcak Su Torbası 99 TL, Leke Karşıtı 60 ml Yüz Bakım Kremi 109 TL'den yer alıyor.

BİM'de bu salı makyaj ürünleri kapsamında; Maybelline Baby Skin Makyaj Bazı 99 TL, Maybelline Go Extreme Maskara 129 TL, Newgen 40 ml Yüz Bakım Kremi 36,50 TL, Neutrogena Hydrojel Yüz Bakım Maskesi 35 TL, Beyazlatıcı 75 ml Yüz Bakım Kremi 99 TL olarak raflarda yerini alacak.

BİM aktüel kataloğu ürünlerinin devamında; Yumoş 5 Litre Çamaşır Yumuşatıcısı 99 TL, Mr. Green Çok Amaçlı Temizlik Bezi 34,50 TL, Mr. Green Selülozik Bulaşık Süngeri 14,50 TL, Bind Activit Bulaşık Makinesi Kapsülü 125 TL, Dalan Botanica 4×150 gr Katı Sabun 38,50 TL, Eyüp Sabri Tuncer 350 ml Gül Suyu 32,50 TL, Derby 250 ml Tıraş Kolonyası Okyanus Esintisi 24,50 TL fiyattan satışa sunulacak.

3 Ekim BİM aktüel kataloğunun indirimli ürünleri devamında; Hyperactive 750 gr Lavabo Açıcı Jel 24,50 TL, Hyperactive 750 ml Derz Temizleyici 24,50 TL, Marmara 500 ml Oda Sprey Kolonya 44,50 TL, Eyüp Sabri Tuncer 90 ml Diş Macunu 42,50 TL, Peros 2×1440 ml Konsantre Yumuşatıcı 89,50 TL,

Rinso 5 Litre Sıvı Çamaşır Deterjanı Renkli 105 TL, Marmara Barber Parfümlü Sprey Kolonya 22,50 TL, Family Mikrofiber Gözlük Temizleme Mendili 5 TL, Miss 1+1 Litre Bulaşık Deterjanı 57,50 TL, Mr. Green 2'li Pelüş Mikrofiber Temizlik Bezi 28,50 TL'den satışa sunulacak.

BİM kataloğunun indirim reyonlarında ayrıca; Naturalove Küçük Makyaj Çantası 49 TL, Kadın Rapsodi 3'lü Soket Çorap 39,50 TL, Naturalove 2'li Göz Çevresi Masaj Aleti Seti 95 TL, Naturalove Büyük Makyaj Çantası 89 TL, Comfort Family Kadın Şönil Çorap 29,50 TL'den satılacak.

BİM'de bu hafta; Komili 500 ml Riviera Zeytinyağı 105 TL, Tamek 700 gr Domates Salçası 38,50 TL, Tada 3×200 gr Mısır Konservesi 37,50 TL, Green Life 200 gr Kırmızı Pul Biber 35 TL, Yörükoğlu 5 Kg Yarım Yağlı Yoğurt 109 TL, Seyidoğlu 400 gr Üzüm Pekmezi 29,75 TL, Koska 200 gr Helva Sade & Kakaolu 25 TL, Saban 2500 gr Kırmızı Mercimek 53,25 TL olarak raflarda yer alacak.

BİM 3 Ekim tarihli aktüel ürünler kataloğundaki indirim fırsatları bu kadarla da kalmıyor. Süt ürünleri kapsamında; İçim 1 Kg Tereyağ 159 TL, Pınar 400 gr Labne 49,50 TL, Yörükoğlu 180 ml Sade Süt 5,90 TL, Yörükoğlu 180 ml Çilekli Süt 5,90 TL, Yörükoğlu 180 ml Muzlu Süt 5,90 TL, Yörükoğlu 500 gr Kaşar Peyniri 95 TL, Eker 900 gr Probiyotik Yoğurt 29,50 TL Yörükoğlu 1 Litre Yağlı Süt 23,50 TL fiyattan satışa sunulacak.

BİM'de bu hafta gıda ürünleri kapsamında; Saban 2500 gr Nohut 73,50 TL, Tamek 550 gr Garnitür 25,75 TL, Seyidoğlu 300 gr Tahin 39,75 TL, Tat 1450 gr Biber Salçası 109,50 TL, Duru 1 Kg Bulgur Çeşitleri 22,50 TL, Orkide 4×250 gr Margarin 59,75 TL, Efsane 5 Kg Osmancık Pirinç 145 TL, Dardanel 3×75 gr Ton Balığı 59,75 TL, Fıçı 2550 gr Salatalık Turşusu 74,50 TL, Knorr 24×10 gr Tavuk Bulyon 28,50 TL, Safir 1500 gr İyotlu Sofra Tuzu 8,50 TL

Seyidoğlu Geleneksel Çilek Reçeli 42,50 TL, Çotanak 1 Litre Ceviz & Fındık Yağı 112,50 TL, Binboğa 325 gr Pratik Kapak Çiçek Balı 49,75 TL, Cem 800 gr Doğal Yağlı Sele Siyah Zeytin 95 TL, Pek Food 400 gr Sebzeli Erişte Çeşitleri 20,50 TL, Crunch 375 gr Tam Tahıl ve Pirinç Gevreği 37,50 TL, Duru 400 gr Haşlanmış Kırmızı Fasulye & Börülce 11,75 TL olarak raflarda yerini alacak.