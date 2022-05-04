BİM'de bu hafta Cuma neler var? BİM 6 Mayıs 2022 aktüel ürünler kataloğu

BİM'de bu hafta yine birbirinden uygun ürünler yer alıyor. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM'e bu cuma Ramazan ayı için özel indirimler var. Cuma günü satışa sunulacak olan BİM aktüel kataloğunda bu hafta elektronik ürünler geniş yer kaplıyor. Ayrıca A+ enerji sınıflı, cam kontrol panelli Ankastre Fırından oluşan Kumtel Siyah Cam Ankastre Set 2,799 TL fiyattan satılacak. Peki BİM'de bu hafta neler var? İşte BİM aktüel kataloğunun fırsat ürünleri

BİM 6 MAYIS 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM 6 Mayıs 2022 aktüel ürünler kataloğunda; Teknoloji ve Elektrikli Ev Aletleri grubunda muhteşem ürünler uygun fiyattan satışa sunulacak.

BİM'de bu hafta teknoloji grubunda yer alan ürünler dikkat çekiyor. Woon 32″ Smart Uydu Alıcılı TV 2,399 TL, Polosmart Vakkumlu Siyah Nokta Temizleyici 89,90 TL, Buharlı Ütü 469 TL, Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 1,099 TL, Çok Fonksiyonlu Dikiş Makinesi 499 TL, Çay Makinesi 349 TL fiyatıyla Cuma gününden itibaren Bim Market reyonlarında müşterilerin alımına sunulacak.

BİM'DE BU HAFTA NELER VAR?

BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulan aktüel ürünler kataloğunda Teknoloji ve Elektrikli Ev Aletleri grubunda fırsat ürünleri yer alıyor. İşte 6 Mayıs 2022 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM 6 Mayıs 2022 aktüel ürünler kataloğunda; Anneler Günü'ne özel hazırlanmış çok sayıda züccaciye ürünü, elektrikli ev aleti, dekoratif ürünler ve tekstil ürünleri uygun fiyattan satılacak.

BİM'in bu hafta Cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda züccaciye grubunda Kütahya Porselen 18 Parça Rölyefli Porselen Yemek Takımı 279 TL, Glass in Love 2'li Cam Baharatlık 59,90 TL, Chef's Karnıyarık Tenceresi 119 TL, Tefal Tava 179 TL, Tefal 32 cm Tava 229 TL, Bonera Granit Efektli Yuvarlak Tepsi 119 TL, Bonera Granit Efektli Emaye Karnıyarık Tenceresi 149 TL, Bonera Granit Efektli Emaye Tencere 119 TL, Bonera 3'lü Emaye Saklama Kabı 119 TL, Rakle Desenli Cam Kupa 9,90 TL,

Salata Kasesi 19,90 TL, Ahşap Ayaklı Seramik Saksı 34,90 TL, Ahşap Karma Ürünler ve Setler 9,90 TL, Benante 9 Parça Kahvaltı Seti 139 TL, Benante Fanuslu Kahvaltılık 99,90 TL, Benante 6'lı Porselen Çay Tabağı 59,90 TL, Paşabahçe Estrella Kase 24,90 TL, Paşabahçe 2'li Yağlık Sirkelik 26,90 TL, Paşabahçe Aurora Büyük Oval Kase 39,90 TL, Paşabahçe 6'lı Estrella Pasta Tabağı 99,90 TL, Paşabahçe 6'lı Estrella Kase 49,90 TL, Paşabahçe 2'li Estrella Çukur Tabak 39,90 TL, Paşabahçe Casseroles Kapaklı Borcam 64,90 TL,

BİM 6 Mayıs 2022 aktüel ürünler kataloğundaki Züccaciye ve Mutfak ürünleri grubunda;

Paşabahçe Dikdörtgen Tepsi Borcam 69,90 TL, Paşabahçe Lavinya Kase 69,90 TL, Paşabahçe Aurora Servis Tabağı 29,90 TL, Paşabahçe Aurora Servis Tabağı 19,90 TL, Paşabahçe Stella Ayaklı Şekerlik 47,90 TL, Paşabahçe 2'li Colombian Kulplu Bardak 34,90 TL, Paşabahçe 12 Parça Üsküdar Çay Seti 19,90 TL, Paşabahçe 3'lü Gaia Meşrubat Bardağı 22,90 TL, Paşabahçe 3'lü Gaia Su Bardağı 19,90 TL, Paşabahçe Kare Borcam Tepsi 64,90 TL, Paşabahçe 2'li Tokio Kase 16,90 TL'den yer alıyor.

Bu cuma BİM'de Casilda Home Kadife Yatak Örtüsü Seti Çift Kişilik 299 TL, Molinella Sakura Desen Nevresim Seti Çift Kişilik 169 TL, Çift Kişilik Lastikli Çarşaf Takımı 99,90 TL, Viadante Antistres Yastık 64,90 TL, Çift Kişilik Viadante Antistres Yorgan 219 TL, Tek Kişilik Viadante Antistres Yorgan 179 TL, Pumpkin Sakura Desen Kol Çantası 54,90 TL'den satışa sunulacak.

BİM aktüel ürünler kataloğunda; Kadın Trend Spor Ayakkabı 99,90 TL, Erkek Konfort Ayakkabı 79,90 TL, Esem Comfort Anne Sandalet 54,90 TL, Freenight Kadın Üst Bluz 59,90 TL, Kadın Büyük Beden Viskon Bluz 39,90 TL, Kadın Büyük Beden Viskon Pantolon 59,90 TL, Freenight Kadın Büyük Beden Kaprili Pijama Takımı 89,90 TL, Freenight Erkek Büyük Beden Kaprili Pijama Takımı 89,90 TL, Erkek Büyük Beden Eşofman Alt 59,90 TL olarak raflarda yerini alacak.

Bu Cuma BİM'de Aksesuar ve Takı Dolabı 399 TL, Polosmart Led Işıklı Ayna 59,90 TL, Erkek Deri Kemer 39,90 TL, Casio Kadın Kol Saati 239 TL, Yapay Çiçek 39,90 TL'den satılacak.

BİM'de bu hafta Çocuklar için yine Eğitici ve Öğretici özellikleri ile harika oyuncaklar da yer alıyor. Luna Ev Aletleri Çamaşır Makinesi 22,90 TL, İnşaat Araçları Seti 39,90 TL, Puzzle 14,90 TL, Snakes & Ladders Oyunu 49,90 TL, Abaküslü Yazı Tahtası 27,90 TL, Becerikli Parmaklar Oyunu 69,90 TL, Güçlü Parmak Basketbol Oyunu 39,90 TL, LC İlk Telefonum 59,90 TL, Çıkarım 4'lü TYT Branş Deneme Kitabı Tüm Dersler 19,90 TL, Çıkarım 4'lü AYT Sayısal ve Eşit A-Sözel Deneme Kitabı 19,90 TL, İnkılap Neşeli Boyama Kitapları 14,90 TL fiyattan satışa sunulacak.