A101'de bu hafta neler var? A101 5 Mayıs 2022 aktüel ürünler kataloğu

A101 5 Mayıs 2022 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 kataloğunda bu hafta Anneler Gününe özel hazırlanmış hediyelik ürünler dikkat çekiyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı A101'de bu hafta; Teknolojiden Beyaz Eşyaya, Elektrikli Ev Aletlerinden Elektroniğe, Mutfak ürünlerinden Züccaciyeye, Çok Amaçlı ürünlerden Ev Tekstil ve giyime kadar çeşitli ürünler alıyor. Peki A101 aktüel ürünlerde bu hafta başka neler var? İşte A101 aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101'in perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta elektronik ürünler geniş yer kaplıyor.

A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta yine kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. Özellikle Anneler Günü için onlarca kategoride hazırladığı çok çeşitli ürünler uygun fiyattan satışa sunuluyor.

A101'de bu hafta; SEG Buzdolabı, SEG 7 Kg Çamaşır Makinesi, SEG 6 Çekmeceli Derin Dondurucu, Piranha Klavye + Mouse Set, Akıllı Telefon Ekran Büyütücü, Samsung Cyclone Elektrikli Süpürge, Arzum Peta Seramik Tabanlı Ütü, Philips Sonicare Sonic Diş Fırçası, Polosmart Yüz Temizleme Seti, Amerikan Servisi 2'li, Hascevher Manolya 8 Parça Çelik Tencere Seti, Thermo Piknik Çantası 15 Litre, Güral Porselen Fincan Takımı 12 Parça, Bambum Porselen Kahvaltı Seti gibi birçok ürün indirimli olarak satışa sunulacak. A101 5 Mayıs 2022 aktüel ürünler kataloğunda yer alan tüm ürünleri sayfamızın devamında görebilirsiniz.

Teknoloji grubunda; 4K Smart Tv özellikli Toshıba 65″ Ultra HD Android TV 9,499 TL, HI-LEVEL markası ile 2 yıl Sunny servis garantili Smart tv, dahili uydu ve wifi, wirelles display özellikli Hı-Level 50″ Ultra Hd Android Smart Led TV 4,899 TL, ONVO markası le 2 yıl garantili olarak sizlere sunulacak olan son teknoloji Onvo 40″ Full Hd Android Smart Led TV 3,199 TL

Beyaz Eşya grubunda yer almış olan fırsat ürünlerinde SEG 7 KG Çamaşır Makinesi 2,999 TL, Az bulaşık seçeneği, su taşma emniyetli, eko program ve zaman erteleme, tuz ve parlatıcı göstergeli 4 programlı 12 kişilik bulaşık yıkama kapasitesine sahip olan SEG Bulaşık Makinesi 2,999 TL, Değişebilir kapı yönü özelliği 2 adet dondurucu bölmesi, 4 adet dondurucu çekmece SEG 6 Çekmeceli Derin Dondurucu 2,799 TL, SEG Buzdolabı 3,299 TL,

A101 kataloğundaki Elektrikli Ev Aletlerinde grubunda bu hafta; Samsung Cyclone Elektrikli Süpürge 1249 TL, Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi 379 TL, Arzum Çay Makinesi 399 TL, Arzum Peta Seramik Tabanlı Ütü 289 TL, Schafer Vesta Su Isıtıcı 199 TL, Arzum Starmix El Mikseri 219 TL,

Arzum Pery Saç Kurutma Makinesi 199 TL, Arzum Epilasyon Aleti 179 TL, Philips Soniccare Sonic Diş Fırçası 379 TL, Aprilla Yağ Analizli Dijital Banyo Baskülü 109 TL, Aprilla Saç Şekillendirici 99,95 TL, Polosmart Yüz Temizleme Seti 34,95 TL, Singer Promise Dikiş Makinesi 1,199 TL olarak raflarda yerini alacak.

A101 5 Mayıs 2022 aktüel ürünler kataloğunda Züccaciye ve Mutfak Gereçleri içerisinde; Nehir Servis Gereçleri 34,95 TL, Nehir Yemek Çatalı-Kaşığı 9,95 TL, Hascevher Manolya 8 Parça Çelik Tencere Seti 849,90 TL, Hascevher Ezme Granit Karnıyarık Tencere 99,95 TL, Hascevher Ezme Granit Derin Tencere 199,95 TL,

Hascevher Ezme Granit Tava 129,95 TL, Tulu 24 Parça Porselen Yemek Takımı 299,90 TL, Güral Porselen 12 Parça Fincan Takımı 249,95 TL, Bambum Aile Boyu Emaye Çaydanlık Takımı 299,95 TL, Bambum Porselen Kahvaltı Seti 109,95 TL, Keramika 19 Parça Kahvaltı Seti 199,95 TL, Keramika Anneler Günü Kupa 12,95 TL, Keramika Anneler Günü Çerezlik 9,95 TL'den satılacak.

A101'de bu hafta; Ev Tekstil ürünleride Brillant Çift Kişilik Pamuklu Nevresim Seti 159 TL, Brillant Tek Kişilik Pamuklu Nevresim Seti 129 TL, Battal Kapitoneli Yatak Örtüsü 79,95 TL, Tek Kişilik Kapitoneli Yatak Örtüsü 69,95 TL, Örme Perde 49,95 TL,

Örme Fon Perde 39,95 TL, Güneşlik 49,95 TL, Örme Runner 7,95 TL, Bayan Kısa Kollu Gömlek Yaka Pijama Takımı 89,95 TL, Kız Çocuk Kısa Kollu Gömlek Yaka Pijama Takımı 59,95 TL, Bayan Dantelli 2'li Slip 9,95 TL, Silk&Blue Bayan Çizgili Kaplı Sütyen 29,95 TL'den satışa sunulacak.